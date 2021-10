Roundup: AirPods 3 pourrait être lancé le mois prochain avec une refonte

Après un an de dates de sortie potentielles, il semble que les AirPods 3 pourraient enfin être lancés en octobre. Que ce soit dans le cadre d’un nouvel événement ou via un communiqué de presse, comme l’étaient les derniers AirPod, les véritables écouteurs sans fil de troisième génération d’Apple arrivent. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Concevoir

Comme plusieurs fuites, rapports et rumeurs sur la chaîne d’approvisionnement l’ont suggéré, les AirPods 3 ressembleront beaucoup aux AirPods Pro mais sans les embouts auriculaires. Bloomberg dit que les écouteurs sans fil auront une courte poupe.

À la recherche d’un « ajustement universel », ce nouveau look pourrait aider ceux qui ont des problèmes avec la conception originale des AirPods qui tombent de leurs oreilles.

Selon sa newsletter Power On fin août, Mark Gurman a déclaré que le prochain modèle d’AirPods d’entrée de gamme aura un “design plus proche des AirPods Pro, y compris une nouvelle forme intra-auriculaire et des tiges plus courtes”. Il dit que ce sera la « mise à jour la plus importante de cette partie de la gamme AirPods d’Apple depuis le lancement du premier modèle en 2016 ».

Caractéristiques : Dolby Atmos, meilleure batterie, plus

Bien qu’ils ressembleront aux AirPods Pro, les AirPods 3 n’auront pas de fonctionnalités premium telles que la suppression active du bruit et le mode transparence. Cela signifie que ces nouveaux écouteurs auront un design différent avec quelques améliorations en termes de performances et de connectivité, mais avec peu de nouvelles fonctionnalités.

Apple fera probablement la promotion de beaucoup de Dolby Atmos avec Spatial Audio avec cette prochaine génération afin que les gens puissent mieux entendre la différence entre la nouvelle version et les anciens AirPod.

Les améliorations de la batterie, ainsi que de meilleurs microphones, sont également des fonctionnalités clés attendues par les utilisateurs. Avec le firmware bêta des AirPods Pro, Apple teste une nouvelle fonctionnalité Conversation Boost, qui pourrait également atterrir dans ces nouveaux écouteurs.

Leaker Max Weinbach a partagé sur son Twitter que l’étui de chargement des écouteurs sans fil d’Apple devrait recevoir une batterie environ “20 % plus grande par rapport à la deuxième génération”.

Quant à ce nouveau modèle, la fonction de chargement sans fil sera probablement standard, ce qui signifie qu’Apple ne vendra pas de version qui se chargera uniquement via Lightning.

À propos de la qualité sonore, PineLeaks dit que le son global devrait être le même que sur la deuxième génération, mais avec des basses et des graves nettement meilleurs, probablement en raison du nouveau design.

Les AirPods 3 devaient être dévoilés au printemps 2021, ce qui ne s’est pas produit. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que le lancement aurait lieu au troisième trimestre.

Dans sa newsletter Power On, Gurman ne donne pas de mois précis, seulement qu’il sera lancé “à l’automne”. Auparavant, DigiTimes avait déclaré que les AirPods 3 pourraient être lancés lors de l’événement d’Apple en septembre, ce qui n’a pas eu lieu. Maintenant, un nouveau rapport suggère que ces écouteurs ont atteint la production et seront lancés ce mois-ci.

Quant au prix des AirPods 3, Apple devrait les fixer entre 150 et 200 dollars. On ne sait toujours pas si Apple vendra deux versions différentes, l’une avec un étui de chargement sans fil et l’autre avec un étui ordinaire, ou une seule avec un étui de chargement sans fil.

Conclure

Les AirPods 3 recevront probablement leur première refonte depuis qu’ils ont été dévoilés aux côtés de l’iPhone 7. Êtes-vous enthousiasmé par ces écouteurs sans fil ? Quelle fonctionnalité attendez-vous le plus ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

