Roundup: Voici tout ce qui est nouveau avec Siri dans iOS 15

Apple a présenté en avant-première iOS 15 lors de la keynote de la WWDC21 plus tôt ce mois-ci. La société a introduit une poignée de nouvelles fonctionnalités avec Messages, FaceTime, un Safari repensé et bien plus encore.

L’assistant personnel d’Apple, Siri, a également reçu de grandes améliorations. Voici tout ce qui est nouveau avec.

L’année dernière, Apple a déclaré que Siri était 20 fois plus intelligent qu’avant. Lors de la keynote de la WWDC21, la société n’a pas précisé à quel point Siri est devenu plus intelligent, mais s’est plutôt concentrée sur toutes les nouvelles fonctionnalités de l’assistant personnel cette année.

En outre, il convient de noter qu’avec iOS 14.5, Siri n’a plus de voix féminine par défaut et que l’utilisateur doit choisir la voix qu’il souhaite que Siri utilise. iOS 14.5 a également introduit deux nouvelles voix supplémentaires pour les anglophones qui sonnent plus naturellement.

Désormais, avec iOS 15, bien que Siri reçoive de nombreuses nouvelles fonctionnalités, la plupart d’entre elles sont destinées aux iPhones équipés du processeur A12 Bionic ou plus récent.

Traitement de la parole sur l’appareil : L’audio de vos demandes est désormais entièrement traité sur votre iPhone XR, XS ou plus récent, sauf si vous choisissez de le partager. La puissance de l’Apple Neural Engine permet des modèles de reconnaissance vocale avec la même qualité que la reconnaissance vocale sur serveur.

Personnalisation et traitement sur l’appareil : La reconnaissance vocale et la compréhension de Siri s’améliorent à mesure que vous utilisez votre appareil. Siri apprend les contacts avec lesquels vous interagissez le plus, les nouveaux mots que vous saisissez et les sujets que vous lisez. L’assistant personnel est également plus rapide que jamais. Il faut un iPhone XR, XS ou plus récent.

La synthèse vocale neuronale dans plus de langues : Les dernières voix neuronales de synthèse vocale sont désormais disponibles dans davantage de langues : suédois (Suède), danois (Danemark), norvégien (Norvège) et finnois (Finlande).

Maintien du contexte : Siri est meilleur pour maintenir le contexte entre les demandes, vous pouvez donc vous référer de manière conversationnelle à ce que vous venez de demander. Par exemple, après avoir demandé « Le parc national des Glaciers est-il toujours ouvert ? » vous pourriez demander « Combien de temps faut-il pour y arriver ? » et Siri fera la connexion.

Référez-vous aux contacts à l’écran : Siri peut désormais utiliser le contexte à l’écran pour envoyer un message ou passer un appel. Par exemple, si vous consultez un contact dans l’application Contacts, une conversation avec quelqu’un dans Messages ou une notification d’un message ou d’un appel manqué de quelqu’un, vous pouvez dire : « Envoyez-lui un message, j’arrive ». et Siri l’enverra au contact approprié.

Assistance hors ligne : Siri peut désormais traiter de nombreux types de demandes hors ligne sans connexion Internet, notamment les minuteries et alarmes, le téléphone, la messagerie, le partage, le lancement d’application, le contrôle de la lecture audio et les paramètres. Il faut un iPhone XR, XS ou plus récent et vous pouvez en savoir plus ici.

Partage: L’une des meilleures fonctionnalités d’iOS 15, vous pouvez partager des éléments à l’écran comme des photos, des pages Web, du contenu d’Apple Music ou d’Apple Podcasts, des articles Apple News, des emplacements Maps, etc. Par exemple, dites simplement « Envoyer ceci à Filipe » et Siri l’enverra. Si l’élément ne peut pas être partagé, Siri proposera d’envoyer une capture d’écran à la place.

Annoncer les notifications : Siri annonce automatiquement les notifications entrantes Time Sensitive sur les AirPod. Vous pouvez également activer les notifications qui ne sont pas sensibles au temps pour n’importe quelle application via les paramètres.

Contrôlez les appareils intelligents de la maison à un moment précis : Vous pouvez demander à Siri de contrôler un appareil HomeKit à un moment précis. Par exemple, dites « Hey Siri, éteint les lumières de ma chambre à 19 h 00 » ou « Hey Siri, éteint toutes les lumières quand je pars ».

iOS 15 permet également les demandes personnelles de Siri avec la fonction « Déverrouiller avec Apple Watch ».

Découvrez une partie de notre couverture iOS 15 ici :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :