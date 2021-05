Route vers les Jeux olympiques: ce ne sera peut-être pas comme d’habitude aux Jeux de Tokyo 2020, mais lutter contre l’adversité est un mode de vie pour les olympiens

Hideki Matsuyama, la plus grande star du golf du Japon, le champion des maîtres, a admis ne pas être sûr de la prudence à l’égard des Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

En 1984, un article intéressant sur l’association du golf aux Jeux olympiques est paru dans le magazine Golf Digest. «Ce n’est pas tous les jours que vous apprenez que votre mère était championne olympique, 80 ans après les faits», a écrit Philip Dunne, le fils de Margaret Abbot, une golfeuse qui a remporté l’épreuve des neuf trous aux Jeux de 1904 à Paris. Abbot, qui est née à Calcutta était en visite à Paris à l’époque, et a pris la décision spontanée de jouer au tee-shirt lorsqu’elle a entendu parler de l’événement. Dunne a écrit que sa mère est décédée en 1955 sans se rendre compte que l’épreuve de neuf trous faisait, en fait, partie des Jeux Olympiques, croyant à la place qu’elle avait remporté le «Championnat de Paris». Certes, cela a un son: doute qu’Abbé aurait été moins fier de son exploit pour lequel elle a été dûment récompensée d’une tasse en porcelaine. Ce n’est que lorsqu’un professeur très intéressé par les Jeux a fait des recherches sur la vie d’Abbot et retracé sa famille que l’histoire a été révélée. Il n’y avait certainement pas de précédent: le golf féminin n’avait jamais fait partie des JO avant les Jeux de Paris. En fin de compte, cette apparence clignotante est restée la seule apparition du golf aux Jeux pendant plus d’un siècle.

Si je veux être charitable, alors cette exclusion pourrait expliquer pourquoi un certain nombre de golfeurs professionnels n’étaient pas si enthousiastes à l’idée de participer aux Jeux de Rio 2016, lorsque le golf est finalement revenu au panthéon des sports olympiques. En fait, l’événement de golf a été un peu un désastre cette année-là: 21 des 60 golfeurs invités à participer ont fait part de leurs regrets; la plupart des problèmes de santé et de sécurité déclarés à la suite de la contagion du virus Zika au Brésil à l’époque. L’Anglais Justin Rose en a profité au maximum; bien qu’il n’ait peut-être pas eu aussi peu de compétition qu’Abbot avait dû faire face il y a 112 ans, le fait que les quatre joueurs les mieux classés au monde ne se présentent pas lorsque vous essayez de devenir le premier médaillé d’or olympique masculin de l’ère moderne, ce n’est rien. se plaindre de.

Rose est entrée dans l’histoire cette année-là et a provoqué une vague de regrets lente mais régulière de la part de ses pairs absents pour leur omission de ne pas reconnaître la gravité de ce que signifie être un champion olympique. «Tous les gars qui ont raté le match ont probablement pris leur décision pour de bonnes raisons et ils se sont probablement persuadés que c’était une bonne décision, mais je pense qu’ils vont s’asseoir et se rendre compte à quel point c’était un événement réussi», a déclaré Rose dans un interview avec The Guardian en 2016. Rose a été félicitée, non seulement pour sa victoire, mais pour avoir embrassé l’esprit des Jeux de tout son cœur: l’Anglais a parcouru la distance, regardé plusieurs sports, fréquenté des athlètes au Village des Jeux et en a fait une expérience de vie. C’était la première journée de golf au soleil aux Jeux après plus d’un siècle, et Rose a attiré tous les projecteurs.

En fin de compte, il faudra un certain temps avant que les golfeurs qui ne se sont pas rendus à Rio puissent reprendre cette expérience. Cette fois-ci – face à une opinion publique en plein essor au Japon qui remet en question la prudence de la tenue des Jeux compte tenu du danger que représente la pandémie – le Comité olympique est dos au mur. Sans surprise, les procédures qui seront appliquées pour isoler les joueurs et minimiser les interactions vont être strictes. Les golfeurs, comme les autres athlètes, doivent vivre presque isolés dans le village des Jeux – un arrangement qui nécessitera une heure de route chaque jour pour se rendre sur le site. Maintenant, cet inconvénient, pour nos stars mondiales et choyées du golf, n’est rien de moins qu’une catastrophe florissante. Menant la charge du pétulant était le numéro trois mondial – Jon Rahm: «Le Comité International Olympique, en raison de la persistance de l’urgence sanitaire, ne facilite pas les choses pour nous, joueurs.

Les familles ne sont pas autorisées, elles ne sont pas autorisées à participer à d’autres événements, jusqu’au mercredi précédant la compétition, les golfeurs ne peuvent pas dormir à l’hôtel mais doivent rester à l’intérieur du village olympique qui, d’après ce qu’on m’a dit, est à au moins une heure de route de la zone de compétition. Ce n’est donc pas facile… »a récemment déclaré Rahm. Peut-être conscient du potentiel de dérision de sa déclaration, il n’a pas tardé à ajouter que: «… Je peux comprendre pourquoi tant de collègues accordent la priorité à d’autres événements. Cependant, ce n’est pas mon cas. Gagner les Jeux olympiques est l’un de mes grands rêves »

Bravo Jon. La plupart d’entre nous ont une vague compréhension de ce qu’il faut pour être un athlète olympique; il ne manque pas d’histoires extraordinaires d’individus qui ont choisi la poursuite de l’excellence à la dernière frontière des capacités humaines. Dans des disciplines comme l’athlétisme, et surtout dans des sports qui, contrairement au golf, n’ont pas de ligues professionnelles lucratives, ces sportifs vivent pour les Jeux Olympiques.

Étant donné que tout le sort des Jeux et tout ce pour quoi ces athlètes ont travaillé, repose dans l’espoir d’une transmission nulle ou du moins limitée du virus, Rahm devra être magnanime ici. Les Jeux olympiques sont le plus grand spectacle sportif sur Terre; ce ne sont pas les événements du WGC, pas même les championnats majeurs, qui peuvent porter une bougie sur l’importance des Jeux. Quelque chose qui est encore plus pertinent lorsque notre monde est ravagé par un virus tenace qui refuse de mourir et qui circonscrit nos vies depuis plus d’un an. Pour être honnête, je ne sais pas si les Jeux olympiques devraient avoir lieu, mais s’ils le sont, je suis sûr que Rahm et ses cohortes trouveront en eux-mêmes de supporter un long trajet. Vous faites partie des gens du grand spectacle, faites une sieste si vous devez le faire.

Golfeuse, Meraj Shah écrit également sur le jeu

