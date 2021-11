Routeur ou réseau maillé : qu’est-ce qui convient le mieux à votre réseau Wi-Fi domestique ?

Les réseaux Wi-Fi maillés sont la nouveauté et c’est formidable, car les réseaux maillés peuvent mettre du Wi-Fi rapide là où vous en avez besoin sans avoir besoin de faire passer un seul nouveau fil. La configuration de votre propre réseau Wi-Fi maillé est simple, grâce à un équipement grand public qui fait le travail pour vous. Pour la plupart des systèmes, vous n’avez besoin que d’un smartphone avec une application pour démarrer. Le seul problème est le prix. Les systèmes maillés peuvent être assez chers et vraiment, beaucoup d’entre nous n’en ont pas besoin.

Dans le même temps, les routeurs standard s’améliorent beaucoup et certains d’entre eux ont même intégré des capacités de maillage dans le logiciel. Même sans ces capacités de maillage, de nombreuses personnes bénéficieront d’une large couverture en passant à l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi 6 plutôt que de passer à un maillage. Des vitesses plus rapides et une portée améliorée sont plus que des mots à la mode lorsqu’il s’agit d’acheter le dernier routeur Wi-Fi, et vous trouverez souvent des outils avancés offerts par un système de maillage simplifié.

Cela conduit à la question évidente : devriez-vous mettre à niveau votre réseau domestique vers un système maillé ? Comme la plupart des choses, la réponse n’est pas un simple oui ou non. Il y a quelques choses que vous devriez considérer avant de dépoussiérer votre carte de crédit.

Routeur ou réseau maillé Avez-vous besoin de mettre à niveau votre réseau Wi-Fi ?

Source : Samuel Contreras / Android Central

C’est la première chose que vous devriez vous demander. Idéalement, un réseau Wi-Fi est quelque chose que vous devriez configurer une fois et ne jamais avoir à y penser jusqu’à ce qu’il soit temps de le remplacer. Lorsqu’il est correctement planifié, un routeur Wi-Fi ou un périphérique client maillé doit fonctionner sans surveillance pendant plusieurs années, au moins jusqu’à ce qu’il soit temps de passer à une nouvelle norme sans fil pour des vitesses et une bande passante accrues.

Idéalement, un réseau Wi-Fi est quelque chose que vous devriez configurer une fois et ne jamais avoir à y penser jusqu’à ce qu’il soit temps de le remplacer.

Bien sûr, ce n’est souvent pas le cas, et beaucoup d’entre nous savent que notre routeur a besoin de ce redémarrage hebdomadaire ou que les choses commencent à mal se comporter. Pire encore, vous n’êtes peut-être pas particulièrement averti en matière de problèmes de réseau et d’équipement et devez appeler votre fournisseur de services Internet pour obtenir de l’aide. Attendre qu’un technicien arrive entre 8 h et 17 h n’est jamais amusant.

Le Wi-Fi 6 est la technologie de réseau sans fil la plus récente pour se frayer un chemin jusqu’à l’avant des boîtiers de routeur, et pour de nombreuses personnes, c’est une excellente option. Également appelé 802.11ax, le Wi-Fi 6 fait suite au 802.11ac et apporte des améliorations en termes de vitesse et de couverture. De plus en plus de personnes possèdent des appareils compatibles Wi-Fi 6 avec de nombreux nouveaux ordinateurs portables et smartphones prenant en charge cette technologie. Le Wi-Fi 6 est également rétrocompatible, donc si vous êtes prêt pour un nouveau routeur, il devrait vraiment venir avec le Wi-Fi 6.

Les routeurs Wi-Fi 6E, comme l’incroyable Nighthawk RAXE500, commencent également à faire leur apparition. Ce dérivé du Wi-Fi 6 ajoute la prise en charge des bandes Wi-Fi 6 GHz bien que les niveaux de puissance n’aient pas été entièrement déverrouillés, donc la couverture n’est pas aussi bonne que 5 GHz pour le moment. L’espace à 6 GHz, cependant, a beaucoup plus d’espace ouvert que ce que vous pouvez trouver à 5 GHz et permet même jusqu’à sept canaux de 160 MHz. Alors que 160 MHz est disponible à 5 GHz, il est beaucoup plus limité, ce qui conduit la plupart des gens à s’en tenir à 80 MHz même lorsqu’ils ont un équipement pris en charge. Néanmoins, un routeur à 160 MHz est un autre moyen d’obtenir un peu plus de vitesse de votre réseau.

Routeur ou réseau maillé Essayez-vous simplement de réparer un point mort ?

C’est un problème assez courant. Vous avez une excellente connexion Wi-Fi dans la cuisine ou le salon, mais lorsque vous descendez ou dans la chambre, la qualité de la connexion diminue. Si tout fonctionne bien dans les parties de votre maison qui sont proches du routeur ou qui ne sont pas bloquées par des éléments qui ne sont pas compatibles avec le Wi-Fi, les murs de votre salle de bain sont des bloqueurs de signal Wi-Fi notoires en raison de la cloison sèche spéciale utilisée et tout les tuyaux de cuivre à l’intérieur – vous pourriez être le candidat idéal pour un répéteur sans fil au lieu de mettre en place un tout nouveau réseau.

Un répéteur Wi-Fi est un moyen peu coûteux de réparer un seul point mort dans votre couverture Wi-Fi, mais il y a des inconvénients.

Les répéteurs sans fil font exactement ce que leur nom l’indique : ils prennent votre signal Wi-Fi existant et répètent le signal pour étendre sa portée. Généralement très faciles à configurer à l’aide d’un câble réseau ou d’une page de paramètres en ligne, les répéteurs Wi-Fi sont également compacts et ne nécessitent qu’une connexion électrique. Une chose à savoir est que vous ne pouvez généralement pas connecter un répéteur Wi-Fi grand public à un répéteur existant, donc les connecter en guirlande pour atteindre votre garage ou la maison du voisin n’est pas très pratique.

La plupart des répéteurs auront un nouveau nom de réseau (appelé SSID) à utiliser lors de la connexion au répéteur au lieu du routeur lui-même. Cela peut être un peu pénible si vous entrez et sortez très souvent d’une pièce qui a besoin d’une rallonge. Les prolongateurs Wi-Fi de qualité coûtent entre 30 $ et 150 $ selon le type de réseau, donc si vous avez besoin de plusieurs prolongateurs 802.11ac rapides, il peut être plus pratique de configurer un réseau maillé.

Une autre particularité de l’utilisation d’un prolongateur de réseau est qu’il réduit souvent de moitié la bande passante disponible. Cela signifie que votre réseau Wi-Fi ne peut fonctionner qu’à une vitesse de 50 % lorsque vous êtes connecté via le répéteur (ne pas vos vitesses Internet, qui sont généralement beaucoup plus lentes que votre réseau Wi-Fi réel). Bien que vous ne le remarquiez peut-être jamais, cela vous affectera toujours chaque fois que vous essayez d’envoyer ou de recevoir beaucoup d’informations, comme regarder un film HD ou transférer des fichiers volumineux d’un appareil à un autre.

Ces inconvénients mis à part, une simple extension Wi-Fi est un moyen rapide et peu coûteux de réparer un seul point mort et une excellente idée si le reste de votre réseau Wi-Fi fonctionne bien.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Le meilleur des deux mondes

Il convient également de mentionner qu’il existe des extensions de maillage qui utiliseront le même nom Wi-Fi que le routeur principal avec une commutation de point d’accès améliorée. OneMesh de TP-Link, par exemple, fonctionne comme un maillage. Vous devrez vous assurer que votre routeur est compatible, sinon il agira simplement comme un prolongateur normal.

Certains routeurs peuvent même être configurés dans un maillage avec un logiciel. C’est le cas des routeurs AiMesh sur les routeurs Asus et Velop sur les routeurs Linksys. Bien que ces routeurs ne soient pas configurés comme un maillage prêt à l’emploi, la configuration est assez simple une fois que vous accédez à l’interface du navigateur de votre routeur. C’est une excellente option pour quelqu’un qui veut autant de flexibilité que possible et qui est à l’aise pour assembler un ensemble pratique de routeurs, mais qui manque de toute la simplicité et l’élégance d’une configuration de maillage en boîte.

Routeur ou réseau maillé Quand choisir un réseau maillé

Source : Samuel Contreras / Android Central

Si vous avez décidé de vous débarrasser de l’équipement dont vous disposez et de configurer un nouveau réseau ou de configurer les choses dans un nouvel endroit, le choix entre un réseau maillé et un réseau linéaire traditionnel basé sur un routeur se résume à une chose. – de l’argent.

Un routeur Wi-Fi standard fonctionnera toujours pour de nombreux foyers et, en général, sera moins cher qu’un système maillé avec des vitesses comparables. L’un des plus gros contributeurs au prix plus élevé d’un système maillé est simplement qu’il dispose de plusieurs routeurs. Les systèmes maillés ont également tendance à être fournis davantage en tant que service avec des mises à jour logicielles automatiques, une surveillance et même des services de sécurité complémentaires tels que TP-Link HomeCare ou Netgear Armor.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus robuste qu’une simple solution de routeur, le réseau maillé est tout à fait logique.

Les systèmes maillés sont de plus en plus populaires et les fabricants n’ont pas tardé à ajouter plus d’options. Les systèmes maillés Wi-Fi 6 avec des vitesses incroyables sont désormais largement disponibles. Que vous souhaitiez commencer avec un routeur maillé de moins de 100 $ comme un eero ou utiliser des vitesses folles Wi-Fi 6E avec un routeur comme le Linksys Atlas Max 6E, il existe une tonne d’options de maillage disponibles.

Le seul cas où j’hésiterais à utiliser un réseau maillé sans fil en faveur d’une configuration linéaire basée sur un routeur serait si vous avez un équipement nécessitant une connexion réseau câblée physique. Même alors, l’ajout d’un simple commutateur pourrait être ajouté à un réseau maillé. Si vous avez ce genre de besoins en matière de réseautage, vous ne cherchez probablement pas de conseils de base en matière de réseautage et vous comprenez exactement de quoi nous parlons ici.

Qu’en est-il des jeux sur un maillage?

Si vous êtes un joueur compétitif, vous devez généralement rester aussi loin que possible du Wi-Fi. Les routeurs modernes sont plus rapides et plus fiables que jamais, mais ils ne battront toujours pas la latence et la cohérence possibles avec un simple câble Ethernet. Si vous êtes prêt à l’utiliser, l’achat d’un long câble Ethernet est raisonnablement bon marché. Certainement moins cher que d’acheter un nouveau routeur.

En ce qui concerne une connexion de jeu, vous devez essayer de minimiser le nombre de sauts que votre connexion doit effectuer. Cela signifie que si vous pouvez vous connecter directement à votre routeur ou au routeur maillé directement connecté à votre modem, vous devriez le faire. Quelle que soit la qualité des cartes sans fil de votre PC ou console de jeu, un câble physique est préférable. Quelque chose d’aussi simple qu’un four à micro-ondes allumé entre votre console et votre routeur peut provoquer un pic de latence lorsque vous êtes connecté via Wi-Fi.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Routeur vs réseau maillé Pour le reste d’entre nous, le Wi-Fi maillé est exactement ce que nous recherchons

Deux des plus gros inconvénients des réseaux maillés sans fil ne sont plus un problème lors de l’utilisation d’une configuration de maillage grand public comme Nest Wifi – nécessitant une formation avancée en réseau pour les configurer et les entretenir, et une poche pleine d’argent.

Les produits maillés grand public s’attaquent aux plus gros problèmes liés aux réseaux domestiques : l’administration et les coûts.

Un réseau maillé sans fil est conçu pour gérer des volumes de trafic élevés dans une grande zone sans temps d’arrêt dû à des pannes d’équipement. Vous trouverez le bon ensemble de produits pour travailler dans votre maison pour environ 250 $, et la plupart des marques utilisent une simple application Android ou iOS pour configurer les choses. De nouveaux nœuds sont faciles à ajouter à l’aide de la même application, et toute la gestion du trafic et de l’itinéraire est automatique, vous n’aurez donc pas besoin de planification QoS lorsque vous souhaitez jouer à Call of Duty sans décalage ou lorsque vous voulez travailler pendant que les enfants regardent Netflix.

Les routeurs maillés sont petits, ne ressemblent pas à des restes de pièces de robot, et tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter à votre modem se trouve dans l’emballage. Et chaque fois que vous avez besoin d’étendre votre réseau, l’ajout d’une station ne fait qu’améliorer le reste du réseau en offrant un autre nœud pour gérer le trafic de tous les points.

L’administration facile et le coût relativement faible font de l’ajout d’un réseau maillé à votre domicile (ou lieu de travail, où cela peut être encore plus important) quelque chose que chacun d’entre nous peut faire. Que vous mettiez à niveau votre équipement existant ou que vous construisiez un réseau dans votre nouvelle maison, il y a très peu de raisons de ne pas faire le changement.

Mettez à niveau votre routeur

Archer TP-Link AX90

Vitesse et couverture tri-bande

Le TP-Link Archer AX90 est un routeur Wi-Fi 6 tri-bande AX6600 qui offre une grande vitesse pour toute la famille avec deux bandes de 5 GHz.

Couverture pour toute la maison

Netgear Orbi RBK752

Un mesh Wi-Fi 6 avec un lien mesh dédié

L’Orbi RBK752 reste concentré sur la cohérence avec une bande dédiée de 5 GHz pour le maillage et une couverture fantastique avec deux nœuds.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Montez-le vraiment bien

Cachez les câbles et gardez les choses propres avec le meilleur support Google Wifi

Avoir des câbles partout peut être frustrant à voir, surtout si vous avez quelques routeurs Google Wifi dans la maison. Alors pourquoi ne pas nettoyer les choses et monter votre WiFi pour nettoyer un peu les choses ? Ce sont les meilleurs supports muraux Google Wifi que vous puissiez obtenir.