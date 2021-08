Roundup: L’iPhone 13 arrive le mois prochain; voici ce que nous savons jusqu’à présent

in

L’automne s’annonce chargé pour Apple et l’iPhone. Avec toutes les rumeurs suggérant que la gamme iPhone 13 est sur la bonne voie pour être annoncée à la mi-septembre, cela signifie que nous sommes à un peu plus d’un mois de la prochaine étape pour l’iPhone. Continuez à lire pendant que nous rassemblons certaines des principales fonctionnalités à attendre des nouveaux iPhones à venir cet automne.

Dénomination de l’iPhone 13

On ne sait toujours pas si l’iPhone de cette année sera l’iPhone 12 ou l’iPhone 13, car Apple est en mesure de garder secrets les noms de marketing jusqu’à la dernière minute. Cela étant dit, un récent rapport sur la chaîne d’approvisionnement a suggéré que les iPhones 2021 s’appelleraient en effet iPhone 13.

En termes de nouvelles fonctionnalités, les rumeurs suggèrent certainement que l’iPhone de cette année sera une mise à niveau plus importante qu’une année “S”, donnant du crédit à la théorie “iPhone 13” pour le nom de cette année.

Concevoir

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient être presque identiques à l’iPhone 12 et à l’iPhone 12 Pro en termes de facteur de forme. Nous attendons l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, qui auront chacun les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs mais seront légèrement plus épais.

L’iPhone 13 présentera des bords plats, tandis qu’un rapport a suggéré que les appareils comporteront un «dos mat raffiné» pour les rendre plus adhérents. Les bosses de la caméra devraient également s’agrandir cette année pour permettre certaines améliorations notables du matériel de la caméra, que nous aborderons plus en détail dans un instant.

Une chose qu’Apple a commencé à faire chaque année est l’introduction de nouvelles couleurs pour iPhone. Un rapport a suggéré que l’iPhone 13 Pro serait disponible dans une nouvelle couleur noir mat. Cette couleur remplacerait la couleur graphite et serait beaucoup plus foncée, plus proche d’un vrai noir que d’un gris.

. a eu la chance de se familiariser avec le design de l’iPhone 13 Pro Max sous la forme d’une unité factice, que vous pouvez voir en détail dans la vidéo ci-dessous.

Afficher

Étant donné que les facteurs de forme ne changent pas cette année, l’iPhone 13 devrait être disponible dans les trois mêmes tailles d’écran que l’iPhone 12. Un domaine où nous nous attendons à des changements notables cette année concerne la technologie d’affichage utilisée dans l’iPhone 13 Pro. , pourtant.

Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 5,4 pouces Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,1 pouces et un écran ProMotion 120 Hz Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,1 pouces et un écran ProMotion 120 Hz Un modèle d’iPhone 2021 avec un écran de 6,7 pouces Écran OLED et ProMotion 120 Hz

L’iPhone 13 Pro utilisera probablement une nouvelle technologie d’affichage LTPO, qui permettra à Apple de réduire la consommation d’énergie de l’écran. Apple utilise déjà cette technologie sur l’Apple Watch, et maintenant, elle devrait arriver sur l’iPhone 13 Pro pour permettre un affichage ProMotion. Cela permettra des taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, similaires à ceux de l’iPad Pro.

Bloomberg a récemment rapporté que l’iPhone 13 Pro comportera probablement un affichage permanent, similaire à l’Apple Watch Series 4. D’autres rapports ont expliqué que l’affichage permanent comportera une horloge et un widget de batterie toujours visibles. Il y aurait également une « zone de notification » qui s’allumera lorsqu’une nouvelle notification sera reçue.

Apple devrait également réduire la taille de l’encoche de l’iPhone cette année pour la première fois depuis l’introduction de l’iPhone X. Des rapports ont indiqué que l’encoche de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro pourrait permettre une réduction de 30 % de la taille en termes de largeur. Cependant, il pourrait également devenir plus grand car Apple déplace l’écouteur hors de l’encoche et dans la lunette supérieure.

Reste à savoir comment Apple tirera parti de l’espace supplémentaire de l’écran de l’iPhone 13. Le changement le plus évident, cependant, est de rendre le pourcentage de batterie disponible dans la barre d’état. Actuellement, vous devez glisser vers le centre de contrôle pour voir des informations spécifiques sur le pourcentage de batterie.

Caméra

Alors que certaines rumeurs indiquaient qu’Apple pourrait étendre le scanner LiDAR à l’iPhone 13 mini et à l’iPhone 13 cette année, des rumeurs plus récentes indiquaient que l’iPhone 13 conserverait le scanner LiDAR comme exclusif aux modèles Pro et Pro Max.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient également comporter un appareil photo ultra-large amélioré, passant de 5P (f/2.4) et mise au point fixe (FF) à 6P (f/1.8) et autofocus (AF). Cela devrait apporter des améliorations notables à la caméra ultra-large, qui a notamment pris du retard.

On dit également que l’iPhone 13 Pro ajouterait les mêmes fonctionnalités qui étaient exclusives à l’iPhone 12 Pro Max l’année dernière, notamment l’objectif large avec stabilisation par déplacement du capteur. L’année dernière, Apple a inclus une meilleure stabilisation et un zoom optique 2,5x uniquement sur l’iPhone 12 Pro Max.

Apple aurait également prévu de nouvelles fonctionnalités d’astrophotographie pour améliorer les photos du ciel nocturne. Si cette fonctionnalité se concrétise, votre iPhone serait capable de détecter la lune ou les étoiles, puis d’utiliser des temps d’exposition plus longs et un traitement interne plus poussé pour perfectionner l’image.

Meilleurs accessoires de charge pour iPhone :

Emballer

L’iPhone 13 s’annonce comme une mise à niveau notable par rapport à l’iPhone 12, en particulier pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Quelles nouvelles fonctionnalités êtes-vous le plus heureux de voir quand Apple annoncera officiellement les nouveaux iPhones le mois prochain ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de l’iPhone 13, n’oubliez pas de consulter notre guide complet ici avec toutes les dernières rumeurs et attentes. Voici quelques infos :

Nouvelle option de stockage de 1 To mmWave 5G dans plus de pays Batteries plus grandes Puce A15 à l’intérieur…et plus

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :