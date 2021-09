Routliffe et Fernandez restent en dehors des quarts de finale de l’US Open

09/06/2021

femmes roumaines Monica Niculescu et Elena Gabriela Ruse, le numéro 60 de la WTA et le numéro 209 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant par 6-1, 4-6 et 6-2 en deux heures et deux minutes au joueur de tennis néo-zélandais Erin Routliffe, numéro 108 de la WTA et la joueuse de tennis canadienne Leylah Annie Fernandez, numéro 125 de la WTA en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, la paire sera en quarts de finale de l’US Open.

Le couple vaincu a réussi à casser le service de ses adversaires à 3 reprises, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 6 fois. De plus, Niculescu et Ruse ont eu une efficacité de 69% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 64% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu une efficacité de 58%, ont commis 5 doubles fautes et ont réussi à remporter les 51% de points de services.

En quarts de finale Niculescu et Ruse affronteront les vainqueurs du match entre Alexa Guarachi Mathison et Desirae Krawczyk contre Ioana Raluca Olaru et Nadiia Kichenok.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De plus, elle est célébrée du 1er au 12 septembre à New York.