Rovanperä chérit le triomphe en Estonie et le record

17/07/2021 à 20:54 CEST

Le Finlandais de 20 ans Kalle Rovanperä (Toyota) est sur le point de devenir le plus jeune pilote à remporter une épreuve du Championnat du monde après avoir réaffirmé son avance ce samedi lors de la troisième journée du Rallye d’Estonie en huit étapes, où il a renforcé son avance avec l’Irlandais. Craig Breen (Hyundai) en 50,7 secondes.

Le Finlandais, qui mène avec un temps total de 2:17:46,8, a de nouveau appuyé sur l’accélérateur pour remporter les deux première et dernière étapes de la journée qui lui ont permis de creuser l’écart avec un Breen (2 : 18 : 37,5) qui ne pouvait pas suivre.

Rovanperä Il disputera dimanche la dernière étape dans le but de pulvériser un nouveau record de précocité. A 20 ans, il est déjà le plus jeune vainqueur d’un titre WRC, menant le WRC 2 en 2018 avec Skoda et, un an plus tard, avec Toyota, il devient le premier pilote à monter sur un podium de championnat du monde des rallyes avec 19 ans. et 139 jours.

Dans la course tendue pour la troisième place sur le podium, les Français Sébastien Ogier (Toyota), actuel leader mondial, a réussi à couper 14,7 secondes avec le Belge Thierry Neuville (Hyundai) et va tout miser jusqu’au dernier test dans le pays balte.

L’idole locale Ott tanak (Hyundai) a rattrapé les crevaisons subies vendredi qui l’ont contraint à l’abandon lors de la deuxième journée de compétition, avec une victoire dans les 5 étapes restantes de cette troisième journée.

L’Espagnol Pépé Lopez (Skoda) a clôturé le quatorzième tour avec un temps total de 2:30:37.

Le tournoi se clôturera ce dimanche par une dernière étape contre la montre de 52,1 kilomètres répartis en 6 étapes.