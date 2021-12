Route cahoteuse vers la reprise : la croissance du secteur des infrastructures de base ralentit à 3,1 % en novembre

Les analystes ont attribué le ralentissement aux vacances de Diwali, à la perturbation des approvisionnements en provenance du sud de l’Inde à la suite de fortes pluies et à l’affaiblissement de la dynamique de la demande une fois la haute saison des festivals terminée.

La croissance de la production des huit secteurs d’infrastructure de base a ralenti de manière inattendue à 3,1 % en novembre par rapport à l’année précédente, contre 8,4 % le mois précédent, reflétant la fragilité de la reprise industrielle alors que l’effet de base favorable continuait de s’atténuer.

Les analystes ont attribué le ralentissement aux vacances de Diwali, à la perturbation des approvisionnements en provenance du sud de l’Inde à la suite de fortes pluies et à l’affaiblissement de la dynamique de la demande une fois la haute saison des festivals terminée.

Les données publiées vendredi par le ministère de l’Industrie ont montré que, par rapport au niveau d’avant la pandémie (même mois au cours de l’exercice 2020), la croissance de la production du secteur de base en novembre a ralenti à 1,9% contre 7,8% le mois précédent. Le secteur de base avait progressé à un rythme modéré de seulement 0,4% au cours de l’EX20.

En glissement annuel, six des huit secteurs clés ont connu une décélération de la croissance en novembre par rapport au mois précédent ; la production de ciment, en fait, s’est contractée. Seule la production d’engrais a progressé à un rythme plus rapide (2,5% contre 0,04%) qu’en octobre, les semis des cultures d’hiver s’accélérant. Les huit secteurs clés ont une part de 38 % dans l’indice de la production industrielle (IIP). Entre avril et novembre, la croissance du secteur de base a atteint 13,7%, contre une contraction induite par la pandémie de 11,1% un an auparavant.

Sur une base mensuelle, la lecture de l’indice de tous les secteurs, à l’exception du charbon et des produits de raffinage, a suggéré un ralentissement en novembre. La plus forte baisse a été enregistrée dans le ciment (21,1%) en novembre par rapport au mois précédent.

La croissance de la production de charbon a ralenti à 8,2% en novembre contre 14,7% le mois précédent, tandis que celle du gaz naturel et des produits de raffinage est tombée à 23,7% et 4,3% après 25,8% et 14,4% respectivement. De même, la croissance de l’acier, du ciment et de l’électricité s’est établie à 0,8%, -3,2% et 1,5%, respectivement, en novembre après 4,5%, 14,5% et 3,2% en octobre. La production de pétrole brut en novembre a baissé au même rythme que le mois précédent : 2,2%.

L’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar, a déclaré : « Avec la modération considérable de la croissance du secteur de base et la baisse séquentielle des factures électroniques de la TPS, nous nous attendons à ce que la croissance de l’IIP s’aplatisse à moins de 2,5% en novembre 2021, malgré la base faible. (-1,6% en novembre 2020).

