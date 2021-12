Roundup: Voici les dernières rumeurs sur le moment où s’attendre à de nouveaux AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Avec une gamme d’AirPods à succès, il est naturel que les utilisateurs se demandent quand Apple publiera une nouvelle génération d’AirPods, d’AirPods Pro et d’AirPods Max. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons les dernières rumeurs sur l’attente d’une nouvelle version de chacun de ces produits…

Quand Apple lancera-t-il les AirPods Pro 2 ?

Pour le prochain modèle AirPods Pro, Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté de nouveaux détails dans sa newsletter Power On. Selon lui, Apple lancera les AirPods Pro 2 l’année prochaine avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la condition physique :

« Apple a testé un nouveau design avec une poupe encore plus courte ou pas de poupe du tout, ainsi qu’un nouveau capteur de mouvement pour le fitness. »

Avec cela, les prochains écouteurs sans fil d’Apple pourraient ressembler aux Beats Studio Buds. À propos de ses capteurs de fitness, une étude de la société montre comment les AirPod pourraient être utilisés pour surveiller la fréquence respiratoire.

Dans la recherche, les chercheurs d’Apple et de Cornell ont utilisé une technologie basée sur un modèle pour estimer la fréquence respiratoire d’une personne à l’aide de courts segments audio obtenus après un effort physique chez des adultes en bonne santé. Les données ont été recueillies auprès de 21 personnes utilisant des écouteurs de proximité avec microphone avant, pendant et après un exercice intense.

L’étude a révélé que cet audio peut être un « signal viable pour estimer passivement » les fréquences respiratoires, ce qui en fait également un moyen plus rentable de le faire par rapport aux soins de santé traditionnels.

Un autre changement à prévoir avec les AirPods Pro en 2021 est un boîtier de charge repensé, qui resterait apparemment de 21 mm d’épaisseur, alors qu’il mesurera 46 mm de haut et 54 mm de large. À titre de comparaison, le boîtier de charge AirPods Pro actuel mesure 45,2 mm de haut et 60,6 mm de large.

Dans un rapport de décembre, l’analyste Ming-Chi Kuo a corroboré avec Gurman en disant que les nouveaux AirPods Pro sortiront fin 2022, avec une puce » considérablement améliorée « .

Quand Apple lancera-t-il un nouvel AirPods Max ?

Pour le modèle haut de gamme AirPods Max, sorti fin 2020, Apple n’a pas encore l’intention de sortir une deuxième génération.

Les utilisateurs s’attendent à ce qu’Apple annonce un nouveau modèle depuis que la société a publié la prise en charge de la qualité sans perte avec Apple Music en juin et que les AirPods Max ne peuvent techniquement pas jouer dans cette qualité, même via une connexion filaire.

Les AirPods Max à 549 $ devraient rester tels quels pendant un certain temps, mais Gurman a rapporté en mai qu’Apple ne pourrait que planifier de nouvelles couleurs pour les AirPods Max :

« Apple n’a rattrapé que récemment la demande pour le produit, et il ne travaille pas actuellement sur une deuxième génération d’AirPods Max, bien qu’il ait envisagé de lancer des variations de couleurs supplémentaires à l’avenir. »

Comme AirPods Max vient d’en avoir un, on ne sait toujours pas si la société mettra un jour à jour ces écouteurs. . Parker Ortolani a récemment créé un concept concernant une deuxième génération, avec une charge USB-C + MagSafe, un certain niveau de résistance à l’eau, plus de couleurs, etc. Cliquez ici pour en savoir plus.

Quand Apple lancera-t-il les AirPods 4 ?

Wow, vous attendez déjà des AirPods 4 ? Apple vient de sortir les AirPods 3 en octobre, avec un look similaire à celui des AirPods Pro mais sans les embouts auriculaires.

Ces écouteurs sans fil ne disposent pas du mode ANC ou Transparency, bien que la société affirme avoir obtenu une augmentation des basses. Ils ont également 6 heures de batterie en une seule charge et un nouveau boîtier de charge MagSafe. Apple a également apporté un support à Dolby Atmos avec Spatial Audio avec ces bourgeons.

On ne sait pas quand la société publiera un suivi des AirPods, mais vous pouvez en savoir plus sur les AirPods 3 ici.

Quels AirPod attendez-vous qu’Apple présente ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

