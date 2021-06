Roundup: Voici six choses qu’Apple n’a pas annoncées lors de la WWDC 2021

in

Apple a tenu son discours de lancement de la WWDC 2021 plus tôt cette semaine. La WWDC21 a apporté de nombreuses améliorations à iOS, iPadOS, macOS et watchOS, mais il y a aussi des choses que les utilisateurs s’attendaient à voir qui n’ont finalement pas été retenues.

Nouveau MacBook Pro

Il est toujours risqué d’être trop excité par le potentiel de nouveau matériel à la WWDC, et c’était certainement le cas cette année. Alors que le leaker Jon Prosser a suggéré qu’Apple annoncerait de nouveaux MacBook Pro à la WWDC, cela n’a pas abouti.

Apple devrait en effet annoncer une refonte du MacBook Pro à l’avenir, mais toutes les autres rumeurs prétendent que cela prendra encore un certain temps. Bloomberg, par exemple, a déclaré que les nouveaux MacBook Pro arriveraient dès cet été, et que l’été est encore dans deux semaines.

Applications Pro pour iPad Pro

Après qu’Apple a sorti l’iPad Pro M1, les utilisateurs s’attendaient à ce que l’iPadOS 15 libère tout son potentiel. Avec le nouveau logiciel présenté en avant-première lors de la WWDC21, Apple n’a pas annoncé de logiciel « pro ». Au lieu de cela, la société s’est concentrée sur certaines améliorations d’interface pour le multitâche.

Pour ceux qui étaient prêts à coder sur l’iPad Pro M1, Apple a annoncé que plus tard cette année, Swift Playgrounds permettra aux utilisateurs de coder et de créer des applications iPhone et iPad à l’aide de l’iPad. Les utilisateurs pourront même envoyer l’application pour qu’Apple la publie sur l’App Store directement depuis l’iPad.

M1 iPad Pro sous macOS

Je sais, cela semble impossible, mais les gens s’attendaient vraiment à ce que macOS vienne sur l’iPad Pro. Étant donné que le nouvel iPad Pro utilise la même puce que les nouveaux Mac, pourquoi Apple ne laisserait-il pas les utilisateurs installer macOS sur l’iPad ?

Eh bien, parce que non. Lorsque cet iPad a été dévoilé il y a quelques mois, les dirigeants d’Apple ont abordé cette question en disant que chaque produit et logiciel se concentre sur différentes bases d’utilisateurs.

Peut-être iPadOS 16, non ?

iOS 15 avec des icônes repensées

Après qu’Apple ait introduit de nouvelles icônes sur macOS Big Sur, il semblait évident que l’entreprise suivrait le modèle avec iOS 15, mais cela ne s’est pas produit. Apple utilise des icônes similaires sur iPhone depuis iOS 7, et les utilisateurs ont pensé qu’il serait temps pour Apple de donner un nouveau visage à iOS 15.

Le design néo-skeuomorphe de macOS Big Sur, pour l’instant, continuera d’être exclusif à macOS.

Prise en charge du HomePod et du HomePod mini sans perte

Apple a déclaré en mai que HomePod et HomePod mini bénéficieraient d’un support sans perte sur Apple Music avec une future mise à jour.

Lorsque la société a annoncé lors de la WWDC21 que la qualité audio Spatial Audio et Lossless serait disponible pour tous les abonnés Apple Music à partir de la keynote, Apple n’a pas précisé quand ses haut-parleurs intelligents recevront la mise à jour.

. a récemment appris qu’il est déjà possible de diffuser les chansons de l’iPhone dans Lossless et iOS 15 apporte une nouvelle page de paramètres sur l’application Home qui permet aux utilisateurs d’activer la prise en charge audio Lossless sur le HomePod, bien que cela ne fonctionne pas encore.

accueilOS

Connaissez-vous le logiciel tvOS ? Oui, celui qui alimente l’Apple TV et le HomePod. Eh bien, Apple a en quelque sorte oublié qu’il existe.

Pendant la WWDC21, la société n’a même pas pris quelques minutes pour parler de tvOS au cours des deux heures de la WWDC21. Un dirigeant d’Apple a déclaré que l’Apple TV 4K recevrait la fonction Spatial Audio avec l’intégration AirPods et HomePod mini et c’était tout.

Plus tard, la société s’est concentrée sur l’application Home, mais pas sur tvOS. Pendant quelques instants, j’ai pensé qu’Apple introduirait un nouveau homeOS, comme on le supposait. Cependant, à la fin de la keynote, il était là : « tvOS » aux côtés d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS.

Que vous attendiez-vous à voir pendant la WWDC21 qui, selon vous, manquait ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

