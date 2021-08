Round Up: Voici les premières impressions “pratiques” du Steam Deck de Valve

Image : Vanne

Lorsque Valve a révélé le Steam Deck le mois dernier, le système a été beaucoup comparé au Switch. C’est arrivé au point où Valve a répondu – indiquant comment il “s’attaque” à un public complètement différent.

Que pensent les critiques du nouveau système de Valve ? Un certain nombre de médias, comme vous l’avez peut-être déjà vu, se sont maintenant familiarisés avec le système, nous avons donc rassemblé quelques premières impressions – dont beaucoup font des comparaisons avec le matériel hybride de Nintendo.

Sean Hollister de The Verge a noté à quel point le Steam Deck était beaucoup plus confortable à tenir et a mentionné comment ses doigts “se fondaient” dans ses poignées et ses rainures :

Ce que je n’avais pas nécessairement imaginé lorsque je suis entré dans le hall de Valve : à quel point le Steam Deck est gigantesque à côté d’une Nintendo Switch – et pourtant, à quel point il est plus confortable à tenir. Bien qu’il rentre à peine dans une poche profonde de pantalon cargo (si vous pouvez appeler “renflements dans toutes les directions” un ajustement), je crois maintenant Valve quand il dit que le Deck a été sculpté pour de longues sessions de jeu.

La première fois que je l’ai ramassé, j’avais l’impression que mes doigts venaient de fondre dans ses poignées et ses rainures, plaçant toutes les commandes à portée de main – y compris des joysticks beaucoup plus charnus et un lancer plus profond et plus doux de ses déclencheurs que les commandes rigides et cliquables que j’ai attendez-vous des concurrents de Switch et de PC de type Switch.

Le poids du système était immédiatement perceptible mais n’était pas un problème :

Bien que j’ai immédiatement remarqué le poids supplémentaire d’une demi-livre par rapport au Switch, cela ne m’a pas dérangé lors de ma brève session. Le Deck est peut-être plus lourd, mais ces prototypes semblent légers pour leur taille, avec un sentiment légèrement creux qui – à bien y penser – pourrait être polarisant. Je me demande si Valve le gardera ainsi et si la finition de l’écran et les plastiques pourraient s’améliorer.

Wes Fenlon de PC Gamer a déclaré que le Steam Deck était “beaucoup plus grand” qu’il ne s’y attendait – en particulier à côté d’un commutateur Nintendo, et a souligné à quel point il préférait les sticks analogiques du système à ceux de Switch :

Il m’a fallu peut-être 10 secondes avec les sticks analogiques pour être certain que je les préfère largement aux joycons de la Nintendo Switch. Cela aide qu’ils soient beaucoup plus gros, avec une rotation fluide et un design que je comparerais à un stick analogique Xbox. Ce ne sont pas exactement les mêmes, mais les bâtons du Steam Deck ont ​​un bord légèrement strié et un dessus plat et concave dans lequel se nicher votre pouce. À moins qu’ils finissent par avoir des problèmes surprises après une utilisation intensive, je pense qu’ils plairont à presque tout le monde.

Alors que le testeur de PC Gamer ne considérerait pas le Steam Deck comme un “remplacement individuel” de l’appareil de Nintendo, le système a apparemment le potentiel de devenir le meilleur appareil portable pour jouer à des jeux pour lesquels Switch n’a peut-être pas la force :

Après avoir passé quelques heures bien trop brèves avec le Steam Deck, je ne sais pas si je le considérerais comme un remplacement individuel pour la Nintendo Switch. Sa plus grande taille n’est pas aussi idéale pour jeter dans un sac à dos et jouer en déplacement. Mais en tant que machine de jeu portable sur PC, elle est vraiment impressionnante : elle est confortable, agréable à tenir et semble avoir le pouvoir de jouer à des jeux comme Death Stranding avec des réglages décents. Si SteamOS peut vraiment offrir la compatibilité que vise Valve, le Steam Deck va devenir mon système de prédilection pour jouer à des jeux auxquels j’aimerais pouvoir jouer sur le Switch, me prélasser sur mon canapé, qu’il n’a tout simplement pas le muscle pour. Et je suis convaincu que ce sera le meilleur appareil d’émulation jamais conçu.

Andrew E. Freedman de Tom’s Hardware a déclaré que “le rêve” de jouer à des jeux PC en déplacement est en bonne voie grâce aux efforts de Valve :

mes premières impressions suggèrent que oui, cela peut fonctionner, et j’ai hâte de jouer sur PC au lit et dans les avions. Les jeux ne seront pas aussi beaux que sur mon bureau. Mais pour ceux qui rêvent d’une portabilité et d’une jouabilité de type Switch avec les jeux PC, il semble que Valve est sur la bonne voie.

Comme beaucoup d’autres impressions, Freedman a également été un peu surpris par la taille globale du système – notant comment les utilisateurs de Switch ressentiraient certainement la différence :

le Steam Deck est bien plus grand que ce à quoi je m’attendais. Il est haut et il est large. Cependant, il semble étonnamment naturel dans les mains. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez sentir ce poids de 1,47 livre, mais il est assez uniformément réparti des deux côtés du système. Si vous avez récemment joué à la plupart de vos jeux portables sur une Nintendo Switch, vous ressentirez une différence. Le Steam Deck est beaucoup plus lourd, mais c’est le compromis pour ses capacités.

L’écran standard de 7 pouces sur certains modèles du Steam Deck (qui est de la même taille que l’écran sur le modèle Switch OLED) avait également un peu de réflexion, mais pas plus que d’autres appareils.

Alors que je passais le plus clair de mon temps avec l’écran antireflet en verre dépoli, Valve disposait d’un modèle brillant. Incontournable : l’écran antireflet est plus joli. Bien sûr, je les avais tous les deux côte à côte. Je ne sais pas si cela me fait regretter d’avoir réservé le modèle 256 Go avec l’écran standard, mais il y a eu une pointe de jalousie. Quoi qu’il en soit, les deux sont des écrans de 7 pouces avec une résolution de 1280 x 800 et un format d’image 16:10… Je pouvais voir mon reflet davantage sur l’écran standard, mais pas pire que dans ma Nintendo Switch ou même mon smartphone.

La rédactrice en chef de GamesRadar +, Rachel Weber, a résumé le Steam Deck comme un appareil de jeu “plus sérieux” par rapport au système de Nintendo :

Par rapport à ma Nintendo Switch, cela ressemble vraiment à une machine de jeu plus sérieuse avec des commandes supplémentaires et un écran plus grand, et il sera intéressant de comparer le nouvel écran OLED Switch et le Steam Deck plus tard cette année.

Si vous souhaitez voir comment le Switch OLED a été reçu jusqu’à présent, vous pouvez lire des impressions pratiques à ce sujet dans le post suivant :

Alors voilà, quelques premières impressions du Steam Deck de Valve – bien sûr, vous pouvez les lire en intégralité sur les sites Web respectifs. Que pensez-vous du Steam Deck jusqu’à présent ? Considéreriez-vous cela comme une mise à niveau Switch OLED ? Comme toujours, laissez vos pensées ci-dessous.