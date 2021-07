Rovanperä, le plus jeune vainqueur du WRC

18/07/2021

Le à 15:13 CEST

finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) il s’est converti le plus jeune pilote à remporter une épreuve du championnat du monde après avoir réaffirmé sa domination le dernier jour de la Rallye d’Estonie surpasser les irlandais Craig Breen (Hyundai) en 59,9 secondes.Rovanperä, avec 20 ans et 290 jours, a battu le précédent record de précocité établi par son compatriote et actuel team manager de Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, vainqueur du Rallye de Suède 2008 à 22 ans et 313 jours.

Le Finlandais a terminé avec un temps total de 2:51:29,1 et a su gérer son avantage comme un vrai vétéran pour finir par gagner sans aucune sorte de choc.

La troisième position était le Belge Thierry Neuville (Hyundai), qui était le plus actif à côté du local Ott Tanak (Hyundai) en ce dernier jour, partageant les victoires d’étapes.

Neuville Il était très proche du Français Sébastien Ogier (Toyota) dans la lutte pour le podium et une pénalité de 10 secondes après avoir été en retard à un départ d’étape pour avoir mis trop de temps à effectuer quelques réparations mineures sur sa voiture aurait pu ruiner le podium auquel il a finalement grimpé.

Ogier, quatrième avec 1,24 minute de retard sur le vainqueur, continue de mener le classement de la Coupe du monde.

Voici comment se déroule la Coupe du monde :

1. S. OGIER (Toyota) 148 points

2. E. EVANS (Toyota) 111

3. T. NEUVILLE (Hyundai) 96

4. K. ROVANPERÄ (Toyota) 82

5. O. TÄNAK (Hyundai) 74

moli / apa