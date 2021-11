. Round-up: Un incident frustrant au premier virage « m’a mis sur le pied arrière pour la course »

Au sommaire : Carlos Sainz Jnr s’est dit frustré par l’incident du premier virage du Grand Prix de Mexico, qui lui a coûté des places au départ.

En bref

Sainz « frustré » par un incident au premier virage Sainz est arrivé au premier virage devant Charles Leclerc, mais est tombé derrière son coéquipier alors qu’ils réagissaient à la collision entre Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas.

« De mon côté, au premier virage, je suis juste derrière Daniel et Pierre [Gasly], Daniel percute Bottas, je suis à l’intérieur du premier virage, donc je n’ai aucune possibilité de couper le deuxième virage comme le font Charles, Gasly et Perez », a expliqué Sainz.

« Je suis donc déterminé à faire toute la piste dans le deuxième tour. Et puis en fait, Daniel sans aileron avant ne tourne même pas dans le virage deux, donc je dois tourner le virage trois.

En plus de prendre du retard sur son coéquipier, Sainz a également été dépassé par Antonio Giovinazzi. « Avec le recul, honnêtement, je suis un peu frustré par la situation parce que j’ai l’impression d’avoir été victime de tout un gâchis avec lequel je n’avais rien à voir et cela m’a fait perdre quelques positions que je ne devrais pas ont perdu », a déclaré Sainz.

«Mais comme toujours au premier virage, vous avez parfois de la chance, parfois de la malchance, et j’ai perdu des positions que, pour être honnête, je n’aurais pas dû perdre et me mettre sur le pied arrière pour la course. Mais nous avons réussi à récupérer avec un bon rythme et je vais essayer de prendre ça du côté positif.

Podium à domicile « extrêmement spécial » pour Perez

« Un de ces jours que je dois apprécier » – PerezSergio Perez a déclaré qu’être le premier pilote mexicain à terminer sur le podium lors de sa course à domicile, après avoir pris la troisième place dimanche, était un moment « extrêmement spécial ».

« Évidemment, je voulais plus, je voulais gagner la course et évidemment terminer un-deux pour l’équipe aurait été incroyable », a-t-il déclaré. «Mais à la fin de la journée, nous sommes des personnes tellement compétitives que si nous terminons troisième, nous ne l’apprécions vraiment pas vraiment.

« Mais aujourd’hui est un de ces jours que je dois apprécier parce que la foule et voir tant de gens si heureux, et surtout sur le podium, tous ceux qui étaient avec moi depuis le premier jour étaient sur le podium, donc c’était extrêmement spécial pour moi . «

Hamilton clarifie les commentaires de Perez et Bottas

Hamilton n’a pas été impressionné par la tactique du premier tour de Bottas.

Tout en décrivant l’avantage de performance de Red Bull en course, Hamilton a déclaré : « Cela montre à quel point leur voiture est rapide quand Sergio est aussi proche de moi et capable de suivre de près. » Hamilton a déclaré lundi vouloir « s’assurer que les gens ne lisent pas ce que je disais mal hier ».

« J’ai beaucoup de respect pour [Checo] et pense qu’il fait un excellent travail dans sa nouvelle équipe. Il s’est tellement amélioré cette saison et je sais à quel point il est difficile de progresser avec une nouvelle équipe, cela prend du temps.

« Mon commentaire était simplement que suivre une autre voiture au Mexique est la chose la plus difficile en raison de la faible traînée que nous avons tous. C’est pourquoi il y a très peu de dépassement. Cependant, il a pu suivre de si près, ce qui met en évidence à quel point ils étaient capables de supporter beaucoup plus d’appuis. Félicitez Checo pour le garder propre.

Dans un article ultérieur, Hamilton a également fait référence à sa critique de la conduite de Valtteri Bottas au début de la course, ayant déclaré que son coéquipier « avait laissé la porte ouverte à Max » au départ.

« Nous avons tous de mauvais jours », a écrit Hamilton. « Nous vivons et nous apprenons. Hier j’ai dit que [Valtteri Bottas] laissé la porte ouverte et naturellement les gens sauteront à la critique.

«Nous sommes une équipe et nous gagnons et nous perdons en équipe. Il n’y a pas une seule personne responsable de gagner ou de perdre, nous le faisons ensemble en bien ou en mal. Vous pouvez peut-être nous battre mais vous ne pouvez pas nous briser !

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Des entreprises critiquées pour avoir utilisé des influenceurs britanniques pour promouvoir les produits à base de nicotine (The Guardian)

« Le pilote de course Archie Hamilton, avec 207 000 abonnés, figure dans une série YouTube sur le thème de l’esport, en association avec l’équipe de course britannique McLaren. Cette nouvelle race d’influenceurs de la nicotine – on pourrait les appeler des nicotinfluenceurs – sont des soldats au Royaume-Uni devant une guerre de marketing que British American Tobacco, basée à Londres, mène depuis longtemps en sol étranger. »

Déclaration sur les tests Covid-19 (FIA)

« La FIA et la Formule 1 peuvent aujourd’hui confirmer qu’au Grand Prix FIA de Formule 1 de Mexico 2021, entre le lundi 1er et le dimanche 7 novembre, 7 100 tests de dépistage du Covid-19 ont été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel. Parmi eux, neuf personnes ont été testées positives. . »

