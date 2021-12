Routine d’hygiène pour les hivers – L’Express Financier

La plupart des infections, y compris les allergies respiratoires, se transmettent d’une personne à une autre par les mains.

Par le Dr Chaman Ram Verma,

Les hivers sont sûrement arrivés et avec cela viennent des pulls chauds, des écharpes tissées et des couvertures. C’est aussi une saison pour renforcer le système immunitaire et nourrir notre corps. Mais avec tous ces arrangements pour vous garder au chaud et confortable viennent également diverses maladies comme l’asthme, le rhume, la toux, la congestion thoracique et d’autres maladies transmissibles. Bien que certaines de ces maladies soient le résultat de conditions météorologiques changeantes, certaines d’entre elles proviennent également de problèmes de propreté et d’hygiène qui sont souvent négligés pendant cette saison.

Voici quelques conseils de santé et d’hygiène rapides pour les enfants et les adultes qu’il faut garder à l’esprit pour éviter les maladies et les allergies :

Se baigner régulièrement – Oui, tu l’as bien lu! Un rituel matinal quotidien que vous avez tendance à ignorer pendant le froid a un effet hyperthermique sur votre corps. Ce qui signifie que vous rincer le corps avec un savon doux comme le savon à la glycérine Savlon et de l’eau tiède peut réchauffer votre corps. Les effets hyperthermiques ont un impact direct sur votre santé cardiaque et se baigner régulièrement avec de l’eau tiède peut aider à réguler votre rythme cardiaque qui a souvent tendance à ralentir pendant les hivers.

Pièces bien ventilées – Contrairement à la croyance populaire voulant que les portes et les fenêtres soient fermées à la brise froide, il est important de permettre à l’air frais et au soleil de pénétrer dans les pièces. Il existe des millions de microbes qui ont tendance à se multiplier dans des pièces constamment fermées et humides. Ainsi, ouvrir les fenêtres et laisser entrer beaucoup de rayons frais et de soleil peut faire des merveilles.

Se laver les mains régulièrement – La plupart des infections, y compris les allergies respiratoires, se transmettent d’une personne à une autre par les mains. Surtout chez les jeunes enfants qui ne se lavent pas les mains aussi souvent que nécessaire. Les bactéries peuvent prospérer sur vos mains et peuvent être transmises à tout ce que vous touchez, y compris la nourriture. Assurez-vous donc que vous et vos enfants vous lavez les mains après avoir manipulé de la nourriture ou après être allé aux toilettes. Utilisez un savon désinfectant et n’oubliez pas de vous frotter soigneusement les mains pendant au moins 20 secondes car c’est le frottement qui élimine les germes, pas la température de l’eau.

Désinfection des surfaces – Le coronavirus ou toute autre maladie transmissible nécessite non seulement un lavage fréquent des mains et des masques, mais également un essuyage des plans de travail, des poignées de porte, des interrupteurs et des surfaces communes pour cette protection supplémentaire. Ce sont des domaines que nous oublions souvent en désinfectant notre demeure. Heureusement, il est facile de se débarrasser du matériel viral de ces surfaces avec les différentes marques de confiance comme le spray désinfectant Savlon ou un simple essuyage avec des lingettes désinfectantes.

Laver soigneusement les vêtements d’hiver – Chaque fois que nous rentrons de l’extérieur, nous allons généralement directement sous la douche et ajoutons les vêtements que nous avons portés à la pile « à laver ». Cela ne fonctionne pas pour les vêtements d’hiver, n’est-ce pas ? Dans la zone réservée aux vêtements «déjà portés», gardez un spray désinfectant pour vêtements à portée de main. De plus, avant de faire porter des vêtements en laine à votre enfant, lavez-les correctement avec un détergent et un spray pour vêtements afin que la poussière qui s’est accumulée en restant longtemps dans l’armoire soit lavée.

Couettes et couvertures stérilisantes – Couverture de bronzage, couettes et dohars dans un rituel séculaire qui est suivi dans chaque foyer indien. Il aide non seulement à nettoyer les acariens, les champignons et, dans les cas graves, la formation de moisissures, mais s’est avéré efficace pour contrôler les cas d’asthme et d’allergies pendant la saison. Bien qu’à côté de cela, il est également important de les désinfecter.

En plus de suivre cette routine, il est essentiel de continuer à se débarrasser de la poussière pendant les hivers. C’est une période où la plupart d’entre nous passent du temps à l’intérieur et hibernent pendant quelques mois jusqu’au printemps. Ne pas suivre un régime d’époussetage cohérent peut entraîner des niveaux élevés d’allergies respiratoires et cutanées. Ainsi, épousseter les surfaces couramment utilisées, les ventilateurs, les tables et surtout vos radiateurs avec un chiffon doux peut être d’une grande aide.

En un mot, une bonne hygiène est essentielle pour éviter la propagation des infections, y compris le COVID-19. Outre d’autres comportements importants tels que la distanciation physique, se laver soigneusement les mains souvent et à des moments clés est essentiel pour contrôler la pandémie. Comme on dit, hygiène sahi à santé sahi !

(L’auteur est doyen de l’université NIMS (Jaipur). Professeur et directeur à la retraite (médecine pédiatrique) SMS Medical College, Jaipur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.