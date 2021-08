Rowan Blanchard et Auli’i Cravalho dirigeront la photo de romance pour adolescents de Hulu .

Selon Variété, Perce-neige l’actrice Rowan Blanchard et Moana La star Auli’i Cravalho a officiellement été sélectionnée pour les rôles principaux dans le prochain film romantique de Hulu, qui provient des producteurs Natasha Lyonne et Maya Rudolph. Blanchard devrait incarner Paige, une artiste en herbe qui est sortie de sa zone de confort. Tandis que Cravalho incarnera le personnage d’AJ, une star de la piste insaisissable qui a toujours vécu dans l’ombre de sa sœur jumelle.

Le projet sans titre sera réalisé par Sammi Cohen à partir d’un scénario écrit par Kirsten King et Casey Rackham. Natasha Lyonne et Maya Rudolph produisent via leur bannière Animal Pictures. Les producteurs sont Jeremy Garelick d’American High, Will Phelps et Ryan Bennett, Andrew Miano de Depth of Field, Danielle Renfrew Behrens d’Animal Pictures, Katie Newman de 3Arts et Mickey Liddell de LD Entertainment et Pete Shilaimon.

“Il se concentre sur une artiste en herbe qui est obligée de rejoindre son équipe d’athlétisme au lycée, l’utilisant comme une opportunité de poursuivre la fille pour laquelle elle nourrit un béguin de longue date”, lit-on dans le synopsis. “Plus tard, cependant, elle tombe amoureuse d’un coéquipier inattendu, découvrant alors à quoi ressemble le véritable amour.”

Max Butler, Britta Rowings et Dan Balgoyen de Depth of Field, et Michael Glassman de LD Entertainment seront les producteurs exécutifs du nouveau film Hulu, et Rowings devrait superviser le projet.