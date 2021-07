Rovanperä en tête en Estonie

À la fin du mois dernier, Roc-A-Fella Records de Jay-Z a déposé une plainte ferme contre le co-fondateur Damon Dash pour avoir prétendument prévu de vendre une participation dans Reasonable Doubt en tant que jeton non fongible (NFT). Maintenant qu’une résolution à l’amiable ne s’est pas concrétisée, l’affaire aux enjeux élevés avance et Dash a […] More