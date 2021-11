Round Up: Tout ce qui a été annoncé lors de la Thunderful Digital Showcase

Thunderful Games est l’un des nouveaux venus dans le secteur de l’édition et du développement de jeux, et ils ont englouti les studios et les entreprises si rapidement qu’ils sont rapidement devenus un nom important à retenir.

Fondée par SteamWorld devs Image & Form et Stick It To The Man devs Zoink, la société faîtière comprend désormais Coatsink (éditeurs de Moonglow Bay), Rising Star Games (éditeurs de Rune Factory et Harvest Moon dans l’Ouest), et plus récemment, Robot Nounours.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, ils ont organisé leur première présentation en direct des jeux à venir. Voici donc notre tour d’horizon :

Image & Form, les développeurs des jeux SteamWorld, travaillent sur une suite à la troisième personne appelée Chasseurs de têtes:

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Jeu d’aventure d’exploration éco-guerrier La crasse obtient une sortie exclusive Xbox et PC le 16 décembre :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Jeu d’action-aventure à la troisième personne Conte d’onde est maintenant disponible sur Stadia et sur consoles en 2022 :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Tout nouveau (et très mignon) jeu de plateforme 3D Togge est en développement :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Puzzle-plateforme 2.5D noir et blanc Ombres blanches se dirige vers PS5, PC et Xbox le 7 décembre :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Chuhai Labs a présenté un autre regard sur Cursed To Golf, qui se dirige vers Switch en 2022 :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

De plus, Super Meat Boy Forever arrive sur mobile en 2022, jeu de tir à la première personne INDUSTRIE se dirige vers PS5 et Xbox, et nous avons un aperçu du jeu de plateforme 3D Tarte de l’Enfer, une « motorvania » appelée Laika : Vieilli par le sang, et Swordship, un « tirez-les là où vous ne pouvez pas tirer »:

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous êtes-vous connecté à la vitrine Thunderful? Avez-vous ajouté l’un de ces jeux à votre liste de souhaits ? Faites le nous savoir dans les commentaires!