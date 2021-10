Roundup: les critiques de MacBook Pro approfondissent le nouveau design, les puces M1 Pro et M1 Max, l’encoche, plus

Après avoir été annoncés la semaine dernière et avant les premières commandes arrivant aux clients demain, les premières critiques des nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont ici. Ces revues fournissent nos premiers aperçus approfondis du nouveau design et de l’encoche, de la technologie d’affichage ProMotion, des puces M1 Pro et M1 Max, et plus encore.

Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails…

Avis sur MacBook Pro

The Verge a quelques premiers résultats du test de la puce M1 Max à l’intérieur du nouveau MacBook Pro 16 pouces :

À l’intérieur, vous trouverez les nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max d’Apple, qui sont des versions beaucoup plus puissantes de la puce M1 qui ont des capacités GPU beaucoup plus sérieuses. Nous effectuons de nombreux tests de performances pour voir ce qu’il en est de ces puces, mais je peux vous dire tout de suite que le Pro 16 pouces avec M1 Max a enregistré le temps le plus rapide de notre test d’exportation Adobe Premiere 4K… de plus d’une minute. .

Qu’est-ce que l’encoche qui habite en haut des nouveaux écrans ? Jason Snell de SixColors écrit qu’il ne faut « pas de temps pour s’habituer à avoir une encoche en haut de l’écran ». Comme l’explique Snell, cela est principalement dû à la barre de menus du Mac :

Vous pourriez imaginer que cette encoche soit un problème majeur pour les développeurs et les utilisateurs, mais ce n’est pas le cas. Et c’est grâce à la barre de menus, une convention Mac depuis le premier jour qui offre l’endroit idéal pour cacher une découpe d’affichage. La barre de menu a reçu un peu plus de hauteur pour englober complètement l’encoche, et les éléments de menu se déplacent automatiquement de l’autre côté du gouffre s’il n’y a pas de place pour eux. Il ne faut pas de temps pour s’habituer à avoir une encoche en haut de l’écran. Et c’est une bonne utilisation de l’espace puisque déplacer la barre de menu vers le haut dans ce qui aurait autrement été une lunette inutilisée signifie qu’il y a plus de place en bas pour tout le reste. (Je comprends maintenant pourquoi Apple a modifié les métriques de la barre de menus dans macOS Big Sur. Cela préparait clairement le terrain pour cet affichage. Ajoutez les reflets des bords incurvés qui apparaissent lorsque vous cliquez sur un élément de la barre de menus et toute l’approche a vraiment l’air super.)

Gizmodo décrit le retour de la fente pour carte SD, du MagSafe et du port HDMI comme un « changeur de jeu ».

Le retour de ports utiles au MacBook Pro change la donne si vous utilisez beaucoup de périphériques dans le cadre de votre flux de travail. Les deux MacBook Pro disposent de trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), d’une prise casque, d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et d’un port de chargement MagSafe, ce qui est tellement agréable à utiliser. (Vous pouvez également charger via USB-C.) J’aimerais voir un port USB-A entassé ici aussi, mais les ports inclus minimisent le besoin de dongles et pour cela, je suis reconnaissant (si un peu contrarié que Je me suis contenté de l’USB-C pendant si longtemps).

Gizmodo dit également que le nouvel écran 120 Hz ProMotion est incroyablement impressionnant :

Les nouveaux écrans Pro ont également été mis à niveau avec la fonction ProMotion de l’iPad Pro, qui est si bonne qu’il est maintenant bouleversant d’utiliser un ordinateur portable sans elle. ProMotion, qui est activé par défaut, permet au Pro d’ajuster son taux de rafraîchissement entre 10 Hz et 120 Hz, selon ce que vous faites. Vous pouvez désactiver ProMotion et utiliser le Pro à une fréquence de rafraîchissement fixe (47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz ou 60 Hz) si vous le souhaitez, mais j’ai essayé de l’utiliser à 60 Hz et j’ai trouvé la différence trop flagrante après presque une semaine à 120 Hz. C’est vraiment beaucoup plus fluide avec ProMotion activé.

CNBC a quelques éloges pour les nouveaux haut-parleurs:

Les haut-parleurs sont bien meilleurs que n’importe quel autre haut-parleur d’ordinateur portable que j’ai testé. Ils ont des basses remarquablement riches et peuvent remplir une pièce d’audio. Ils prennent également en charge l’audio spatial, qui ressemble au son surround si vous lisez des films ou de la musique encodée avec Dolby Atmos. Il fait sonner un film ou une musique comme s’il venait de partout au lieu de simplement de la gauche ou de la droite de l’ordinateur portable.

Pocket-Lint sur le processeur M1 Pro :

Cette machine se moque des gros fichiers et des applications exigeantes. Lors des tests, un fichier cinéma 4D de 31 Go s’ouvre presque instantanément et vous permet de rendre les effets en temps réel. Nous ne pouvions même pas l’ouvrir sur notre modèle 13 pouces alimenté par M1. De même, un fichier Pro Logic de 1594 pistes s’ouvre en moins de 20 secondes. Ceux qui souhaitent éditer une vidéo en déplacement ne devraient pas avoir de problème non plus. Le M1 Pro peut gérer jusqu’à 20 flux de séquences 4K ProRes en même temps, tandis que le M1 Max peut gérer 30 flux.

Engadget a été impressionné par la durée de vie de la batterie :

Étonnamment, je n’ai pas remarqué une énorme différence de performances lorsque j’utilisais les MacBook Pro sur batterie. Les PC ralentissent souvent considérablement chaque fois qu’ils sont déconnectés d’une prise, mais ce n’est pas le cas avec ces ordinateurs portables. C’est utile si vous avez besoin d’encoder quelque chose à distance et que vous êtes prêt à sacrifier la durée de vie de la batterie pour le faire. Ne vous inquiétez pas, l’efficacité de la conception ARM de la puce M1 permet d’excellentes performances de la batterie. Le MacBook Pro 14 pouces a duré 12 heures et 35 minutes dans notre benchmark, tandis que le 16 pouces a duré 16 heures et 34 minutes. C’est plus de cinq heures de plus que le dernier modèle Intel.

Vidéos pratiques du MacBook Pro

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :