Roundup: tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement “ Spring Loaded ”

Apple a officiellement organisé aujourd’hui son premier événement de l’année avec le slogan «Spring Loaded». Au cours de l’événement, la société a dévoilé des mises à jour pour l’iPad Pro, l’iMac, ses trackers d’articles AirTag et bien plus encore. Continuez à lire pendant que nous récapitulons tout ce qu’Apple a annoncé lors de l’événement d’aujourd’hui.

Apple a lancé les choses avec une mise à jour de ses produits de services. Tout d’abord, pour Apple Card, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité «Apple Card Family» qui permet aux utilisateurs de partager la même Apple Card avec d’autres membres de la famille. Apple affirme avoir créé cette fonctionnalité pour «réinventer la façon dont les conjoints, les partenaires et les personnes en qui vous avez le plus confiance partagent les cartes de crédit et créent ensemble du crédit.

Deuxièmement, Apple a introduit les abonnements aux podcasts, une nouvelle fonctionnalité des podcasts Apple qui permet aux utilisateurs de prendre en charge directement les podcasteurs via l’application Podcasts. Le nouveau service sera disponible à partir de mai.

IPhone violet

En termes de matériel, Apple a annoncé une nouvelle couleur pour l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12. Le violet rejoindra la gamme iPhone 12 en tant que sixième option de couleur parmi laquelle les acheteurs pourront choisir.

Cela signifie donc que la gamme iPhone 12 est désormais disponible en blanc, noir, bleu, vert, (PRODUCT) RED et violet.

Les nouveaux iPhone 12 mini et iPhone 12 violets seront disponibles en précommande le vendredi 23 avril, les premières commandes étant expédiées le 30 avril. Nous avons une poignée d’images de la nouvelle couleur sur le lien dans les notes de l’émission au dessous de.

Suite à l’annonce de l’iPhone violet, Apple s’est concentré sur l’application Find My et a finalement présenté son tracker d’objets AirTag, qui fait l’objet de rumeurs depuis plus de deux ans à ce stade.

Les AirTags peuvent être attachés à n’importe quel élément afin de le suivre à l’aide de l’application Find My. Par exemple, vous pouvez les attacher à votre sac à dos, à des clés, à votre portefeuille ou à toute autre chose.

Apple vante que les AirTags ont une «conception légère», et il y a deux facteurs clés à cela: la résistance à l’eau et une batterie remplaçable par l’utilisateur. Apple affirme que les AirTags sont classés pour une résistance à l’eau et à la poussière IP67.

Apple affirme également qu’AirTag offre «plus d’un an d’autonomie pour une utilisation quotidienne» et dispose d’un couvercle amovible qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement la batterie. La batterie à l’intérieur est une CR2032, qui est une pile bouton standard

L’expérience d’appariement et de configuration est très similaire à celle des AirPod, ce qui en fait un processus très intégré dans iOS.

Chaque AirTag intègre une puce U1, qui, selon Apple, permet des fonctionnalités de suivi de précision uniques pour les utilisateurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12. La puce U1 peut être utilisée pour déterminer plus précisément la distance et la direction d’un AirTag perdu lorsqu’il est à portée. Au fur et à mesure que l’utilisateur se déplace, Precision Finding fusionne les entrées de la caméra, de l’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope, puis le guide vers AirTag en utilisant une combinaison de son, d’haptique et de rétroaction visuelle.

AirTag est également conçu avec une poignée de fonctionnalités de confidentialité à l’esprit. L’une des choses les plus remarquables ici sont les «fonctionnalités proactives» qui sont là pour «décourager le suivi indésirable».

Apple explique que:

Les identifiants de signal Bluetooth transmis par AirTag tournent fréquemment pour empêcher le suivi de localisation indésirable. Les appareils iOS peuvent également détecter un AirTag qui n’est pas avec son propriétaire et avertir l’utilisateur si un AirTag inconnu voyage avec lui d’un endroit à l’autre au fil du temps. Et même si les utilisateurs n’ont pas d’appareil iOS, un AirTag séparé de son propriétaire pendant une période prolongée jouera un son lorsqu’il sera déplacé pour attirer l’attention sur lui. Si un utilisateur détecte un AirTag inconnu, il peut le toucher avec son iPhone ou son appareil compatible NFC et des instructions les guideront pour désactiver l’AirTag inconnu.

Vous pouvez acheter un AirTag unique pour 29 $ ou un pack de quatre pour 99 $. Les précommandes commencent ce vendredi 23 avril à 8 h HE / 5 h HP. Les premières commandes arriveront le 30 avril. Vous pouvez également personnaliser les AirTags avec des gravures et des emojis, et Apple propose une gamme d’accessoires différents pour les accompagner.

Apple TV

L’Apple TV était la prochaine sur le registre. Apple a annoncé une nouvelle version de l’Apple TV 4K avec un processeur A12 Bionic à l’intérieur, lui donnant encore plus de puissance par rapport à la concurrence. Il existe également une prise en charge du contenu à taux de rafraîchissement plus élevé, bien que la prise en charge complète des taux de rafraîchissement de 120 Hz ne soit pas encore disponible.

Peut-être plus particulièrement encore, Apple a également présenté une nouvelle version de la télécommande Siri. La nouvelle télécommande Siri présente un design argenté avec une nouvelle molette cliquable en haut à côté d’un bouton d’alimentation pour la première fois. Il existe également un bouton de retour qui remplace l’ancien bouton de menu.

La nouvelle Apple TV sera disponible à la commande à partir du 30 avril et les premières commandes seront expédiées dans la seconde quinzaine de mai. Le prix est le même que celui de son prédécesseur à 179 $ pour 32 Go de stockage et 199 $ pour 64 Go. La nouvelle télécommande Siri sera également disponible seule pour 59 $.

iMac

Ensuite, Apple a présenté sa première refonte de l’iMac en plus d’une décennie. Le nouvel iMac présente un tout nouveau design avec des cadres minimaux, plus Apple Silicon à l’intérieur.

Le nouvel iMac dispose d’un écran 24 pouces avec la technologie d’affichage True Tone. Il est disponible dans une gamme de nouvelles couleurs. À l’intérieur de l’iMac se trouve un processeur M1, ce que nous avons également vu sur les Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air de l’année dernière.

Le nouvel iMac dispose également d’une caméra FaceTime améliorée avec une résolution de 1080p, doublant la résolution de l’iMac d’entrée de gamme précédent. La caméra fonctionne avec le moteur neuronal du M1 pour améliorer la qualité de votre vidéo. Il existe également un réseau de microphones de qualité studio ainsi qu’une prise en charge audio spatiale.

En termes de design, le nouvel iMac présente un profil mince avec des cadres plus petits autour de l’écran, mais le menton est toujours là et est similaire au design de l’iMac de la génération précédente, mais sans le logo Apple.

Pour accompagner le nouvel iMac, Apple a également annoncé un nouveau Magic Keyboard avec Touch ID. C’est la première fois qu’Apple étend Touch ID à un clavier externe et vous permet de déverrouiller votre Mac, de vous authentifier pour les achats Apple Pay et App Store, et plus encore. Le clavier est également assorti à la couleur de l’iMac lui-même, tout comme la Magic Mouse et le Magic Trackpad.

En termes de prix, il existe essentiellement deux niveaux de l’iMac 24 pouces.

1299 $ – Processeur 8 cœurs et GPU 7 cœurs avec 8 Go de mémoire unifiée, SSD de 256 Go, deux ports Thunderbolt, un Magic Keyboard sans Touch ID et une Magic Mouse. Disponible en: vert, rose, bleu et argent. 1499 $ – Processeur 8 cœurs et GPU 8 cœurs avec 8 Go de mémoire unifiée, 256 Go SSD, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard avec Touch ID, une Magic Mouse et une connectivité Ethernet. Disponible en: vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent

Vous pourrez précommander le nouvel iMac à partir du 30 avril et les premières commandes commenceront à être expédiées au cours de la deuxième quinzaine de mai.

iPad Pro

Enfin, nous avons également reçu une nouvelle gamme d’iPad Pro lors de l’événement Apple d’aujourd’hui.

Les iPad Pro 2021 11 pouces et 12,9 pouces sont dotés du processeur 8 cœurs et de la puce GPU M1 8 cœurs et d’un nouveau connecteur Thunderbolt (sur le même port USB-C). Le plus grand modèle de 12,9 pouces arbore également un nouvel écran mini-LED, qu’Apple appelle «Liquid Retina XDR».

Apple affirme que ce nouvel écran «offre une vue encore plus étendue et une expérience HDR époustouflante». L’iPad Pro dispose d’environ 2500 zones de gradation locales, permettant un rapport de contraste de 1 000 000: 1 et une luminosité de pointe de 1 600 nits.

Le nouvel iPad Pro dispose également d’un système de caméra amélioré pour la photographie et les cas d’utilisation de réalité augmentée. La caméra frontale dispose désormais d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Pour les appels FaceTime, la nouvelle caméra ultra-large effectue désormais un panoramique automatique pour garder la personne dans le cadre lorsqu’elle se déplace dans la pièce.

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ – le même que son prédécesseur – et le modèle 12,9 pouces commence à 1099 $, ce qui représente une augmentation de prix de 100 $.

Les deux modèles sont disponibles en 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et une toute nouvelle configuration de 2 To. Il existe également une connectivité 5G pour la première fois, y compris la prise en charge de mmWave 5G aux États-Unis.

IPad Pro 11 pouces avec cellulaire et stockage de 2 To: 2099 $ iPad Pro 12,9 pouces avec cellulaire et stockage de 2 To: 2399 $

Le nouvel iPad Pro sera disponible en précommande le 30 avril et sera expédié dans la seconde quinzaine de mai.

Parallèlement au nouvel iPad Pro, Apple a mis à jour l’accessoire Magic Keyboard avec une nouvelle option de couleur blanche, mais la fonctionnalité est la même.

Autres friandises

Récapitulation de l’événement Apple

L’événement Apple d’aujourd’hui durait exactement 60 minutes et presque chaque minute était remplie d’une annonce. De la première refonte de l’iMac en plus d’une décennie à une toute nouvelle catégorie de produits dans AirTag, il y a eu de nombreux moments notables pendant l’événement.

Quelle a été votre annonce préférée lors de l’événement Spring Forward d’Apple? Faites-nous savoir dans les commentaires!

