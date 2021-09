Round Up: The WarioWare: Get It Together! Les avis sont arrivés

Il ne reste que deux jours avant WarioWare : Get It Together ! se lance sur Switch, nous donnant notre dernier avant-goût fou de la folie des micro-jeux de la série, mais cela vaut-il votre temps et votre argent précieux ?

Les critiques ont commencé à affluer aujourd’hui – y compris la nôtre, bien sûr – nous avons donc décidé de rassembler une sélection de citations et de notes de critiques provenant d’un certain nombre de points de vente différents. Ci-dessous, vous pourrez voir à quel point le titre s’est bien passé avec les médias avant son lancement et, espérons-le, avoir une idée plus claire de savoir si cela pourrait être pour vous ou non.

“WarioWare: Get It Together est sans vergogne Nintendo, remplissant son énoncé de mission à la lettre avec une précision alarmante, mais ne secouant pas beaucoup le bateau du tout. L’un des grands changements du jeu – contrôler un groupe de personnages – ne s’est pas avéré être si important après tout. Le résultat est un jeu merveilleusement contagieux à jouer seul – pendant qu’il dure – mais la vraie valeur du package sera de le jouer avec d’autres. “

IGN l’a qualifié de “délice absurde”, mais n’a pas été totalement impressionné par les options multijoueurs proposées :

« WarioWare : Get It Together ! est un délice absurde, testant votre capacité à penser rapidement et à vous adapter à la volée dans une série de micro-jeux en constante escalade… C’est dommage que les options multijoueurs de Get It Together ! cependant, assez pour une soirée ou deux de rire à haute voix avec des amis, mais il manque de l’endurance pour bien d’autres au-delà.”

Les gens de Game Informer ont obtenu un score de 7,75/10 :

“WarioWare: Les visuels animés de Get It Together sont temporairement attrayants, mais cette coquille de bonbon a un centre creux; comme toute collation sucrée, l’expérience ne vous colle pas. Dès que j’ai terminé la brève campagne solo de Get It Together , j’étais content de passer à autre chose. Ces micro-jeux sont un régal si vous êtes d’humeur excentrique, mais ces expériences miniatures n’offrent qu’une joie de courte durée. “

Destructoid a opté pour une note de 7,5/10, remettant également en cause la longévité du jeu :

“Je suis reconnaissant qu’un autre jeu Wario existe même, et WarioWare : Get It Together ! va être un succès pour beaucoup de gens qui sont déjà dédiés à cette marque spéciale de bizarre. Mais pour certains, l’homogénéisation de quelques les aspects peuvent ne pas durer plus d’une semaine, alors assurez-vous d’amener des gens dans le giron si vous voulez vous lancer au plein prix demandé.”

GamesRadar a été un peu moins impressionné, notant que le jeu “compliquait trop la formule”:

“C’est vraiment dommage parce qu’après les 18 mois que nous avons tous passés, j’étais ravi à l’idée d’avoir quelque chose de nouveau et de frivole à jouer avec des amis autour de quelques bières. Mais, WarioWare: Get It Together a perdu de vue ce qui a fait c’est brillant et complique à la place la formule à son détriment.”

Et enfin, GameSpot a offert un 8/10, le qualifiant de “bienvenue” à la série Wario :

« Pour la plupart, la nouvelle approche basée sur les personnages est un ajout bienvenu au plan de WarioWare. Les personnages eux-mêmes sont différenciés et expressifs, et mécaniquement, ils rendent les défis de micro-jeux traditionnels beaucoup plus attrayants. La série WarioWare a été un terrain fertile pour Nintendo à expérimenter des concepts tels que les capacités de l’écran tactile dans Touched ou le mouvement basé sur l’accéléromètre dans Twisted, ce qui rend les riffs de plate-forme de Get It Together un peu plus traditionnels que d’habitude.Mais cela le rend également moins dépendant d’un gadget, et c’est un changement pour le mieux .”

WarioWare: Get It Together sera lancé le 10 septembre et est disponible à l’achat soit numériquement sur le Switch eShop, soit physiquement au détail. Avez-vous hâte de jouer au jeu ce vendredi ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

