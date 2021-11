route galloise va être engloutie par la mer dans quelques années | Royaume-Uni | Nouvelles

L’A487 à Newgale, dans le Pembrokeshire, pourrait être sous l’eau d’ici 2036, car une banque de galets – la seule barrière entre elle et la plage – ne devrait pouvoir remplir sa fonction que pendant encore 15 ans. La route a déjà été bloquée en raison de conditions météorologiques extrêmes, notamment en 2014 et 2017.

Des sections de la route ont été complètement immergées l’année dernière après que la zone ait été battue par la tempête Dennis.

Les habitants du village craignent le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer pourrait avoir un impact à long terme sur leur vie et leurs moyens de subsistance.

Ed Coupe, qui dirige le pub Duke of Edinburgh surplombant le front de mer, a déclaré à WalesOnline: «En été, ça va peut-être, mais en hiver, je pense que les gens passent ici et viennent prendre un café ou un sandwich ou autre chose.

« C’est certainement un pub qui ne peut pas survivre uniquement grâce au commerce d’été. »

Une nouvelle route – dont le coût est estimé à 20 millions de livres sterling – est prévue à l’intérieur des terres à partir de l’itinéraire existant.

Cependant, les plans ont été mis en doute après que le gouvernement gallois a annoncé un gel des nouvelles routes cet été jusqu’à un examen indépendant de l’empreinte carbone du pays de Galles.

Bruce Sanders, propriétaire de la boutique de surf Newsurf, a déclaré : « Nous ne sommes qu’une toute petite partie d’un énorme problème où des pays entiers vont être inondés et des gens vont perdre leur maison.

« Le programme prévoit également d’améliorer les sentiers pédestres et les pistes cyclables, d’améliorer la richesse de la flore et de la faune de la vallée et de maintenir l’accès à la plage pour les utilisateurs existants.

Cllr Tomos a ajouté que les plans d’un nouveau schéma pour la zone seront soumis d’ici mars 2022, l’achèvement des travaux étant prévu d’ici la fin de 2025 – 11 ans avant que les défenses ne soient surmontées.

Cependant, les habitants pensent qu’une nouvelle route n’est peut-être pas la meilleure pour Newgale.

M. Coupe a déclaré: «La région attire énormément de touristes et la création de la nouvelle route pourrait signifier, en particulier en hiver, que les gens ne passeraient pas devant le pub.

« Ma crainte est que si et quand la nouvelle route sera là, l’existante ne sera pas entretenue. »

M. Sanderson a ajouté: « Nous espérons, s’il y a lieu, être en mesure de fournir le même service plus à l’intérieur des terres. »