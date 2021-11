Routines chez les enfants : avantages et comment les créer

16/11/2021 à 15:01 CET

Alicia mendoza

Pour beaucoup d’entre nous, cette situation semblera familière. Nous réveillons les enfants, mais ils veulent rester au lit plus longtemps. Quand ils se lèvent, ils mettent des obstacles pour se vêtir pour aller à l’école. À l’heure du petit-déjeuner, ils mettent beaucoup de temps à manger. L’après-midi, ils ne respectent pas le temps d’étude et prennent le jeu vidéo & mldr;

Et comme ces situations, il y en a beaucoup d’autres dans lesquelles nous devons mettre notre patience avec les fils et les filles pour que la journée avance. C’est là qu’intervient l’importance d’éduquer et d’élever nos enfants routines fixes. Comme nous le dit Silvia Álava Sordo dans cette vidéo de la communauté Educar es Todo « les enfants travaillent très bien quand ils ont des routines bien définies […] car cela leur donne beaucoup de sécurité & rdquor ;.

Les routines sont essentielles pour les enfants dans leur quotidien : elles les aident à s’organiser, elles leur procurent sécurité et stabilité. Mais ces routines sont également utiles pour les parents, car elles sont l’épine dorsale du noyau familial.

Avantages des routines chez les enfants

Les enfants et les familles bénéficieront de la création de routines dans leur quotidien.

Bien-être familial

Les routines vous permettent de créer un environnement de bien-être familial, à la fois émotionnel et fonctionnel.

Assimilation des règles et des normes

Cette recherche, qui traite de la manière dont les routines et les rituels affectent la vie quotidienne de la famille et l’acquisition des compétences des enfants, souligne que « les routines contribuent à la définition non seulement des règles internes de la famille mais aussi de la dimension du sens du monde social autour de la famille et des relations que la famille établit avec la même & rdquor ;.

Les ordres sont suivis et les cris sont laissés pour compte

Amaya de Miguel, experte de la communauté Educar es Todo et créatrice de « Détendez-vous et éduquez & rdquor;, dit que pour que les garçons et les filles obéissent » les jours doivent être aussi similaires que possible « , c’est-à-dire qu’il devrait être les mêmes routines tous les jours pour les enfants. « Chaque jour, vous vous couchez et vous vous levez à la même heure, la nourriture est ainsi, les horaires sont respectés… Chaque jour, vous débarrassez la table, même lorsque vous êtes fatigué Il y a une routine dans tout très marquée chez les enfants, aussi avec les bonbons et avec les figurants ».

Responsabilité

Les routines et les habitudes leur apprendront à être responsables, que la dynamique de la famille doit être respectée. Pour ce faire, nous devons montrer l’exemple. Si nous, en tant que parents, ne sautons pas les routines, nos enfants obéiront également aux rythmes qu’ils doivent porter.

Aide au développement et à l’autonomie de l’enfant

Cette recherche explique comment « en créant un environnement optimal tant à l’école qu’à la maison, l’enfant augmente sa sécurité affective, développe son autonomie, sa capacité à interagir et à apprendre & rdquor ;. Et c’est que si nous leur donnons sécurité et stabilité dans leur quotidien, nos enfants commenceront à adopter eux-mêmes ces habitudes comme un moyen d’être indépendants et autonomes.

Trois piliers sur lesquels créer des routines

Hygiène: De nombreux parents se retrouvent dans la situation où, lorsqu’ils atteignent un âge avancé, leurs enfants n’ont pas envie de prendre la douche, de se laver les mains ou de se brosser les dents. Par conséquent, dès leur plus jeune âge, nous devons les éduquer aux habitudes d’hygiène, afin qu’ils prennent en compte que se doucher ou se laver les mains est quelque chose de bénéfique pour leur santé, et ainsi ils ne mettront pas autant d’obstacles à suivre cette routine.Alimentation: Il faut essayer de manger au moins une fois par jour en famille à la même heure.rêve: La définition d’un horaire fixe vous permettra non seulement d’avoir une routine de sommeil, mais cela préviendra également les problèmes de sommeil tels que l’insomnie.

Nous pouvons également établir des routines pour l’étude, le jeu en plein air, la narration, le jeu vidéo, etc.

Comment mettre en place des routines

Nous vous donnons quelques conseils pour que les enfants suivent leurs routines.

A travers le jeu

La psychologue Patricia Ramírez nous a expliqué comment jouer dès la première heure peut aider les enfants à faire leurs routines. « Le matin, quand je me lève et prépare le petit-déjeuner, je commence déjà à jouer avec mes enfants. Mon fils est un peu paresseux. Alors je mets mon chronomètre coureur et lui dis : Pablo, je chronomètre le temps qu’il te faut pour sortir du lit. Et le temps qu’il faut pour s’habiller, et le temps qu’il faut pour se laver et descendre pour le petit déjeuner. Et quand il descend je lui donne les temps et fais semblant de l’écrire dans un cahier pour le comparer avec les autres jours & rdquor;. Cette stratégie d’éducation par le jeu permet aux enfants de faire leurs routines à l’heure et à la journée familiale de fonctionner correctement dès le matin.

Donner un exemple

Comment se comporte-t-on devant nos enfants ? Allons-nous dormir tous les jours à une heure ? Parfois nous prenons le petit déjeuner et d’autres jours non ? Si nous voulons que nos enfants se conforment aux routines que nous leur disons, nous devons également faire notre part et ne pas sauter ce que nous obligeons nos fils et nos filles à faire.

Respecter les routines

En lien avec ce qui précède, nous devons nous-mêmes respecter les routines des enfants. Nous avons souvent la mentalité qu’illustre Silvia Álava Sordo : « rien ne se passe si aujourd’hui nous retardons un peu l’heure de la douche ou du dîner, mais quand nous nous en rendons compte, il est dix heures et l’enfant n’est pas au lit et alors nous sommes pressés et débordés, alors que c’est nous qui avons reporté cette situation & rdquor ;.