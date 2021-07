Rowenta Cube et Pure Tex : brosses à vapeur pour la désinfection

Les systèmes de repassage Rowenta’s Cube by Ixeo et Pure Tex font de la vapeur un allié : ils parviennent à éliminer jusqu’à 99,99% des virus, bactéries et germes.

Ces deux appareils éliminent les virus, les bactéries et les germes des tissus, naturellement et sans avoir besoin de produits chimiques. En même temps, ils désodorisent, rafraîchissent et réduisent les rides. Dans le cas du Pure Tex, il parfume aussi naturellement les textiles.

Centre de repassage Rowenta Cube by Ixeo

Rowenta lance son nouveau centre de repassage brosse vapeur haute pression Cube by Ixeo, une solution innovante 3 en 1 qui vous aidera à repasser tous vos vêtements, à défroisser vos tissus et à désinfecter tous vos vêtements et textiles de manière 100% naturelle depuis chez vous, pour créer un environnement plus sain et plus sûr pour toute votre famille.

Rowenta Cube d’Ixeo élimine jusqu’à 99,99% des bactéries et virus, grâce à la combinaison d’une température élevée et d’une pression de vapeur. Il est également idéal pour désinfecter les textiles de maison, tels que la literie, les rideaux, les peluches, les casques ou tout autre accessoire avec une grande facilité grâce à sa conception légère et ergonomique, spécialement conçue pour une mobilité extrêmement facile.

En même temps, il vous aidera à éliminer les mauvaises odeurs présentes dans ces tissus : vous profiterez ainsi d’un environnement plus sain. Et tout cela, de manière 100% naturelle. Rowenta Cube est vraiment pratique pour un usage quotidien. Avec un design compact, léger et ergonomique, vous pouvez le déplacer confortablement grâce à sa poignée facile à saisir et profiter d’un large rayon d’action de 4,8 m. Il chauffe en seulement 70 secondes et, si vous êtes négligent, il s’éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation.

Prix ​​: 249,99€

Rowenta Pure Tex

C’est une brosse vapeur 4 en 1 révolutionnaire qui désinfecte, défroisse, nettoie et parfume tous les textiles de maison, grâce à sa technologie brevetée. Son système exclusif de têtes interchangeables et réversibles met de multiples fonctions à portée de main pour que toute la maison et les vêtements soient désinfectés et dégagent cet arôme que vous aimez tant.

Rowenta Pure Tex utilise une combinaison parfaite de température et de pression de vapeur pour tuer jusqu’à 99,99% des virus, bactéries et germes. Léger et simple d’utilisation, il est idéal pour désinfecter les vêtements en rentrant à la maison et éliminer les traces de contamination de l’extérieur. Il permet également de désinfecter tous les vêtements de votre maison, tels que les rideaux, la literie, les canapés, les accessoires et bien plus encore, tout en éliminant les mauvaises odeurs.

De plus, Rowenta Pure Tex apporte les notes de votre parfum préféré à tous les textiles de maison. Ajoutez simplement quelques gouttes dans le compartiment spécial pour parfum, placez le tampon MonParfum et vaporisez les vêtements.

Sa tête anti-peluches pratique élimine sans relâche les poils, la poussière et les peluches. La technologie unique de sa semelle ne génère pas de condensation et peut être utilisée rapidement sur n’importe quel vêtement, sans avoir à utiliser de planche à repasser.

Prix ​​: 99,99€

