Rovanperä, leader après la séance de vendredi ; Breen suit de près

16/07/2021 à 20:29 CEST

finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) est le leader provisoire Rallye d’Estonie, après avoir disputé les huit étapes de la journée de vendredi, devant les pilotes de l’équipe Hyundai, l’Irlandais Craig Breen et le Belge Thierry Neuville, respectivement deuxième et troisième.

Rovanperä, sixième au classement du Championnat du Monde des Rallyes, fait un temps total de 1: 06: 54.4 qui a servi à devancer Breen de 8,5 secondes et Neuville de 53,4 secondes.

Le pilote finlandais a été le plus rapide et a nettement dominé le premier tiers de l’une des épreuves les plus vertigineuses de la Coupe du monde, puisqu’il a remporté sept des neuf premières étapes.

Les pilotes Toyota se battent pour le championnat, le Français Sébastien Ogier et le Britannique Elfyn Evans, étaient très loin de la tête et ils n’ont pu atteindre que la quatrième et la cinquième place, respectivement, avec un désavantage sur Rovanperä de 59,4 secondes et +1 : 15,1 min.

En revanche, l’Estonien Ott Tanak et idole locale a été le vainqueur de la première étape du jour, mais a dû se retirer après avoir crevé jusqu’à trois fois et ne pas avoir de pneus de secours. L’Espagnol Pepe Lopez (Skoda) a terminé à la 15e place à 5 : 52,3 minutes de retard.

La journée du samedi, avec un total de 132,18 kms répartis en neuf sections, marquera l’avenir de ce test dans les terres baltes, qui pourrait être le théâtre de la première victoire en Championnat du monde des rallyes pour Rovanperä et Breen.