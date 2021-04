. Round-up: Schumacher et Mazepin “buvant à un tuyau d’eau”

En résumé: le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que ses deux pilotes juniors devaient apprendre aussi vite que possible lors de leur première saison de Formule 1.

En bref

Des courses variées «idéales» pour les pilotes débutants – SteinerWindy conditions à Bahreïn et une course humide à Imola ont donné aux recrues Michael Schumacher et Nikita Mazepin des occasions utiles d’apprendre lors des deux premières courses de l’année, déclare le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

«Nous avons eu la pluie et avons dû y faire face et en tirer des leçons», a-t-il déclaré. «Les pilotes boivent au tuyau d’eau en ce moment, chaque Grand Prix apporte quelque chose de nouveau.

«Pour apprendre, c’est idéal, simplement apprendre des choses comme les processus et comment se comporter dans ces situations. Une fois que vous avez fait ces choses une fois, la deuxième fois, c’est sûr, cela apporte beaucoup moins de stress, je dirais.

«Tu veux tout au début? Peut-être pas, mais si cela vient, vous prenez l’expérience. Je pense que c’est une bonne chose toutes ces nouvelles expériences.

Red Bull a moins perdu face aux nouvelles règles de plancher – Verstappen

Max Verstappen a admis que les nouvelles règles de plancher introduites pour la saison de F1 2021 avaient joué entre les mains de Red Bull.

«Je suis satisfait de ce que nous avons avec la RB16B», a déclaré Verstappen, qui participera à la course de ce week-end à un point du leader du championnat Lewis Hamilton. «C’est plus rapide, il a plus d’adhérence et un meilleur équilibre. Nous avons perdu des appuis avec le sol, mais je pense que nous avons perdu un peu moins que les autres équipes et cela montre que nous avons fait un bon pas en avant.

«Nous commençons la saison en force, le meilleur que nous ayons eu depuis que je suis avec l’équipe. C’est une longue saison, et si nous voulons nous battre pour le championnat, nous devons continuer à nous améliorer.

En ce jour en F1

Aujourd’hui, en 1986, Prost a gagné à Imola et s’est garé immédiatement pour s’assurer qu’il n’était pas à nouveau déclaré en sous-poids il y a 35 ans aujourd’hui, Alain Prost a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, vengeant sa victoire perdue 12 mois plus tôt, lorsqu’il a été disqualifié.

