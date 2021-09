Route 96 : La revue Kotaku

Capture d’écran : Digixart

Mercredi soir, alors qu’un ouragan se frayait un chemin sur la côte est, la Cour suprême des États-Unis a confirmé une loi du Texas qui criminalise essentiellement les avortements après six semaines. La décision 5-4, rendue à minuit, annule effectivement Roe v. Wade, qui est la loi du pays depuis près d’un demi-siècle. Bien que la lettre de Roe soit toujours valable, la route est maintenant pavée pour les futurs projets de loi anti-choix à l’échelle de l’État pour la contourner. Et cela s’est produit, comme Slate l’a si bien dit, de « la manière la plus lâche, la plus malhonnête et la plus honteuse qu’on puisse imaginer ».

S’il existe un système politique parfait, le monde ne l’a pas encore vu. Mais une chose est sûre : le système politique américain est loin de cet idéal. Certains pourraient même dire qu’il est cassé au-delà du point de réparation. Il se sent certainement de cette façon parfois. C’est particulièrement le cas récemment.

C’est dans ce contexte que Road 96, un nouveau jeu d’aventure avec le cœur à la bonne place mais la tête ailleurs, les camions le long. Fondamentalement, Road 96 postule qu’un système politique bipartite particulièrement américain est vraiment aussi simple qu’il y paraît, une bataille du bien contre le mal, de la lumière contre l’obscurité. C’est une belle pensée. Mais cela néglige commodément la façon dont les choses fonctionnent vraiment et se présente comme une simplification excessive naïve qui accorde beaucoup trop de confiance à ceux d’un côté. Le monde est bien sûr en proie à des problèmes. Mais si vous voulez une panacée, dit Road 96, votez simplement bleu.

Road 96 se déroule au cours de l’été 1996. Il se déroule dans un pays fictif appelé Petria, une étendue peu peuplée traversée par un vaste réseau d’autoroutes, toutes bordées de restaurants délabrés, de ciné-parcs et de plongées. Petria est dans un état de tumulte évident. Les pouvoirs qui sont unilatéralement murés à la frontière et mettent les enfants en cage. La majorité des citoyens de Petria semblent posséder des armes à feu et les affichent avec abandon. Il y a une élection à l’horizon. Un réseau de diffusion « indépendant » qui ne fait essentiellement qu’interférer avec les dirigeants corrompus du pays est la source d’information la plus largement regardée. À la tête de tout cela se trouve un homme méchant avec une mauvaise coupe de cheveux et un costume mauvais mais très cher.

Cela ressemble à un endroit que vous connaissez?

Route 96

Citation au dos de la boîte

“Appuyez sur X pour tweeter ‘Votez bleu, peu importe qui'”

Type de jeu

Introduction au simulateur PoliSci 101

Aimé

Des personnages secondaires fascinants, des environnements magnifiques, des mini-jeux amusants, l’attrait constant de ne pas savoir quelle est la prochaine étape

Je n’ai pas aimé

Vues réductrices, les personnages des joueurs sont dépourvus de personnalité

Plateformes

PC, Switch (joué)

Date de sortie

16 août 2021

Joué

Pendant 8 heures, joué comme sept adolescents, dont trois ont traversé la frontière, deux ont été arrêtés, un a été abattu et un a rejoint la révolution

G/O Media peut toucher une commission

Bien qu’il aille à l’encontre des conventions établies, Road 96 est à la base un jeu d’aventure à la première personne. Vous passez la majeure partie de votre temps à vous promener, à parler aux PNJ et à interagir avec les portes, les bureaux, les coffres-forts, les casiers, les portefeuilles, les poubelles, les bouteilles d’alcool et d’autres objets du quotidien, le tout dans l’espoir de trouver de l’argent ou nourriture. De temps en temps, le flux est interrompu par un ou deux mini-jeux. Le principal gadget, ce qui garantit que ce jeu est différent de la plupart des autres jeux d’aventure, est que Road 96 est généré de manière procédurale. Pour arriver au bout de la route proverbiale, vous devrez la descendre environ une demi-douzaine de fois.

Cependant, ce n’est pas seulement la route que vous parcourez qui est différente à chaque fois. Il en va de même pour les personnages que vous parcourez. Vous êtes présenté comme un groupe d’adolescents sans visages, sans noms, sans voix, des personnages qui n’ont essentiellement aucun sens. Leur manque abject de personnalité ou de caractéristiques déterminantes – au-delà d’un âge et d’une silhouette, qui n’ont aucun impact notable sur le gameplay – est un grave préjudice pour un jeu qui essaie de faire de grandes déclarations sur les dures réalités politiques. Vous voyez, votre objectif, comme le disent une série de publicités, est d'”atteindre la frontière” en “[escaping] un pays dans la tourmente. (Sur Facebook, ce spot publicitaire a été automatiquement interdit par les algorithmes du géant des médias sociaux.)

Capture d’écran : Digixart

Road 96 a cependant des personnages définis dans son casting de soutien, et ils sont tous formidables, une récolte de sept personnages fascinants qui ne seraient pas déplacés dans le casting central d’un film de Coen Brothers. (En effet, les développeurs citent les Coen, aux côtés de Bong Joon-ho et Quentin Tarantino, comme inspirations.) Il y a le génie de la technologie de 14 ans qui, tout en cherchant ses parents biologiques, rejoint une organisation clandestine de révolutionnaires parfois violents inclinaisons. Deux frères, qui sont des braqueurs de banque, se chamaillent comme un couple polyamoureux de Brooklyn et conduisent une moto cassée. Un chauffeur de taxi semble toujours avoir un gars dans son camion, inexplicablement. Une adolescente bien nantis s’enfuit de son éducation pépère, joue du trombone dans un camping à 3 heures du matin et se fait expulser à la hâte.

Vous rencontrez ces personnages au cours d’une série de vignettes. Au début de chaque « course », vous verrez à combien de kilomètres (une unité utilisée par seulement trois pays IRL, dont les États-Unis) vous vous trouvez depuis la frontière. C’est toujours un long trajet, vous devez donc faire des arrêts au stand de temps en temps. À la fin de chaque scène, vous devez décider comment passer à la suivante, que ce soit faire de l’auto-stop, héler un taxi, attendre un bus ou marcher au bord de la route. Si vous pouvez trouver un jeu de clés en explorant, vous pouvez généralement voler une voiture. Chaque mode de transport ronge votre compteur d’énergie de manière variable, la marche étant la plus coûteuse ; si ce compteur s’épuise complètement, votre course est terminée. Vous pouvez le soutenir en récupérant et en mangeant de la nourriture par excellence pour les voyages sur la route – une barre d’alimentation, par exemple, ou un hamburger de restauration rapide – ou en dormant.

Pour vraiment faire vibrer les années 90, de nombreuses vignettes sont intitulées d’après des chansons populaires de l’époque, comme “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana. Capture d’écran : Digixart / Kotaku

Chaque arrêt au stand est une vignette. Chaque vignette présente l’un des sept personnages. L’histoire de chaque personnage fait des progrès significatifs. Cela, pour moi, était l’une des parties les plus excitantes de Road 96: faire la queue pour la scène suivante pour voir qui je rencontrerais ensuite et où irait leur histoire. Toutes les intrigues individuelles des sept – y compris celle du présentateur de nouvelles vraiment déplorable qui est une parodie claire des pires animateurs de Fox News – sont imprégnées de pathos. Leurs histoires s’entrelacent toutes dans une toile à égalité avec les classiques du grand écran comme Pulp Fiction. Je ne vous dévoilerai pas comment exactement, car la révélation de la connexion est l’un des meilleurs aspects de Road 96, mais sachez qu’elle surprend de manière fiable. Puisque les personnages apparaissent selon une rotation dictée par le hasard, et que chaque personnage révèle des détails sur les autres, vous savez des choses sur les personnes que vous rencontrez sans qu’ils sachent que vous les connaissez. Le personnage du chauffeur de camion pourrait épouser l’amour de sa vie dans un discours feutré et réservé, par exemple. Mais vous venez de la rencontrer lors de votre précédente course et vous connaissez son affaire. Ironie dramatique : toujours une explosion.

Ce n’est pas tout à propos de l’histoire, cependant. La plupart des vignettes comportent un mini-jeu quelconque. À un moment donné, j’ai joué une partie de hockey sur air. (J’ai perdu.) À un autre, j’ai joué à Connect Four. (J’ai perdu deux fois.) Une fois, j’ai joué à un jeu qui ne pouvait s’appeler que Pong. (J’ai gagné.) Ces mini-jeux sont souvent amusants et rompent la monotonie qui a tendance à venir avec les jeux d’aventure mécaniquement peu exigeants.

À la fin de chaque course, à condition de survivre au voyage, vous vous retrouvez à la route 96, qui mène directement au poste frontière. Si vous avez ramassé assez d’argent dans vos aventures, vous pouvez payer des passeurs pour vous faire traverser. Vous pouvez vous cacher sous le lit d’un semi et espérer que personne ne vous remarque. Vous pouvez essayer de mentir à travers une évaluation qui permet aux travailleurs offshore de quitter temporairement le pays. Vous pouvez même emprunter le légendaire sentier de montagne traître, mais vous feriez mieux d’avoir l’énergie pour cela.

La façon dont cette scène finale se déroule a des effets tangibles sur votre prochaine course. Une évasion fatidique s’est terminée lorsque mon personnage a été abattu par les forces de patrouille frontalière. Tout au long de ma prochaine course, des PNJ aléatoires ont continué à parler de l’enfant qui a été tué à la frontière. J’insisterais sur le fait qu’ils ont été assassinés de sang-froid par des flics du centre commercial se déguisant en soldats courageux bien qu’ils ne soient même pas qualifiés pour manier une arme mortelle. La plupart des citoyens répondraient qu’une telle affirmation était une « fausse nouvelle ». Les terroristes ont tué l’enfant. Évidemment.

Road 96 en une seule image sur le nez.Capture d’écran : Digixart

C’est à ce moment-là que la route 96 a commencé à s’effondrer pour moi. C’est faire valoir les bons arguments – que les gens croiront si facilement ce qu’ils veulent entendre sans un soupçon d’examen minutieux, qu’ils rejetteront toute dissidence avec une phrase malsaine, que la tendance répandue à le faire a des ramifications sérieuses et très visibles sur la façon dont une société moderne peut fonctionner. Mais la réduction de tout cela est tellement sur le nez que toutes les déclarations sont fonctionnellement édentées. Les choses que Road 96 veut dire auraient pu être profondes il y a plusieurs années, lorsque le jeu était vraisemblablement en gestation en pré-production. Maintenant que nous avons tous vécu les élections de 2020, il est clair à quel point elles sont insuffisantes.

Une grande partie de Road 96 parle, parle, parle. À la fin de nombreuses conversations à choix multiples, des options de dialogue s’affichent avec trois icônes : un poing levé, un talon de vote et un lien. Quoi que vous choisissiez, on vous dit que votre décision « aura un impact ». (Spoilers légers ici, mais seulement pour ma fin. Il y a de fortes chances que le vôtre soit différent, étant donné Route 96le récit ramifié et déterminé par le choix.) Tout au long du jeu, j’ai choisi d’inciter les gens à aller aux urnes dans Pokémon Go, en partie parce que cela reflète ma vision du monde réel (voter, c’est bien), mais surtout parce que j’étais curieux de savoir où le jeu aboutirait.

L’élection se déroule selon des lignes de parti flagrantes. D’un côté, il y a le président Tyrak, le titulaire avec le mauvais costume et les mauvais cheveux et les politiques impardonnablement inhumaines. Toutes ses images sont peintes dans un rouge républicain vif, violent. De l’autre côté se trouve le sénateur Florres, qui fait campagne sur la promesse de changement. Ses affiches sont bleues. Un journal télévisé entre chaque course indique où en est la course ; les données de sondage, qui au départ penchaient massivement en faveur de Tyrak, changent en fonction de vos choix tout au long de vos courses. Officiellement, votre personnage ne peut qu’exhorter à soutenir Florres, mais, comme l’a dit le célèbre groupe de rock Rush, “Si vous choisissez de ne pas décider, vous avez quand même fait un choix.”

À la fin de mon jeu, le sénateur Florres a remporté les élections. Une voix off m’a dit qu’elle avait rapidement renversé toutes les politiques dictatoriales de Tyrak et qu’il avait été puni en conséquence. Ta-da. La fin. Écoutez, écoutez pour le fantasme de la #résistance.

Capture d’écran : Digixart

À l’heure actuelle, le pays sur lequel la route 96 est basée de manière transparente est une maison des horreurs. Plus de 600 fusillades de masse ont eu lieu l’année dernière, dans le seul pays où cela se produit régulièrement. Covid-19 est à nouveau en hausse inquiétante, en grande partie parce que les dirigeants politiques ont négligé d’appliquer les mandats de masque et d’autres mesures scientifiquement étayées qui supprimeraient la pandémie. Le président Joe Biden, qui a inclus l’annulation des prêts étudiants dans sa campagne, a annulé moins de 1% de la dette étudiante à ce jour. Pendant ce temps, sa position sur l’immigration n’a pas été suffisante pour inverser la cavalcade des horreurs de l’ère Trump, disent les défenseurs. Cette semaine, la famille Sackler – le groupe de milliardaires derrière Perdue Pharma qui sont presque singulièrement responsables de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis – a obtenu une immunité totale contre les poursuites judiciaires concernant leur rôle dans la crise. Près de 800 000 personnes ont perdu l’électricité à la Nouvelle-Orléans, où la climatisation est pratiquement un besoin humain à cette période de l’année ; c’est grâce à une entreprise de services publics monopolistique qui tente de lutter contre les réglementations climatiques. Et depuis mercredi, l’autonomie reproductive n’existe plus dans le deuxième plus grand État du pays.

Nous avons voté bleu.