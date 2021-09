Roundup: crypto mining dans les gros titres de cette semaine

in

Dans cette nouvelle édition de notre résumé hebdomadaire classique sur le minage de crypto, à la fois Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, viennent des informations importantes. L’exploitation minière est l’une des entreprises les plus florissantes malgré les augmentations successives de la difficulté du réseau qui sont attendues. Dans cet ouvrage, nous vous apportons les 5 nouvelles de ce domaine qui ont eu le plus d’impact au cours des 7 derniers jours.

On ne peut souligner que la reprise de la puissance de calcul du Bitcoin s’accompagne d’une forte remontée de son prix. Cette inondation entraîne le reste du marché des crypto-monnaies. Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin, la plus populaire des monnaies virtuelles, est de 51,6 K$. La communauté crypto reste à l’affût de l’évasion probable et atteint des sommets historiques.

Concernant l’expansion de l’activité minière, on peut dire que d’autres pays s’y intéressent. L’un d’eux est la Biélorussie, la nation d’Europe de l’Est dont le président Alexandre Loukachenko a demandé à son gouvernement de se lancer dans l’exploitation minière numérique. Cela et d’autres nouvelles importantes ont fait la couverture des principaux portails au cours de la semaine.

Voici les 5 nouvelles les plus importantes de la semaine sur le minage de crypto-monnaies

Nous arrivons au 52e numéro de notre résumé hebdomadaire classique des nouvelles sur le minage de crypto. On y distingue les 5 informations les plus importantes de ces 7 jours. Voici les principaux titres :

Les mineurs de Bitcoin et les dirigeants du pétrole et du gaz ont tenu une réunion secrète à Houston. Le président de la Biélorussie demande à l’État de mener des projets miniers de Bitcoin. La crise du minage numérique en Chine n’est pas terminée, selon les experts. Le fabricant d’ASIC Bitmain va augmenter ses équipements de 20%. Mineurs ne sont pas les principaux responsables de la crise électrique en Iran, suggère un ministère.

Les mineurs de Bitcoin et les dirigeants du pétrole et du gaz ont tenu une réunion secrète à Houston

Lors d’une réunion secrète, de grands magnats du pétrole et du gaz se sont réunis à Houston pour discuter de divers points qui ont ensuite été révélés. Sur le portail CNBC, il assure que plusieurs ont été les sujets abordés lors de la rencontre des milliardaires. Parmi eux, l’influence dans les échelons supérieurs du gouvernement pour expliquer l’impact réel de l’exploitation minière sur l’environnement.

De même, les personnes réunies avaient discuté de l’utilisation de l’électricité produite avec du gaz naturel pour les opérations minières. Avec cela, il chercherait à éviter l’utilisation du charbon ou d’autres formes d’énergie polluantes pour faire fonctionner les plates-formes. De cette façon, les mineurs et les sociétés gazières en bénéficieraient.

Hayden Griffin Haby III, un magnat du pétrole et du gaz récemment converti en Bitcoin, est celui qui a fourni des détails au point de vente susmentionné. Il s’agit d’une rencontre historique, puisqu’elle a réuni des personnes ayant des mentalités d’affaires différentes, mais avec des objectifs similaires.

L’une des nouvelles les plus marquantes de ce résumé hebdomadaire est la rencontre secrète entre des représentants de crypto mining et des dirigeants du secteur pétrolier et gazier. Source : CNBC

Le président de la Biélorussie demande à l’État de réaliser des projets miniers de Bitcoin

Dans un autre moment fort de cette rafle, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé l’État à se lancer dans le secteur de l’extraction de crypto. Selon les informations recueillies auprès de l’agence RBC, le président populaire aurait été catégorique. Ainsi, il a demandé aux ouvriers, au lieu de quitter le pays pour chercher des emplois aux salaires misérables, de se consacrer à l’exploitation minière.

La vision du président de ce pays semble coïncider avec la réalité de pays comme le Venezuela. Cette nation sud-américaine a subi pendant des années la migration de centaines de milliers de personnes. Cependant, pendant un certain temps, l’exode s’est arrêté et même des milliers de personnes sont retournées sur leur sol d’origine. La raison ne semble pas résider dans les politiques correctes du gouvernement, car ce sont toujours les mêmes qui ont conduit à la crise. En revanche, les entreprises liées à la crypto-monnaie, du minage vers le bas, ont tendance à être plus rentables.

De cette façon, Loukachenko est convaincu que son pays dispose de ressources électriques suffisantes pour soutenir l’entreprise à grande échelle. Il faut se rappeler que cette nation, à l’époque soviétique, était avec l’Ukraine l’un des piliers industriels de l’Union des Républiques socialistes. Une grande partie de cette infrastructure continue de fonctionner, en particulier celle liée à l’industrie lourde, qui nécessite de grandes quantités d’énergie.

Le président Loukachenko appelle l’État biélorusse à lancer l’exploitation minière de Bitcoin. Source : CNN

La crise du minage numérique en Chine n’est pas terminée, selon les experts

Selon les experts consultés sur le portail d’actualités CoinTelegraph, En bref, la crise du minage de crypto en Chine se poursuivra pendant environ un an. L’un de ces analystes est Igor Rugnets, PDG de BitRiver, pour qui la récupération du hashrate est particulière.

Il considère que la croissance accélérée de la puissance de calcul du Bitcoin n’est pas due aux reconnexions des mineurs chinois. C’est plutôt parce que des lots d’équipements de pointe continuent d’atteindre les sociétés minières nord-américaines. En ce sens, chaque pièce d’équipement a une puissance de hachage beaucoup plus élevée que les machines obsolètes des mineurs asiatiques.

Cela vous amène à deux conclusions. La première est que la puissance de hachage atteindra de nouveaux sommets historiques dans environ deux mois. L’autre est que la grande majorité des mineurs chinois déconnectés pendant la répression restent stagnants, attendant une opportunité de quitter le pays.

Le fabricant d’ASIC Bitmain, va augmenter son équipement de 20%

Le plus important des équipementiers pour le minage de crypto, Bitmain, est un autre des protagonistes de ce résumé hebdomadaire. En effet, la firme d’origine chinoise a assuré qu’elle augmentera le prix de ses équipements ASIC de 20%. Ainsi, les raisons derrière cela sont la valeur accrue de bon nombre de ses composants d’assemblage nécessaires.

Les principaux de ces composants sont des puces semi-conductrices. Il faut tenir compte du fait que la pénurie de ces produits affecte non seulement l’activité minière, mais également diverses branches de l’économie. Certains d’entre eux sont l’automobile, la téléphonie mobile, l’informatique, entre autres.

Ainsi, l’augmentation des équipements entrerait en vigueur à partir de l’année 2022, c’est-à-dire dans environ 4 mois. Selon certains portails, l’un des principaux fournisseurs de composants Bitmain, le taïwanais TSMC, les augmenterait au même niveau. Ce dernier oblige le fabricant d’ASIC à faire de même.

Les mineurs ne sont pas les principaux responsables de la crise électrique en Iran, selon le ministère

Lors de la rafle de la crypto-extraction de la semaine dernière, il a été souligné que la compagnie d’électricité d’État en Iran lèverait l’interdiction de 4 mois sur l’exploitation minière. Cela se produirait à partir du 22 septembre. Cependant, cette même société assure que les défaillances qui ont provoqué cette mesure de suspension ont été causées par des mineurs illégaux.

Cependant, le ministère de l’Industrie, des Mines et du Commerce a mis en doute l’affirmation de Tavanir selon laquelle ces mineurs clandestins consomment 2 000 MW. Ainsi, selon les informations d’importants médias, un responsable de ce ministère aurait qualifié d’exagérées les affirmations de la compagnie d’électricité. “La consommation des mineurs illégaux est bien inférieure à 2 000 MW”, a déclaré le responsable.

Pour être cohérent, chacun des mineurs devrait disposer d’au moins 3 millions de machines, ce qui est peu probable, a souligné Alireza Hadi. Il convient de noter que le minage numérique est légal dans le pays persan. Malgré cela, les actions des autorités contre l’entreprise ont gravement nui aux mineurs légaux.

Quelques indices miniers cette semaine

Au cours de cette semaine qui s’étend du 30 août au 5 septembre, le minage de Bitcoin a connu des mouvements importants. Voici quelques-uns des principaux indices liés à cette activité :

Concernant le hashrate, il a commencé la semaine à une moyenne de 126 EH/s. Au 31 août, il est passé à 135 EH/s puis est retombé à 111 EH/s le 2 septembre. A l’heure de clôturer la semaine, la puissance de calcul du Bitcoin est de 160 EH/s. Données CoinWarz.La difficulté reste la même que la semaine dernière, puisque le prochain ajustement est prévu vers mardi. L’ajustement devrait également être à la hausse de 3,76%, ce qui laisserait le niveau à 18,2T. Il est actuellement à 17,62T. Données de BTC.com Enfin, l’indice de revenu des mineurs augmente considérablement compte tenu de la hausse du prix du BTC. De 41,6 millions de dollars collectés par les mineurs lundi, le montant a considérablement augmenté. Le lendemain, c’était plus de 47 millions de dollars et vendredi, c’était près de 50 millions de dollars. Données Blockchain.com.

