Roundup: Voici à quoi s’attendre de la gamme iMac en 2022

L’iMac a connu une grande refonte en 2021, Apple dévoilant le nouvel iMac 24 pouces coloré en avril. À l’horizon 2022, cependant, l’iMac reste très concentré, d’autant plus que l’iMac 27 pouces attend son tour pour passer des puces Intel à Apple Silicon.

Dirigez-vous ci-dessous alors que nous récapitulons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce qu’Apple a prévu pour l’iMac en 2022…

La gamme actuelle d’iMac

Actuellement, Apple vend deux modèles d’iMac différents : l’iMac 24 pouces alimenté par la puce M1 et l’iMac 27 pouces alimenté par Intel. Au cours de 2021, Apple a en fait considérablement simplifié la gamme d’iMac en abandonnant le modèle 21,5 pouces ainsi que l’iMac Pro.

L’iMac 24 pouces en 2022

Même si l’iMac 24 pouces vient d’être introduit en avril, il est toujours possible qu’Apple lui propose une modification des spécifications dans le courant de 2022. Si cela figure sur la feuille de route d’Apple, il existe essentiellement deux possibilités.

Premièrement, Apple pourrait mettre à jour l’iMac 24 pouces avec de nouvelles options de configuration plus puissantes, notamment les puces M1 Pro et M1 Max qui sont présentes dans les derniers MacBook Pro. Ce serait un excellent moyen pour Apple de rendre l’iMac 24 pouces plus puissant tout en conservant le modèle d’entrée de gamme avec la puce M1 et un prix de départ plus abordable.

Alternativement, et peut-être plus probablement, Apple pourrait mettre à jour l’iMac 24 pouces avec la puce M2 en 2022. Actuellement, des rumeurs indiquent qu’Apple prévoit de dévoiler le premier Mac alimenté par M2 d’ici la mi-2022 sous la forme d’un MacBook entièrement repensé. Air. En plus du MacBook Air M2, Apple pourrait également modifier les spécifications de l’iMac avec la même puce M2 à l’intérieur. Cela est logique car les MacBook Air et iMac actuels sont tous deux alimentés par la même puce M1.

Mais il est toujours possible qu’Apple n’ait aucune mise à jour de l’iMac 24 pouces sur sa feuille de route pour 2022. L’iMac M1 est incroyablement puissant et capable dans son état actuel, et il pourrait être logique qu’Apple y porte son attention. autre part.

L’iMac 27 pouces en 2022

Plus important encore, Apple mettrait également à jour l’iMac 27 pouces en 2022. Dans l’état actuel des choses, l’iMac 27 pouces est obsolète, non seulement à cause de ses processeurs Intel à l’intérieur, mais aussi à cause de sa dernière génération. conception qui est restée en grande partie inchangée au cours de la dernière décennie.

En termes de design, le nouvel iMac grand écran ressemblerait en quelque sorte à un hybride entre le Pro Display XDR et l’iMac 24 pouces. Vraisemblablement, cela signifie un design aux bords plus plats qui ne présente pas le renflement de l’iMac 27 pouces actuel. Contrairement à l’iMac 24 pouces avec des lunettes blanches, cependant, le modèle 27 pouces serait doté de lunettes noires.

Alors que le plus petit iMac est passé de 21,5 pouces à 24 pouces lors de sa transition vers Apple Silicon, nous ne nous attendons pas à une augmentation similaire pour le modèle 27 pouces.

L’analyste d’affichage fiable Ross Young a récemment annoncé que l’iMac 2022 conserverait la même taille d’écran de 27 pouces que le modèle actuel, mais avec des technologies d’affichage plus modernes. Cela inclut la prise en charge de ProMotion pour des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ainsi que la technologie d’affichage mini-LED.

Ross Young a des antécédents très fiables lorsqu’il s’agit de prédire les engagements d’Apple dans la chaîne d’approvisionnement pour les composants d’affichage. En fait, il était essentiellement la seule personne à suggérer que les nouveaux MacBook Pro offriraient un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz avant l’événement Unleashed, et il s’est bien sûr avéré correct.

En termes de puissance de traitement, l’iMac Apple Silicon à écran plus large sera probablement alimenté par les puces M1 Pro et M1 Max utilisées dans les derniers MacBook Pro. Les rumeurs ont indiqué que l’iMac comportera une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro.

Les ports du nouvel iMac comprendraient également un port HDMI, un emplacement pour carte SD et plusieurs connexions USB-C/Thunderbolt. Face ID aurait été « testé » pour la machine mais n’est pas encore confirmé comme ayant fait la coupe.

Enfin, en ce qui concerne une date de sortie, des rumeurs indiquent actuellement que le nouvel iMac 27 pouces est sur la bonne voie pour une sortie au cours du premier semestre 2022. Ce qu’il est important de garder à l’esprit, cependant, c’est qu’Apple continue de faire face à des pénuries d’approvisionnement et à des retards. ne sont pas hors de question.

Conclure

Le nouvel iMac 27 pouces est l’un des nouveaux produits Apple les plus attendus et, avec le Mac Pro, il représente l’un des derniers Mac en attente de passer à Apple Silicon.

Envisagez-vous d'acheter le nouvel iMac 27 pouces en 2022 ? Espérez-vous également un iMac 24 pouces plus puissant ?

