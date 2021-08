Round Up: Toutes les nouvelles de Switch de Indie Houses Direct

in

The Indie Houses Direct vient de terminer sa diffusion, réunissant sept éditeurs indépendants différents (Akupara Games, Fellow Traveller, Neon Doctrine, Raw Fury, These Awesome Guys, Toge Productions et Whitethorn Games) pour partager leur abondance d’actualités sur les jeux au cours d’un heure.

“Quand les jeux indépendants réussissent, les jeux vidéo réussissent”, a déclaré Sarah Johanna de Toge Productions, et le message a été repris par les autres studios, car le Direct avait l’intention d’apporter une plus grande découvrabilité à leur écurie d’indés en combinant leur puissance en tant qu’éditeurs.

Voici toutes les nouvelles du direct concernant la Nintendo Switch :

Jeux d’Akupara

Spinch obtient une nouvelle MixTape pleine de remix de bandes originales :

The Darkside Detective : A Fumble In The Dark obtient un DLC gratuit avec trois nouveaux cas :

Doctrine Néon

L’effrayant robot d’exploration de donjons qui sauve les femmes Lamentum est maintenant disponible :

Le jeu d’action 2D à défilement horizontal The Legend of Tianding sortira le 27 octobre :

Lost Castle reçoit une dernière mise à jour DLC avec de nouvelles armes et équipements :

Vigil: The Longest Night a également une dernière mise à jour, ajoutant de nouveaux équipements, des boss, des cosmétiques et deux nouvelles zones à explorer :

Compagnon de voyage

Beacon Pines sera publié par Fellow Traveler l’année prochaine :

Jeu semi-autobiographique Plus à la maison arrive sur Switch :

Le RPG textuel Suzerain sortira sur Switch le 23 septembre :

Fureur brute

Kingdom Two Crowns obtient un nouveau DLC “Norse Lands” plus tard cette année:

Ces gars géniaux

Jeu de société Bouger ou mourir arrive sur la Nintendo Switch :

Pas de bande-annonce, car celle-ci était un très bref teaser dans la vitrine et c’est tout ce que vous obtenez

Toge Productions

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly a été annoncé:

Jeux de Whitethorn

Calico a une mise à jour maintenant, ajoutant de nouvelles options de personnalisation pour les vêtements et les meubles :

Un aperçu de « La mise à jour de personnalisation » à venir bientôt ! De telles possibilités infinies 😸 pic.twitter.com/7wGRcyDaR8— Calico – Magical Girls Running Cat Cafes! (@CalicoGame) 17 juin 2021

Onsen Master reçoit une nouvelle bande-annonce :

Tasse à thé est un jeu sur une grenouille prenant le thé, le 23 septembre :

Princesse Fermière est un jeu d’histoire de match-3 sur un fermier qui est une princesse, arrivant sur Switch :

Sim d’élevage d’abeilles Apico arrive également sur Switch, et une démo PC est maintenant disponible :

Et c’est tout! Bien sûr, il y avait beaucoup de jeux présentés qui pourraient arriver sur Switch un jour, donc si vous le souhaitez, vous pouvez consulter la présentation complète d’une heure ici.

L’un de ces jeux vous touche-t-il ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!