Round Up: Voici les premières impressions “pratiques” de la Nintendo Switch OLED

Mise à jour (mar. 3 août 2021) : Les premières impressions pratiques du modèle Switch OLED sont maintenant apparues dans diverses publications britanniques, à la suite des premiers regards des points de vente américains le mois dernier. Nous avons ajouté une sélection de nouvelles prises à notre tour ci-dessous.

Nintendo a surpris tout le monde en annonçant un tout nouveau système – le principal argument de vente étant le nouvel écran OLED de 7″. nouvelle station d’accueil élégante et un port LAN filaire.

Un certain nombre de points de vente ont maintenant mis la main à la pâte avec le système, nous avons donc rassemblé quelques-uns des points saillants de chacune de ces premières impressions.

IGN a adoré l’écran et a comparé le dynamisme à la mise à jour de la Game Boy Advance, GameSpot a déclaré que le nouvel écran OLED ne vous épatera pas nécessairement si vous avez déjà un téléviseur “solide” et The Verge a noté que le mode portable se sent maintenant comme moins d’un compromis. Les points de vente européens tels que VGC, Metro UK, My Nintendo News et Games Radar ont trouvé que le nouvel écran était une mise à niveau impressionnante qui a revigoré les anciens titres dans des comparaisons côte à côte, et a également mentionné les performances de l’écran sous de fortes sources de lumière et à différents angles de vision. .

IGN – Tom Marks, rédacteur en chef adjoint

La force du nouvel écran (sans surprise) devient encore plus évidente lorsqu’il est allumé, brillant et clair immédiatement à partir de pratiquement tous les angles de vue que j’ai essayés. Honnêtement, il n’est pas exagéré de comparer son dynamisme au moment où le Game Boy Advance SP a obtenu un modèle mis à jour avec un écran beaucoup plus lumineux, ce qui rend le Switch d’origine sensiblement plus sombre si on le compare directement. Ses couleurs sont également plus riches, et je ne plaisante pas quand je dis que les champs herbeux de Breath of the Wild avaient l’air presque d’un vert caricatural vus côte à côte.

La prochaine caractéristique la plus excitante du modèle OLED (quelque peu surprenante) est en fait sa béquille améliorée. Ce n’est un secret pour personne que la béquille décalée du modèle de base est fragile et peu fiable, mais je ne m’attendais pas à ce que cette version fournisse une réponse aussi retentissante aux problèmes de son prédécesseur. Non seulement il s’étend sur tout l’arrière du Switch, mais ses charnières offrent une résistance satisfaisante pour que vous puissiez facilement l’incliner à presque n’importe quel angle et être sûr qu’il le restera. Il est incroyablement robuste, avec la même finition mate tactile que l’arrière du Switch Lite. Si le port de charge n’était toujours bloqué en position debout, je dirais que le besoin d’un support tiers est maintenant presque mort.

GameSpot – Alessandro Fillari, éditeur et producteur

Bien que les personnes qui jouent régulièrement dans des modes ancrés avec des téléviseurs solides ne seront pas époustouflés par les visuels du modèle OLED, cela rend toujours le mode portable plus beau que jamais. Honnêtement, cela m’a donné envie de voir à quoi ressembleraient mes autres jeux préférés, comme Bayonetta 2 ou Smash Bros. Ultimate, sur le nouvel écran.

… Les domaines clés dans lesquels le Switch OLED constate des améliorations sont axés sur l’expérience portable. Bien que le mode portable soit pratique, il offre également des conditions moins que parfaites pour expérimenter certains jeux par rapport au jeu ancré. Bien que je préfère souvent jouer à des jeux Switch en mode portable, il y a des moments où je joue à des jeux en mode TV, ce qui me permet d’avoir une meilleure idée des visuels et des performances d’un jeu. Malheureusement, l’amélioration significative de l’écran OLED signifie que le principal avantage du nouveau modèle sera perdu lors de la lecture en mode ancré.

The Verge – Dieter Bohn, rédacteur en chef

Le modèle OLED de la Nintendo Switch justifie donc son existence, mais justifie-t-il une mise à niveau ? Pour la plupart des gens, la réponse responsable est non. Les améliorations ici ne vont pas débloquer de nouvelles expériences ou capacités de jeu, elles rendent simplement les expériences actuelles un peu plus agréables.

Je ne pense pas que je vais être responsable, cependant. Je savais que c’était “juste” un Switch avec un écran plus grand et plus lumineux. Je sais qu’après y avoir joué, le mode portable ressemble beaucoup moins à un compromis qu’aujourd’hui.

VGC – Andy Robinson, rédacteur en chef

À côté d’un modèle Switch original, l’écran OLED est un bond en avant par rapport à son prédécesseur ; Breath of the Wild a l’air d’une netteté et d’une netteté remarquables, comme un port PC augmenté (mais non, il n’y a pas d’amélioration de la résolution), tandis que Mario Kart est un tour de force de couleur et vous permet de repérer bien plus les objets et les personnages au loin. facilement.

Jouer à Mario Odyssey côte à côte avec un commutateur original révèle beaucoup plus de détails sur des paysages comme l’herbe et l’eau sur le nouveau modèle, tandis que ce dernier a globalement l’air totalement délavé par rapport à la nouvelle unité. En ce qui concerne l’écran, ce n’est vraiment pas un concours entre les deux modèles Switch : si vous êtes un joueur portable, vous voudrez jeter votre ancien modèle à la poubelle une fois que vous aurez fait l’expérience du magnifique affichage OLED.

METRO UK – David Jenkins, éditeur de GameCentral

Une course sur Rainbow Road de Mario Kart montre à quel point le nouvel écran est meilleur, surtout quand vous le voyez courir à côté des anciens modèles de console. Soudain, les couleurs de l’original semblent délavées et délavées en comparaison, tandis que les OLED sont vibrantes et distinctes. Même les couleurs les plus atténuées de Breath Of The Wild semblent plus vives. La différence est immédiatement évidente pour n’importe qui et alors que vous vous y habituez rapidement de manière isolée, au moment où vous la replacez à côté d’une console plus ancienne, cela ressemble soudainement à la nuit et au jour.

My Nintendo News – Richard Atkinson (Nintendomau5)

En réveillant Link après son sommeil de 100 ans et en trébuchant au bord de la célèbre falaise, les 10 premières minutes de la célèbre aventure en monde ouvert ont éclaté de couleurs; le Grand Plateau avait l’air encore plus incroyable, et nous avons dû baisser la luminosité car elle était presque trop éblouissante. Il convient de noter ici que nous avons complètement désactivé la luminosité automatique à des fins de test, mais la fonctionnalité reste et réagit aussi rapidement qu’avec le modèle actuel. Nous avons décidé d’incliner l’écran pour que l’éclairage de la pièce se réfracte sur l’écran du Switch et que notre vision de l’action ne soit pratiquement pas modifiée. Cela pourrait être un énorme avantage pour les joueurs qui souhaitent s’attaquer à leurs titres préférés à l’extérieur, car l’écran LED d’origine a tendance à se débattre lorsqu’il est exposé à la lumière directe du soleil. Il bénéficie également d’une fine lunette qui fait un excellent travail d’amplification du plus grand écran. Ne vous y trompez pas, l’écran OLED est L’étoile du spectacle.

Games Radar – Brendan Griffiths, éditeur de matériel informatique et de commerce électronique

Les couleurs plus vives et l’écran plus grand ont amélioré l’affichage à distance, tandis que la luminosité améliorée résistera, espérons-le, à l’éblouissement lors de l’utilisation du Switch OLED à l’extérieur. Étant donné que j’essayais le Switch OLED à l’intérieur, je ne pouvais pas tester directement la lumière du soleil. (Le jour de juillet généralement sombre à Londres m’a épargné la peine de demander si je pouvais aussi l’emmener à l’extérieur.) Cependant, les angles de vision semblaient légèrement meilleurs que l’ancien Switch, peut-être en raison de la luminosité supplémentaire que la technologie OLED est capable de fournir. . Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, cependant. J’ai utilisé l’un des projecteurs à LED suspendus de la pièce pour tester l’éblouissement de l’écran, et il ne semble pas y avoir de protection contre cela, comme un nouveau revêtement d’écran. C’est un peu décevant étant donné que les principales améliorations du Switch OLED sont destinées à être utilisées en mode portable.

Alors voilà, quelques premières impressions – bien sûr, vous pouvez les lire en entier sur les sites Web respectifs. Que pensez-vous du Switch OLED à ce stade ? En parlant à la plupart, ressentez-vous le besoin de vous mettre à niveau ? Pensez-vous que cela pourrait être un bon point de départ pour un nouveau fan de Nintendo ? Comme toujours, laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.