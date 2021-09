Roundup: AirPods 3 pourrait être lancé le mois prochain avec une refonte

Les rumeurs disent que les AirPods 3 seront lancés aux côtés du nouvel iPhone 13 ainsi que de l’Apple Watch Series 7 ce mois-ci. Après une année pleine de rumeurs, voici à quoi s’attendre des AirPod nouvelle génération d’Apple.

Concevoir

Comme plusieurs fuites, rapports et rumeurs sur la chaîne d’approvisionnement l’ont suggéré, les AirPods 3 ressembleront beaucoup aux AirPods Pro mais sans les embouts auriculaires. Bloomberg dit que les écouteurs sans fil auront une courte poupe.

À la recherche d’un « ajustement universel », ce nouveau look pourrait aider ceux qui ont des problèmes avec la conception originale des AirPods qui tombent de leurs oreilles.

Selon sa newsletter Power On fin août, Mark Gurman a déclaré que le prochain modèle d’AirPods d’entrée de gamme aura un “design plus proche des AirPods Pro, y compris une nouvelle forme intra-auriculaire et des tiges plus courtes”. Il dit que ce sera la « mise à jour la plus importante de cette partie de la gamme AirPods d’Apple depuis le lancement du premier modèle en 2016 ».

Caractéristiques

Bien qu’ils ressembleront aux AirPods Pro, les AirPods 3 n’auront pas de fonctionnalités premium telles que la suppression active du bruit et le mode transparence. Cela signifie que ces nouveaux écouteurs auront un design différent avec quelques améliorations en termes de performances et de connectivité, mais avec peu de nouvelles fonctionnalités.

Apple fera probablement la promotion de beaucoup de Dolby Atmos avec Spatial Audio avec cette prochaine génération afin que les gens puissent mieux entendre la différence entre la nouvelle version et les anciens AirPod.

Les améliorations de la batterie, ainsi que de meilleurs microphones, sont également des fonctionnalités clés attendues par les utilisateurs. Avec le firmware bêta des AirPods Pro, Apple teste une nouvelle fonctionnalité Conversation Boost, qui pourrait également atterrir dans ces nouveaux écouteurs.

Les AirPods 3 devaient être dévoilés au printemps 2021, ce qui ne s’est pas produit. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que le lancement aurait lieu au troisième trimestre. Le mois dernier, DigiTimes a annoncé que ces nouveaux écouteurs devraient être lancés aux côtés de l’iPhone 13 en septembre.

Dans l’histoire, DigiTimes a déclaré que les expéditions de cartes de circuits imprimés flexibles avaient démarré pour les modèles AirPods de nouvelle génération, des sources affirmant que les nouveaux AirPods avaient de “bonnes chances” de faire leurs débuts lors de l’événement Apple de septembre, aux côtés des nouveaux iPhones.

Dans sa newsletter Power On, Gurman ne donne pas de mois précis, seulement qu’il sera lancé “à l’automne”.

Quant au prix des AirPods 3, Apple devrait les fixer entre 150 et 200 dollars. On ne sait toujours pas si Apple vendra deux versions différentes, l’une avec un étui de chargement sans fil et l’autre avec un étui ordinaire, ou une seule avec un étui de chargement sans fil.

Conclure

Les AirPods 3 recevront probablement leur première refonte depuis qu’ils ont été dévoilés aux côtés de l’iPhone 7. Êtes-vous enthousiasmé par ces écouteurs sans fil ? Quelle fonctionnalité attendez-vous le plus ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

