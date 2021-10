Route vers 100 000 $? Bitcoin se dirige vers 60 000 $

Bitcoin est le choix le plus populaire des investisseurs crypto chevronnés en raison de ses rendements constants et de sa capacité à menacer la domination des monnaies fiduciaires. Après une chute régulière par rapport à des sommets décents, Bitcoin est à nouveau apparu comme une crypto-monnaie forte avec beaucoup de sentiment poussant toujours les prix vers de nouveaux sommets.

BTC a récemment franchi la barre des 1 000 milliards de capitalisation boursière. Ce n’est pas seulement un sentiment qui l’a aidé à atteindre ces sommets, mais la conviction des acheteurs et une participation constante à chaque creux.

Analyse du prix du Bitcoin

Bitcoin est sorti de sa zone de résistance immédiate et se dirige vers la barre des 60 000 $ avec une action sur les prix beaucoup plus décisive. Un sentiment haussier extrême peut être observé malgré une baisse des volumes de transactions quotidiens.

L’action des prix du Bitcoin peut être considérée comme un concept d’offre et de demande. Chaque fois que BTC chute d’une valeur élevée décente, la chute offre une bonne position d’entrée pour les investisseurs nouveaux et chevronnés. La baisse de près de 53 000 $ à 40 000 $ a porté un coup dur au sentiment haussier. Étant donné que BTC a vérifié à maintes reprises l’achat selon la théorie du creux, cela a été bénéfique pour ceux qui ont acheté cette crypto-monnaie près de la barre des 40 000 $.

Bitcoin a franchi sa résistance immédiate de 50 000 $ et 55 000 $ et se dirige maintenant vers le niveau ultra-volatile de 60 000 $. Il y a eu une consolidation mineure d’environ 47 000 $ en raison de sa consolidation précédente autour de la même marque. Toute pression de vente à partir de ces niveaux peut pousser le BTC à un maximum de 50 000 $, ce qui devrait devenir un nouveau niveau de baisse psychologique et aider à pousser le prix du BTC à de nouveaux sommets selon notre prévision de prix Bitcoin 2021.

Le RSI se négocie à des niveaux phénoménaux de zones de surachat soutenus par des achats solides. Mais comme cette augmentation du sentiment d’achat n’est pas soutenue par une augmentation des volumes, cela pourrait signifier que soit le vendeur s’est reposé, soit le marché est influencé par de très petits facteurs.

Le niveau 200 DMA est toujours actif, proche de la barre des 44 000 $. Sur les graphiques quotidiens également, nous pouvons assister au développement de plus bas plus élevés sur chaque chandelier consécutif. Briser le précédent record de 52 900 $ a été converti en un fort sentiment d’achat.

Lien source

Vues de la publication : 7