Roundup: Cinq faits saillants de l’exploitation minière Bitcoin cette semaine

Au cours de cette semaine, l’actualité du minage de Bitcoin faisait partie de la programmation informationnelle des différents portails. Comme toujours, c’est l’une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Dans notre tour d’horizon hebdomadaire, nous vous présentons les cinq meilleurs points des sept derniers jours.

Ayant atteint la 56e édition de notre résumé hebdomadaire classique, des nouvelles de grand impact se démarquent. L’un d’eux est l’aboutissement de la période des mesures d’interdiction en Iran. En ce sens, les mineurs du pays persan pourront reprendre leurs activités légalement. Ainsi, le hashrate Bitcoin pourrait faire un pas de plus vers sa récupération.

Un autre événement important cette semaine est lié à l’échange de crypto-monnaie Huobi. La société a retiré 100 000 bitcoins de son pool minier chinois. Dans une plus grande partie du pays asiatique, le géant du commerce en ligne, Alibaba, a interdit la vente de machines d’extraction numérique parmi ses services d’enchères.

Ce sont les 5 principales nouvelles minières de Bitcoin de la semaine

Comme d’habitude, cette semaine, notre résumé de l’actualité minière Bitcoin se concentre sur cinq des points les plus importants. Il est à noter que l’un des secteurs les plus actifs dans le monde des crypto-monnaies est en cours de traitement, il est donc probable qu’il y ait plus de nouvelles de poids. Pour l’instant, voici les titres :

Huobi retire 100 000 BTC de son pool minier chinois. Les mineurs iraniens reprennent leurs activités après 4 mois improductifs. Alibaba cesse de vendre du matériel minier en raison de la pression du gouvernement chinois. L’exploitation géothermique commence déjà à porter ses fruits au Salvador. Northern Data acquiert la société Bitfield et obtient 33 000 machines de minage.

Huobi retire 100 000 BTC de son pool minier chinois

L’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en Chine, annonce le retrait de plus de 100 000 bitcoins de son pool de minage. La pression de Pékin, à la fois contre le secteur minier et le commerce de devises numériques en général, oblige les entreprises liées à prendre des mesures. Huobi est l’un des plus soucieux de trouver une issue.

Il est souligné que cette firme assure que ses projections pour des années sont de croître en dehors des frontières chinoises. L’ambiance avec les autorités a toujours été tendue. Cependant, il atteint maintenant son pire moment avec des actions hostiles des autorités contre toute entreprise liée à ces devises.

Les raisons derrière les actions des autorités pourraient être liées au prochain lancement du soi-disant Yuan numérique. Depuis plus de cinq ans, Pékin conçoit une monnaie numérique à partir de sa banque centrale. C’est le premier et le plus avancé au monde du genre. Pour assurer son succès, les autorités sont déterminées à effacer toute concurrence.

Les mineurs iraniens reprennent leurs activités après 4 mois improductifs

L’entreprise minière iranienne Bitcoin de plusieurs milliards de dollars a repris ses activités cette semaine après l’expiration d’un décret l’interdisant. Cette ordonnance des autorités a été imposée il y a quatre mois et son objectif était d’économiser l’énergie dans le pays.

Cependant, l’entreprise ne peut pas être interdite pendant longtemps, car cette nation souffre de grandes limitations dans les revenus des devises étrangères. Ce dernier est dû aux sanctions économiques unilatérales imposées par les États-Unis. Par conséquent, le minage numérique devient l’une des rares sources sûres de revenus en devises pour les autorités.

C’est un dilemme dans lequel se trouvent les autorités perses. D’une part, la crise énergétique affecte son industrie interne. D’autre part, l’exploitation minière exacerbe le manque d’énergie, mais l’interdire réduit l’afflux de devises étrangères. C’est une situation peu enviable pour les citoyens de cette nation orientale.

Alibaba cesse de vendre du matériel minier sous la pression du gouvernement chinois

Dans la série de sanctions contre les crypto-monnaies en République populaire de Chine, un nouvel épisode apparaît. Le géant de la technologie Alibaba y est impliqué. Cette société de vente en ligne aurait subi de fortes pressions de Pékin pour arrêter la vente de matériel minier.

Bien que la déclaration de la société sur la décision d’annuler les ventes d’ASIC ait été publiée cette semaine, elle prendra effet plus tard. Justement, pour le 8 octobre prochain, les ventes de machines minières ne seront pas disponibles parmi les offres de produits de la technologie.

Dans le communiqué, la société assure qu’il ne s’agit pas uniquement d’équipements spécifiques pour l’exploitation minière de Bitcoin. Des machines de minage pour d’autres devises telles que le Litecoin ou des racks pour le minage d’Ethereum sont également incluses. Ce dernier cas est un cas plus complexe, car les cartes GPU sont achetées séparément et leur nature d’origine est destinée aux PC.

L’exploitation géothermique commence déjà à porter ses fruits au Salvador

Une autre des nouvelles sur l’exploitation minière de Bitcoin d’un grand impact positif cette semaine, est la création du premier Bitcoin avec l’énergie géothermique. L’utilisation de l’énergie volcanique par les autorités du pays d’Amérique centrale a été annoncée il y a quelques semaines. Cependant, maintenant, le premier Bitcoin est extrait avec.

Le Salvador est le premier pays au monde à utiliser ce type d’énergie renouvelable et 100% écologique pour la génération de crypto-monnaies. De plus, le 7 septembre, il est devenu le premier pays au monde à considérer le Bitcoin comme ayant cours légal au même titre que le dollar américain.

Bien que certains problèmes soient signalés, il faut considérer qu’il s’agit d’une entreprise et d’une technologie appliquées pour la première fois. Pour cette raison, les yeux du monde sont tournés vers cette petite nation qui donne désormais l’exemple du progrès vers une nouvelle forme d’économie.

Northern Data acquiert la firme Bitfield et obtient 33 000 machines de minage

La société d’informatique et de blockchain Northern Data, a annoncé l’acquisition de la firme Bitfield. Avec cette fusion, la première atteint une grande puissance de minage avec quelque 33 000 machines de minage Bitcoin sur lesquelles repose la force de la société acquise.

L’unification des deux sociétés a été annoncée le 27 septembre dans un communiqué. Selon ce rapport, tous les actionnaires ont signé l’accord par lequel Bitfield fait partie de Northern Data après une transaction de 460 millions de dollars américains. Ainsi, Northern est désormais considérée comme une société minière Bitcoin d’importance mondiale.

L’accès immédiat de l’entreprise à l’équipement minier est de 6 000 machines. Plus tard, ils pourront prendre possession des 26 000 autres ASIC. Ils seront affichés dans divers sites aux États-Unis et au Canada, explique la publication susmentionnée.

