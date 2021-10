Roundup: les États-Unis sont le nouvel épicentre de l’exploitation minière de Bitcoin et d’autres nouvelles

Conclut une nouvelle semaine pour le monde des crypto-monnaies. Dans cette 58e édition de notre résumé classique, nous présentons les informations les plus importantes sur l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Pour ce faire, nous passons en revue les plus actuelles et les plus impressionnantes de cette entreprise tout au long de la semaine.

L’une des nouvelles qui reflète le plus l’importance est le nombre de mineurs aux États-Unis. Le pays nord-américain dépasse déjà la Chine en hashrate et devient maintenant l’épicentre de l’exploitation minière. Avec 30% du hash mondial, ce pays est désormais la Mecque de ce business futuriste. Au fur et à mesure que le hashrate se rétablit, le fossé entre les États-Unis et la Chine se creuse.

D’autres nouvelles importantes se situent en Chine, où le pool minier le plus important a restreint l’accès aux utilisateurs du pays asiatique. D’autre part, également en Chine, on a découvert comment les responsables utilisaient l’infrastructure de l’État pour exploiter le Bitcoin et d’autres altcoins.

C’est la chose la plus importante de la semaine dans le minage de Bitcoin

Dans cette nouvelle édition de notre résumé minier, nous présentons le top 5 des actualités minières Bitcoin de la semaine. Il faut tenir compte du fait que les nouvelles dans ce secteur sont changeantes, il est donc probable que des nouvelles de dernière heure apparaissent au cours de la publication. Voici les titres :

Les États-Unis sont désormais l’épicentre de l’exploitation minière numérique. Les institutions gouvernementales chinoises ont extrait du Bitcoin avec des ressources de l’État. AntPool restreint les utilisateurs résidant en Chine. Le Canada prévoit de fournir du chauffage minier numérique. Square prévoit de construire un système d’exploitation minière open source.Les États-Unis sont désormais l’épicentre du minage numérique

Suite à l’interdiction historique de l’exploitation minière en Chine, qui a eu un impact négatif sur le hashrate de Bitcoin, il y a maintenant un nouvel épicentre. Il s’agit des États-Unis, pays d’Amérique du Nord vers lequel une grande partie des mineurs qui ont été déplacés de Chine ont migré.

Aujourd’hui, le premier pays de l’hémisphère occidental accumule 30% du hashrate mondial. Le fait que cette nation concentre désormais 1/3 de toutes les machines du monde, a été entériné par la nouvelle mise à jour de la plan du Centre for Alternative Finance de l’Université de Cambridge.

Au début de l’année, les États-Unis abritaient environ 8% du hashrate mondial de Bitcoin. En mai, il avait considérablement augmenté pour atteindre 17 %. Depuis juillet, la puissance de calcul installée dans le pays nord-américain a déjà dépassé les 30%. D’autres régions du monde connaissent également une augmentation du nombre d’exploitations agricoles sur leur territoire, notamment l’Amérique du Sud et le Canada.

Les institutions gouvernementales chinoises ont extrait du Bitcoin avec des ressources de l’État

Bien que l’exploitation minière de Bitcoin ait été strictement interdite en République populaire de Chine, certaines poches de résistance subsistent. Même au sein des bureaux de l’État eux-mêmes, certains fonctionnaires audacieux ont utilisé des ressources nationales pour extraire des devises numériques telles que Bitcoin et d’autres soi-disant altcoins.

Mais comme c’est généralement le cas, en Chine, il n’y a rien de caché entre ciel et terre, du moins pour longtemps. Le cas le plus récent s’est produit dans la province côtière du Zhejiang. Dans cette zone, les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour retrouver les responsables de l’exploitation minière avec des ressources de l’Etat et du Parti communiste.

Selon les autorités, quelque 4 700 adresses IP seraient sur la liste des personnes soupçonnées d’exploiter des cryptomonnaies dans cette province. Il est précisé que plus de 70 entités étatiques utiliseraient des ressources pour cette activité illégale. À ce jour, une vingtaine d’institutions visitées ont été sanctionnées et les avoirs minés ont été confisqués.

AntPool restreint les utilisateurs de Chine

Les sanctions de la Chine contre le secteur des crypto-monnaies continuent d’être appliquées par les entreprises du pays. Ainsi, la semaine dernière, on savait que Bitmain avait cessé de vendre des équipements miniers Bitcoin aux personnes résidant dans le pays. La même chose aurait été faite par certains échanges. Maintenant, la même décision est prise par Antpool.

C’est le plus grand pool minier Bitcoin au monde. Désormais, les Chinois ne pourront plus accéder au site ni ouvrir de nouveaux comptes. Il y a deux exceptions à cette règle. La première est la province de Hong Kong, qui dispose d’un régime spécial plus autonome lors de la prise de décisions.

L’autre est la province rebelle de Taïwan, la même qui maintient ses vœux séparatistes depuis la fin de la guerre civile en 1949. Ainsi grandit le chœur des entreprises qui ne souhaitent pas déranger les strictes autorités nationales du communisme. pays.

Au Canada, ils prévoient de fournir du chauffage minier numérique

Dans la ville canadienne de North Vancouver, il est prévu d’utiliser le minage de Bitcoin comme source de chauffage pour les habitants. La chaleur générée par les machines minières serait utilisée pour chauffer plus de 100 bâtiments résidentiels et commerciaux dans cette ville de 155 000 habitants.

Le projet commencerait à fonctionner en 2022 et serait exécuté en coalition entre la société minière MintGreen et la compagnie d’électricité Lonsdale Energy Corporation. Selon la première entreprise, les « chaudières numériques » pourront envoyer 96% de leur chauffage aux centres résidentiels et commerciaux.

De même, ils soulignent qu’avec cette action, environ 20 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre sont empêchées de pénétrer dans l’atmosphère. De cette façon, l’utilisation saine du minage de Bitcoin devient un exemple de coexistence entre des entreprises dédiées aux entreprises et aux citoyens.

L’une des principales nouvelles de cette semaine est l’utilisation positive de l’exploitation minière Bitcoin pour chauffer les maisons de la ville de North Vancouver au Canada. Source : Avenue Lonsdale

Square envisage de créer un système de minage open source

Square, la société de technologie du milliardaire Jack Dorsey, prévoit de créer un système d’exploitation minière Bitcoin open source complexe. Avec cette initiative, le magnat cherche à rendre l’exploitation minière plus accessible aux gens et à avoir un plus haut niveau de démocratisation en décentralisant ce réseau.

Sur son compte Twitter, il a déclaré : « Square envisage de créer un système d’exploitation minière Bitcoin open source et personnalisé pour les entreprises et les particuliers du monde entier. Plus il est décentralisé, plus le réseau Bitcoin devient résilient », a-t-il écrit.

L’enthousiasme de Dorsey pour Bitcoin est de longue date. Même dans certains événements du début de l’année, il a assuré que c’était la chose la plus importante de sa vie. Il a affirmé que si cela ne tenait qu’à lui et si Bitcoin en avait besoin, il serait prêt à quitter Twitter et Square pour se consacrer à la monnaie numérique pionnière.

