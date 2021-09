Route infra au Pendjab, Haryana, Rajasthan à transformer ! Le corridor Ambala-Kotputli Greenfield ouvrira d’ici mars 2022

Jusqu’à présent, 80 % de la construction du corridor Greenfield est terminée et l’ensemble du projet d’infrastructure routière devrait être ouvert au public d’ici mars 2022.

Corridor Ambala-Kotputli Greenfield : Travaux en cours sur le projet de corridor Ambala – Kotputli Greenfield ! Dans les mois à venir, les infrastructures routières du Rajasthan, du Pendjab et de l’Haryana bénéficieront d’un énorme coup de pouce avec l’exécution complète du corridor Ambala – Kotputli Greenfield. Récemment, Nitin Gadkari, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, a annoncé que le gouvernement Modi construisait le corridor Ambala – Kotputli Greenfield à six voies contrôlées à un rythme record. Selon le ministre de l’Union, l’autoroute longue de 313 kilomètres, qui est en cours de développement avec un investissement de 11 000 crores de Rs, transformera l’infrastructure routière des États du Pendjab, de l’Haryana et du Rajasthan. Jusqu’à présent, 80% de la construction du corridor Greenfield est terminée et l’ensemble du projet d’infrastructure routière devrait être ouvert au public d’ici mars 2022, a déclaré Gadkari.

Selon le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, les infrastructures routières en Inde se développent plus rapidement, plus sûres et plus durables que jamais. Lors d’une récente réunion avec des responsables du ministère des Transports routiers et des autoroutes, de la National Highways Authority of India (NHAI), de la National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL) ainsi que des Public Works Departments (PWD), Gadkari a déclaré qu’il mission collective de donner à la nation, route infra de norme mondiale. Au cours de la réunion, le ministre de l’Union a également mis l’accent sur l’approche axée sur la sécurité pour la conception et la construction de routes dans le pays, le développement de routes respectueuses de l’environnement, une approche respectueuse de l’industrie, les nouvelles technologies pour des routes plus rapides, sûres et économiques ainsi qu’une construction plus rapide. .

Pendant ce temps, le ministère des Transports routiers et des autoroutes a annoncé que Gadkari et le ministre de la Défense Rajnath Singh inaugureront le terrain d’atterrissage d’urgence et assisteront aux opérations aériennes sur ELF sur la route nationale-925 le 9 septembre 2021 à la section Gandhav Bhakasar (autoroute nationale-925). Au sud de Barmer dans l’état du Rajasthan.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.