Roundup: pratique avec le nouvel iPhone 12 violet [Videos]

Apple a dévoilé mardi une nouvelle couleur violette pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini. Avant les précommandes à partir de vendredi, une poignée de premières vidéos présentant la nouvelle couleur de l’iPhone viennent d’être mises en ligne …

Voici comment le vice-président du marketing d’Apple, Greg Joswiak, décrit la nouvelle couleur violette:

Cette nouvelle couleur magnifique rejoint la famille des iPhone 12 et iPhone 12 mini, qui est disponible dans cinq autres finitions époustouflantes, et comprend un système avancé à double caméra, un écran Super Retina XDR, une durabilité améliorée, A14 Bionic – la puce la plus rapide jamais conçue dans un smartphone. – une excellente autonomie et la meilleure expérience 5G sur n’importe quel smartphone.