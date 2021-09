Route de la reprise : augmentation de 26 % des embauches en août grâce à la hausse des emplois à temps plein

Selon le portail de l’emploi Indeed.com, l’activité d’embauche est au niveau d’avant la pandémie de février 2020, avec des emplois créés dans des secteurs qui se portent bien après la réouverture de l’économie. (Image représentative)

La plupart des régions du pays sortant d’un verrouillage, les embauches en août ont été soutenues, augmentant de 26% en glissement annuel pour atteindre 2,78 lakh. Les chiffres ont peut-être été un peu plus faibles qu’en juillet – 4% de moins – mais les consultants en ressources humaines estiment qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter étant donné que la trajectoire de recrutement reste positive.

La bonne nouvelle est que les possibilités d’emploi à temps plein ont contribué à 94 % de l’ensemble des emplois actifs.

En effet, la forte hausse en glissement annuel est significative puisque août 2020 était le mois de reprise l’an dernier après un mois de juin et juillet faible. Les mois d’action les plus bas jamais enregistrés sont juin et juillet 2020, avec respectivement 1,32 lakh et 1,42 lakh d’emplois actifs, selon les données provenant de Xpheno, une société de recrutement spécialisée basée à Bengaluru.

De plus, ce qui est encourageant, c’est que les opportunités actives à temps plein de 2,60 lakh en août sont les troisièmes les plus élevées des 18 derniers mois. Le nombre le plus élevé était de 2,7 lakh en juillet et avant celui de 2,67 lakh en mars. Kamal Karnath, co-fondateur de Xpheno, a observé que c’est un signe de confiance que les entreprises embauchent des ressources à temps plein dans le cadre de leurs expansions de capacité et de capacité.

Selon le portail de l’emploi Indeed.com, l’activité d’embauche est au niveau d’avant la pandémie de février 2020, avec des emplois créés dans des secteurs qui se portent bien après la réouverture de l’économie.

L’élan se renforce sûrement depuis mars, a déclaré Suraj Moraje, directeur général et PDG du groupe, Quess Corp, ajoutant que ses clients avaient augmenté leurs effectifs de 4% au cours des 15 derniers mois, depuis le début de la pandémie. « La tendance est à peu près séculaire avec les services informatiques, la fabrication et même l’éducation qui embauchent maintenant. Cependant, le commerce de détail, l’hôtellerie, les voyages et les compagnies aériennes, etc. sont encore lents », a-t-il déclaré.

Les offres d’emploi pour les postes de logiciels de technologie informatique ont connu une augmentation de 19 % en glissement annuel, un résultat attendu de la numérisation induite par la pandémie. Les offres d’emploi pour d’autres postes informatiques tels que chef de projet, ingénieur, ont également connu une augmentation de 8 à 16%, selon Indeed.com.

Karnath a observé qu’avec plus de 1,5 lakh d’ajouts d’emplois engagés par les principaux acteurs des services informatiques, plus de 2,5 lakh d’ajouts sont prévus pour l’année dans tous les secteurs et entreprises de renom. “Le volume et la vitesse d’embauche restent positifs et d’autres actions sont prévues à mesure que ces annonces deviendront des plans d’action dans les mois à venir”, a déclaré Karanth.

Ce ne sont pas seulement les emplois de cols blancs, mais certains postes de cols bleus ont également connu une reprise des embauches à la suite de l’assouplissement des restrictions de verrouillage. La demande de femmes de ménage, de gardiens, de responsables de l’entretien ménager, de gardiens, de femmes de ménage exécutives et de nettoyeurs a augmenté de 60 % en glissement annuel en août. Le nombre d’emplois dans les secteurs de l’alimentation et de la vente au détail a également connu une augmentation de 52 % et 39 % respectivement, tandis que la demande pour des postes dans les RH et la finance a augmenté de 27 % chacun.

Sashi Kumar, responsable des ventes, Indeed India a déclaré que la réouverture de l’économie et les efforts des entreprises pour contourner les défis présentés par Covid-19 ont poussé le marché du travail vers la reprise. “Alors que la pertinence des emplois technologiques continue d’être élevée, la demande renouvelée d’emplois dans le commerce de détail et l’alimentation indique que l’économie de la consommation stimulera davantage la croissance de l’emploi”, a-t-il déclaré.

