Round Up: Tous les jeux de l’Indie World Showcase de Nintendo – Août 2021

C’est le moment idéal pour être un amoureux des jeux indépendants, car la dernière vitrine Indie World de Nintendo était remplie de bangers absolus.

19 jeux au total ont été présentés dans la dernière présentation, et le consensus général est plutôt bon ; dans l’ensemble, une performance fantastique pour Nintendo. Mais si vous l’avez manqué ou si vous ne vous souvenez plus de ce qui s’est passé, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous rattraper.

Nintendo Indie World Showcase août 2021 – Toute la présentation

Voici le spectacle complet si vous voulez le vérifier – la présentation commence à environ 25 minutes et dure 20 minutes. Maintenant que vous êtes au courant, jetons un œil à tout ce qui est annoncé dans ce Summer Showcase…

Bomb Rush Cyberfunk

De : Équipe Reptile

Dans cette aventure d’action et de graffiti, broyez, peignez et combinez pour devenir un All City King, l’un des meilleurs graffeurs d’une métropole tentaculaire. Développez votre équipage avec des personnages jouables supplémentaires et utilisez le système d’astuces intuitif pour vous déplacer en ville. Tout cela est soutenu par des rythmes d’artistes révolutionnaires, dont Hideki Naganuma. Bomb Rush Cyberfunk sera lancé en 2022 en tant que console chronométrée exclusive sur Nintendo Switch.

Axiome Verge 2

De : Thomas Happ Games LLC

Dans cette préquelle de l’Axiom Verge original, un nouveau héros se bat pour sa vie, habilité par les mêmes machines microscopiques qui consomment progressivement son humanité. Avec deux mondes interconnectés à explorer et à traverser, il est temps de découvrir les origines de l’univers d’Axiom Verge.

Vers l’Est

De : PixPil, Chucklefish

Découvrez un monde post-apocalyptique magnifiquement détaillé dans Eastward, un RPG d’action-aventure avec des éléments de résolution d’énigmes et de donjon. Dans une société proche du futur au bord de l’effondrement, un mineur travailleur appelé John découvre une jeune fille nommée Sam dans une installation souterraine secrète.

Ce couple improbable se lancera dans un voyage émotionnel pour découvrir la vérité, voyageant à travers un monde merveilleusement étrange et explorant des villes animées, des campings curieux et des forêts ombragées. Eastward sera lancé sur Nintendo Switch en exclusivité sur console chronométrée le 16 septembre, les précommandes commençant sur le Nintendo eShop plus tard dans la journée.

TOEM

De : Quelque chose que nous avons fait

Un jeu d’aventure décontracté dessiné à la main dans lequel vous partez pour une expédition délicieuse et utilisez votre œil photographique pour découvrir les mystères du TOEM éponyme. En discutant avec des personnages originaux et en résolvant leurs problèmes en prenant des photos soignées, vous pouvez vous frayer un chemin à travers une variété de régions différentes et relaxantes inspirées de la campagne scandinave. TOEM sera lancé sur Nintendo Switch cet automne.

Donjon de poche de chevalier pelle

De : Vigne, Jeux du Yacht Club

Avec Puzzle Knight comme guide, combattez des ennemis, récupérez des reliques et combattez des boss nouveaux et familiers dans ce mashup puzzle-aventure bourré d’action. Regroupez vos ennemis pour déclencher d’énormes attaques en chaîne et récupérez des clés, des potions et des trésors tout en essayant de vous échapper du mystérieux Pocket Dungeon. Plus de 10 héros seront disponibles, chacun avec son propre pouvoir et son propre style de jeu. Vous pouvez même affronter un ami en mode multijoueur local.* En tant que fonctionnalité exclusive pour Nintendo Switch, les amiibo de la série Shovel Knight peuvent être utilisés pour appeler une amie fée familière. Shovel Knight: Pocket Dungeon sera disponible sur Nintendo Switch cet hiver.

Tactiques de Metal Slug

De : Leikir Studio, Dotemu

Une nouvelle approche de Metal Slug qui fait passer la franchise d’action classique dans une nouvelle dimension, Metal Slug Tactics conserve les éléments préférés des fans tels que le pixel art détaillé et l’action explosive, mais ajoute des mécanismes de combat tactiques et des éléments roguelike au mélange. Contrôlez des héros familiers de Metal Slug tels que Marco, Tarma, Fio et Eri dans des combats rapides et dynamiques. En tant que jeu tactique, le positionnement est essentiel – placer correctement vos troupes sur le champ de bataille peut activer la compétence Sync, où plusieurs héros infligent des dégâts supplémentaires à l’ennemi. Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience Metal Slug lorsque Metal Slug Tactics sera lancé sur Nintendo Switch en 2022.

Effet Tetris : Connecté

De : Monstars Inc., Resonair, Stage Games, Enhance

Cette version du célèbre Tetris Effect propose le mode Journey solo, mais aussi le mode Zone Battle compétitif (disponible localement* ou en ligne**) et le mode Coopératif Connecté.

Il comprend également le multijoueur multiplateforme, il est donc plus facile de trouver des personnes avec qui jouer ou contre. Emportez l’expérience Tetris Effect avec vous lors de la sortie de Tetris Effect: Connected sur Nintendo Switch le 8 octobre.

LOIN : marées changeantes

De : Okomotive, Frontier Foundry

Embarquez pour un nouveau voyage dans cette aventure de véhicule atmosphérique se déroulant dans l’univers post-apocalyptique introduit pour la première fois dans FAR: Lone Sails. Capitaine de votre propre navire et explorez un vaste paysage inondé, affrontez de puissantes tempêtes et surmontez les énigmes tout en embarquant pour un voyage à la recherche d’un nouveau foyer. C’est un voyage émotionnel et méditatif qui ne nécessite aucune connaissance préalable de la série FAR. FAR: Changing Tides sera lancé sur Nintendo Switch début 2022.

Héros de la boucle

De : Four Quarters, Devolver Digital

Au lieu de jouer le rôle du héros dans ce RPG innovant basé sur des cartes, vous devez créer le monde dans lequel le héros voyage. À l’aide d’un jeu de cartes mystiques en expansion, placez des ennemis, des bâtiments et des terrains le long de chaque boucle d’expédition unique que le héros explore. Un butin puissant peut être récupéré et équipé pour chaque classe de héros, et plus vous complétez de boucles, plus vos options s’étendent, avec de nouvelles cartes, classes de héros et boss gardiens débloqués en cours de route. Loop Hero sera lancé sur Nintendo Switch cet hiver.

Donjon des copains

De : Jeux Kitfox

Dans cette simulation de rencontres sincère dans les donjons, utilisez l’argent du jeu que vous gagnez en combattant des monstres pour courtiser vos armes lors de sorties romantiques. Plusieurs styles de combat signifient simplement plus de mignonnes avec qui forger des relations ! Boyfriend Dungeon sort sur Nintendo Switch… plus tard dans la journée !

Necrobarista : Versement final

De : Route 59, Coconut Island Games

Dans une histoire sur le café et la mort, ce roman visuel de style anime suit une distribution dynamique de personnages alors qu’ils naviguent dans la culture fantastique du café de Melbourne, l’éthique douteuse de la nécromancie et le processus de lâcher prise. Cette version élargie du Director’s Cut du jeu original propose un nouveau contenu d’histoire et des visuels remasterisés. Il existe même un nouveau mode Studio où les joueurs peuvent créer leurs propres dialogues et histoires. Necrobarista : Final Pour sera lancé en tant que console chronométrée exclusive pour Nintendo Switch… plus tard dans la journée !

ISLANDERS : Édition console

De : Grizzly Games, Coatsink

Ce jeu de stratégie relaxant généré de manière procédurale vous permet de développer une île en plaçant des bâtiments à partir de votre inventaire. Marquez suffisamment de points et vous obtiendrez plus de bâtiments avec lesquels continuer à développer votre colonie insulaire. Ensuite, lorsque vous ne pouvez plus construire, recommencez à zéro et recommencez sur une autre île. Avec son approche minimaliste, sa mécanique intuitive et ses îles colorées presque infinies sur lesquelles construire, ISLANDERS vous permet de créer la ville de vos rêves encore et encore en un rien de temps. ISLANDERS : l’édition console est lancée sur Nintendo Switch en exclusivité sur console chronométrée… plus tard dans la journée !

Histoire de jardin

De : Picogramme, Rose City Games

Dans ce jeu d’aventure en 3D, incarnez un jeune photographe animalier qui parcourt les écosystèmes magiques de l’île de Maravilla pour découvrir des créatures extraordinaires, apprendre leurs comportements et, surtout, photographier leur majesté. Beasts of Maravilla Island sera lancé sur Nintendo Switch en juin.

Slime Rancher : édition traçable

De : Parc Monomi

Slime Rancher est l’histoire de Beatrix LeBeau, une jeune éleveuse courageuse qui se lance dans une vie à mille années-lumière de la Terre sur la « Far, Far Range » où elle s’essaye à gagner sa vie en combattant des slimes. Faites pousser des cultures et élevez des poussins pour nourrir votre collection de slimes affamés. Complétez les demandes quotidiennes d’autres éleveurs pour obtenir des récompenses bonus. Gagnez de l’argent pour améliorer votre vacpack, construire plus de corrals ou agrandir votre ranch. Utilisez Slime Science pour trouver des ressources rares, fabriquer des décorations et créer des gadgets qui vous aideront dans vos aventures. Explorez un monde tentaculaire regorgeant de secrets et de trésors cachés.

ASTRONIERE

De : System Era Softworks

Explorez et remodelez des mondes lointains ! Astroneer se déroule pendant l’ère intergalactique de la découverte du 25e siècle, où les astronomes explorent les frontières de l’espace, risquant leur vie dans des environnements difficiles pour dénicher des découvertes rares et percer les mystères de l’univers. Au cours de cette aventure, les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au-dessus ou en dessous du sol, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour créer tout ce qu’ils peuvent imaginer. La créativité et l’ingéniosité d’un joueur sont la clé pour rechercher et prospérer lors d’aventures planétaires passionnantes !

Expédition curieuse 2

De : Maschinen-Mensch, Tonnerre

Maîtriserez-vous l’art du rallye ? Conduisez des voitures emblématiques inspirées de l’âge d’or des courses de rallye sur des étapes difficiles à travers des environnements stylisés répartis dans le monde entier. art of rally sort cet été sur Nintendo Switch.

Cent jours — Simulateur de vinification

De : Jeux de bras cassés

La vinification pourrait être votre meilleure aventure. Faites le meilleur vin en interaction avec le sol et la nature et amenez votre domaine viticole au sommet. Votre beau voyage dans la tradition viticole commence maintenant.

Gang de bêtes

De: Boneloaf, Coatsink

Gang Beasts est un jeu de société multijoueur idiot avec des personnages gélatineux hargneux, des séquences de combat brutales et des environnements dangereux absurdes, se déroulant dans les rues méchantes de Beef City.

LumbaarJack

De : Armor Games, FinalBoss Games

Prenez votre hache et sauvez l’environnement en coupant et en recyclant tout ce qui se trouve sur votre chemin et en résolvant des énigmes avec vos charmants amis les animaux ! Jack est un humble ours avec un rêve simple : redonner à la nature sa gloire d’antan à l’aide de sa fidèle hache et de ses amis les animaux. Tranchez et coupez en dés à travers les machines, donnez du sens aux humains gaspilleurs et travaillez avec des créatures des bois loufoques pour contrecarrer les plans sinistres du géant industriel en devenir Evil Works.

Et voilà – près de 20 jeux plutôt sympas, dont beaucoup sont déjà sortis. Allez, les amis ! Soyez libre et jouez à des jeux !

Assurez-vous de nous faire savoir quels jeux sont déjà sur votre liste de souhaits avec un commentaire ci-dessous.