Roundup: 5 nouvelles sur l’exploitation minière Bitcoin qui ont marqué la semaine

La semaine qui nous a quittés, les nouvelles qu’ils ont le plus rejetées dans le secteur de l’exploitation minière de Bitcoin sont survenues dans un contexte de grande volatilité. Le prix de la monnaie numérique la plus populaire a subi une chute tonitruante mardi et une baisse moins forte vendredi. Actuellement, il cherche à sortir de la séquence négative et à regagner le terrain perdu.

C’est dans ce scénario que le minage numérique a été activement développé au cours de ces 7 jours. Il est à noter que le même jour que le krach du marché de la cryptographie, il y a eu un nouvel ajustement de la difficulté du réseau. Il s’agissait du quatrième ajustement consécutif à la hausse de la complexité, rendant plus difficile l’extraction de la monnaie numérique la plus populaire.

Cette augmentation de la difficulté du réseau est motivée par la récupération accélérée de la puissance de calcul ou du hashrate. Au moment de la rédaction, le hachage global de cette crypto-monnaie est de 139 EH/s. D’autres actualités sur cette activité se sont également distinguées parmi les principaux portails.

Ce sont les 5 nouvelles sur l’exploitation minière de Bitcoin qui se sont le plus démarquées

En arrivant à la 53e édition de notre résumé minier classique, le marché de la crypto a du mal à surmonter le krach du 7 septembre. Voici le top 5 des actualités minières Bitcoin qui se sont le plus démarquées au cours de cette dernière semaine. Voici les titres :

Le Parlement russe veut légaliser l’exploitation minière numérique en tant qu’entreprise Bitmain déplace 56 000 machines minières dans l’État de Géorgie, le hachage Bitcoin américain poursuit son processus accéléré de récupération La difficulté du réseau Bitcoin Blockchain augmente pour la quatrième semaine consécutive Officiel Il a été arrêté à New York pour exploitation illégale dans des bureaux publics .

Le Parlement russe veut légaliser l’exploitation minière numérique en tant qu’entreprise

La Douma d’État, le parlement de la Fédération de Russie, prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour réglementer l’exploitation minière de Bitcoin. C’est le deuxième mouvement le plus important du pays eurasien autour des monnaies numériques. Il faut se rappeler qu’en janvier dernier, ils ont donné la légalité à l’industrie de la crypto en général.

Dans les déclarations recueillies par l’agence TAS, le parlementaire Anatoly Aksakov, chef de la commission des marchés financiers de la Douma, s’est montré catégorique. Il a affirmé que ses collègues cherchaient à légaliser l’exploitation minière afin qu’elle soit stimulée par l’enthousiasme des entreprises.

Il a souligné que puisque Bitcoin est une monnaie dont la fonctionnalité est considérée comme une activité commerciale, il est nécessaire de l’inclure dans le registre de l’État. Il a souligné que dans un proche avenir, le gouvernement imposera des taxes sur les activités minières et d’autres actions liées aux monnaies numériques.

Bitmain déplace 56 000 machines minières dans l’État de Géorgie, aux États-Unis.

Cette semaine, on savait que le fabricant d’équipements miniers Bitcoin, Bitmain, aurait déplacé quelque 56 000 équipements en Géorgie aux États-Unis. L’action serait conforme à un accord entre trois sociétés liées aux crypto-monnaies.

Les sociétés impliquées dans cette entreprise de plusieurs millions de dollars sont Bitmain elle-même, Bit5ive et ISW Holdings. Le coût d’installation du déploiement de l’équipement serait d’environ 60 millions de dollars. De même, la production mensuelle de l’équipement serait d’environ 10 millions de dollars US.

Les équipements en question seraient les modèles les plus récents de la société asiatique. Il s’agit du S19j. Il est à noter que les ASIC seront pleinement opérationnels d’ici octobre 2022. Leur consommation sera d’environ 200 MW d’électricité dans l’entité fédérée de Géorgie susmentionnée.

Bitcoin Hashrate poursuit le processus de récupération accéléré

Le hashrate Bitcoin, qui mesure la puissance mise en commun des équipements miniers numériques connectés dans le monde, continue de rebondir. Ce processus a été irrégulier en raison de connexions, déconnexions et reconnexions continues. Cependant, ces dernières semaines, les connexions ont été plus importantes que les déconnexions.

Ce type d’alternance d’équipements activés et désactivés est la cause de l’affichage des graphiques sous forme de zigzags. Au moment de la rédaction, le hashrate de la monnaie numérique la plus importante en capitalisation, est de 139 EH/s. Dans les résumés précédents, le taux oscillait autour de 160 EH/s. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à ce que la puissance de calcul se stabilise et atteigne de nouveaux sommets.

Selon certains analystes, la puissance de calcul du Bitcoin reviendrait à son plus haut historique avant la fin 2021. Les déploiements d’un grand nombre de nouveaux modèles puissants pourraient être l’un des facteurs clés de ce rebond. Il est à noter que la croissance du hashrate a une influence directe sur la difficulté du minage.

La difficulté du réseau Bitcoin Blockchain augmente pour la quatrième semaine consécutive

Comme déjà souligné, la difficulté de générer de nouvelles pièces Bitcoin ou de l’exploitation minière est directement liée au hashrate. En ce sens, plus le dernier est élevé, plus il est difficile d’obtenir des blocs. Cela est dû au simple fait que plus il y a de machines à la recherche de blocs, moins les mineurs ont de chance d’en obtenir un.

Tous les blocs de 2016, la difficulté est automatiquement ajustée en fonction de la puissance de hachage. Avec la récente récupération de la puissance de calcul, le niveau de complexité a augmenté rapidement. Ainsi, lors des quatre derniers ajustements, la difficulté a augmenté.

Actuellement, il s’élève à 18,42T. Pendant la pire partie des déconnexions, cette mesure est tombée à 13,67T. De son côté, le plus haut historique était de 25,65T juste avant les déconnexions massives en République populaire de Chine. Ces données ont été extraites de BTC.com. Dans l’image ci-dessous, les 5 derniers paramètres réseau sont affichés.

Une nouvelle mise à jour sur la difficulté du réseau Bitcoin, devient l’actualité la plus importante sur le minage numérique cette semaine. La raison en est qu’il s’agit du quatrième ajustement de complexité consécutif au mien.

Un fonctionnaire a été arrêté à New York pour exploitation minière illégale dans des bureaux publics

Dans le curieux reportage de la semaine, il est apparu qu’un agent des technologies de l’information du comté de Suffolk, à New York, avait été arrêté. La raison en est qu’il était engagé dans l’extraction illégale de Bitcoin dans les installations de la société Clerk.

Dans les bureaux de la même, il aurait déployé quelque 46 machines de minage, selon les médias. Le nom du responsable, selon le portail susmentionné, serait Christopher Naples, 42 ans. Les machines du fonctionnaire incriminé auraient fonctionné depuis février de cette année et auraient coûté à l’entreprise environ 6 000 $ en énergie.

Il est à noter que les équipements miniers étaient bien répartis, puisqu’ils se trouvaient dans 6 endroits différents de l’entreprise dans ce comté. Une partie de l’équipement se trouverait sous les lames de plancher et cachée à l’intérieur d’un panneau électrique qui était hors service. Malgré les soins apportés par le mineur clandestin, la quantité de matériel était excessive, ce qui a permis aux autorités de constater la forte consommation.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport