Rowdy Rebel dit qu’Epic Records ne lui a pas payé un centime depuis 2014

Crédit photo : Instagram

Rowdy Rebel dit que son label Epic Records ne lui a pas payé un centime depuis son arrestation en 2014.

« Je ne lâche plus de musique jusqu’à ce qu’Epic Records me paie », a écrit le rappeur sur Instagram. « Je n’ai pas reçu un seul chèque pour toute la musique que j’ai diffusée depuis 2014. J’ai été patient mais ça suffit. » Le message a depuis été supprimé.

Le rappeur est sorti de prison en décembre 2020 après six ans derrière les barreaux. Rowdy Rebel (de son vrai nom Chad Marshall) sera en liberté conditionnelle jusqu’en 2025 pour éviter de retourner en prison. Rowdy Rebel, Bobby Shmurda et Flea Montana ont tous plaidé coupables en septembre 2016 de complot au quatrième degré et de possession criminelle d’une arme au deuxième degré. Rowdy Rebel a reçu une peine de prison de six à sept ans et a purgé environ quatre ans.

Dans une interview à la commission des libérations conditionnelles obtenue par Vulture, Rowdy Rebel a déclaré qu’il envisageait de quitter New York. Il a également parlé de son contrat avec Epic Records – qui a été rédigé à l’époque.

« J’ai l’impression qu’il n’y a plus rien pour moi. C’est juste des gens qui ne m’aiment pas. Si je retourne à New York, je reviens à ce que vous venez de lire avant toute la musique. Un commissaire de la commission des libérations conditionnelles a demandé quels étaient les plans du rappeur après sa libération.

«Je suis un rappeur, un artiste de rap. Je suis un artiste signé pour [redacted] », a déclaré Rowdy Rebel au conseil d’administration. « J’ai signé un contrat de 1,5 million de dollars, j’ai pris une avance de 225 000 $. Seul mon passé m’a rattrapé. La commission des libérations conditionnelles a également demandé au rappeur s’il ferait des projets seul. « En ce moment, c’est moi et mon coaccusé, [redacted] », a déclaré Rowdy Rebel au conseil d’administration.

« Arrêtez-vous là », lui a dit un membre de la commission des libérations conditionnelles. « Vous devez juste vous assurer de vous surveiller si vous voulez vous reconnecter, vous devez être sur la même longueur d’onde avec votre agent de libération conditionnelle, me suivez-vous ? »

Depuis sa sortie en décembre 2020, Rowdy Rebel a sorti quelques singles, dont « Re Route », « 9 Bridge » et « Jesse Owens ». Le rappeur a également fait équipe avec Doe Boy et 42 Dugg pour « Aint My Fault ».

Les fans qui ont vu le message original ont soutenu le rappeur en lui disant: « Vous avez besoin du gang de l’équipe d’avocats Jay-Z. » Ce n’est peut-être pas une idée si folle – Roc Nation gère Bobby Shmurda.