Roundup: développez vos données Apple Health avec ces tensiomètres intelligents [U]

Au fil des ans, Apple a considérablement étendu l’application Santé sur iPhone avec des moyens de suivre le poids, la forme physique et bien plus encore. Plus tôt cette année, nous avons répertorié les meilleures balances intelligentes pour synchroniser le poids avec l’iPhone. Une autre mesure qui peut s’intégrer à l’application Santé d’Apple est la pression artérielle. Voici quelques-unes des options actuellement disponibles sur le marché pour synchroniser la pression artérielle avec l’application Santé sur votre iPhone.

Mise à jour 27 août 2021: J’ai continué à utiliser le Withings BPM Connect sans problème au cours du dernier mois. Comme je m’y attendais un peu, une surveillance plus régulière de ma tension artérielle m’a amené à apprendre que je devais travailler pour l’abaisser, à la fois avec des changements de médicaments et de mode de vie. En tant que tel, je m’attends à ce que le Withings BPM Connect reste un élément essentiel de ma configuration pour les années à venir.

Comment ça fonctionne

HealthKit est un framework proposé par Apple qui permet aux développeurs tiers d’intégrer des données dans l’application Santé. Par exemple, les applications de suivi des calories peuvent partager des données avec l’application Santé pour le suivi de la nutrition, les balances intelligentes peuvent synchroniser les données avec l’application Santé pour surveiller votre poids, etc.

L’objectif de l’application Apple Health est d’être un guichet unique pour toutes vos données relatives à la santé, notamment en mettant les données Apple Watch aux côtés des données d’applications tierces, de votre fournisseur de soins de santé, etc. Cela facilite la visualisation des tendances au fil du temps, des améliorations et plus encore pour toutes vos données de santé.

Withings

Sachant que l’hypertension artérielle est courante dans ma famille, je savais que c’était quelque chose dont j’avais besoin pour commencer à surveiller. Et me connaissant, je savais que j’avais besoin de quelque chose qui soit aussi fluide que possible, où les données seraient enregistrées automatiquement avec un minimum de futzing. Pour cette raison, le Withings BPM Connect est devenu mon incontournable.

Le Withings BPM Connect est disponible sur Amazon pour 99 $ et offre une intégration avec l’application Withings Health Mate et avec Apple Health. Il synchronise les données avec votre iPhone via WiFi ou Bluetooth et est solide en termes de fiabilité, et je l’utilise depuis longtemps. Il se recharge via microUSB et dure jusqu’à six mois avec une seule charge.

Withings affirme que le BPM Connect est approuvé par la FDA et conforme aux normes européennes relatives aux dispositifs médicaux. Je l’ai trouvé précis, fiable et intuitif dans tous mes tests. Il peut également prendre en charge plusieurs utilisateurs avec l’application Health Mate pour une utilisation en famille.

Qardio

Qardio est un fabricant d’accessoires de santé haut de gamme, et son tensiomètre sans fil QardioArm est une option élégante et facile à utiliser avec l’intégration d’Apple Health. Au prix de 99 $, c’est une alternative au prix similaire au Withings BPM Connect et est parfait pour ceux qui sont déjà immergés dans l’écosystème Qardio.

Le QardioArm est doté de l’intégration Apple Health, d’une autonomie pouvant aller jusqu’à un an avec une « utilisation fréquente » et utilise des piles AAA. J’ai utilisé plusieurs accessoires Qardio dans le passé et je peux certainement recommander l’entreprise.

Tensiomètre sans fil QardioArm (Amazon)

Options budgétaires

L’une des options budgétaires les plus populaires pour synchroniser les données de santé avec votre iPhone est le tensiomètre 1byone. Ce moniteur prend en charge la connectivité Bluetooth et se synchronise avec l’application 1byone, qui peut ensuite se synchroniser avec l’application Apple Health. Cela revient à moins de 30 $ sur Amazon.

Une autre option budgétaire bien examinée est l’OMRON Silver, qui dispose à nouveau de la connectivité Bluetooth et de l’intégration Apple Health. Il coûte moins de 60 $ et offre également une intégration avec Amazon Alexa.

Conclure

Vous avez votre propre tensiomètre intelligent préféré qui se synchronise avec l’application Santé sur iPhone ? Partagez vos recommandations dans les commentaires ci-dessous.

En savoir plus sur Apple Health :

