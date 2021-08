Roundup: Voici les nouveautés d’iOS 15 bêta 5

Apple a publié aujourd’hui iOS 15 et iPadOS 15 bêta 5 pour les développeurs. Ces mises à jour n’incluent pas autant de changements que les versions bêta précédentes, mais elles incluent une poignée de petits ajustements. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons tout ce que nous savions dans iOS 15 et iPadOS 15 bêta 5.

Avec les cinquièmes bêtas d’iOS 15 et d’iPadOS 15, Apple se concentre davantage sur le raffinement que sur des changements majeurs. Il n’y a pas de changements majeurs dans la refonte controversée de Safari dans cette version bêta, contrairement aux versions précédentes.

iOS 15 beta 5 comporte le numéro de build 19A5318f. Les développeurs peuvent mettre à jour à partir de la version bêta 4 via l’application Paramètres. Ouvrez l’application Paramètres, choisissez Général, puis choisissez Mise à jour logicielle.

iOS 15 est également disponible pour les utilisateurs de la version bêta publique, mais aucune nouvelle version bêta n’a été publiée pour ces utilisateurs cette semaine. Il est possible que la prochaine version bêta publique d’iOS 15 soit publiée plus tard dans la journée ou demain, mais une sortie la semaine prochaine n’est pas exclue. Apple n’a pas non plus publié de nouvelles versions bêta de macOS Monterey ou watchOS 8.

Si vous repérez des changements dans iOS 15 bêta 5, ou les autres nouvelles versions bêta d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Continuez à lire pendant que nous rassemblons tout ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.

Quoi de neuf dans iOS 15 bêta 5 ?

L’application Météo a une nouvelle icône qui ajoute de la profondeur, la rendant similaire à l’icône Cartes dans iOS 15 Nouveaux écrans d’intégration pour les applications Cartes, Accueil et Photos Dans iPadOS 15 bêta 5, Apple a apporté une petite modification à l’interface Safari, donc la barre d’adresse est maintenant soulignée au lieu d’être remplie

iPadOS 15 beta 5 apporte également un nouveau paramètre “Utiliser de grandes icônes” dans la zone “Écran d’accueil et station d’accueil” de l’application Paramètres. Cela se trouvait auparavant dans la zone de paramètres « Affichage et luminosité » Dans l’application Paramètres sous Safari puis Accessibilité, il existe une nouvelle option pour « Afficher la couleur dans les barres supérieures et inférieures » Nouveau message tapable pour « iPhone trouvable après la mise hors tension »

Modifications apportées à la conception « Notifications pendant la mise au point » dans le centre de notifications



FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :