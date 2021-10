Roy Harper, chanteur country bien-aimé, décédé à 96 ans

Le chanteur de country bien-aimé Roy Harper est décédé. Harper est décédé à la mi-octobre à l’âge de 96 ans, a confirmé la Tennessee Folklore Society. Dans un communiqué, l’organisation a déclaré: « Nous sommes tristes de marquer le décès du chanteur et peintre Roy Harper », se souvenant de lui comme « un interprète admiré des premières chansons country et sentimentales et un artiste autodidacte connu pour ses peintures de trains. » La cause du décès de Harper n’a pas été révélée pour le moment.

Le décès de Harper a également été confirmé par Spring Fed Records. Dans une publication Facebook du 18 octobre, le groupe a déclaré : « SFR présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Roy Harper. Roy était l’un des derniers chanteurs de l’époque et un légendaire musicien traditionnel du Middle Tennessee. Profitez de ces photos de la collection Roy Harper du Center for Popular Music qui documente sa longue carrière de musicien, peintre et cheminot. »

Nous sommes tristes de marquer le décès du chanteur et peintre Roy Harper de Manchester à l’âge de 96 ans. Roy était un interprète admiré… Publié par Tennessee Folklore Society le lundi 18 octobre 2021

Né et élevé dans le comté de Coffee, Tennessee, Harper a trouvé son inspiration musicale en tant que jeune garçon du chemin de fer et des chansons de yodel de Jimmie Rodgers, selon la Commission des arts du Tennessee. Après avoir quitté la maison pour travailler dans les chemins de fer à l’âge de 20 ans, Harper a commencé à se produire en tant que musicien itinérant. Il a remporté le succès dans la région de Manchester, Tennessee dans les années 40 et 50 pour son partenariat avec le guitariste hawaïen Blake Bynum dans les Sand Mountain Boys. La carrière d’enregistrement prolifique de Harper a commencé dans les années 60 lorsqu’« il a commencé à enregistrer son énorme répertoire de ‘blue yodels’ et de chansons sentimentales ». C’est également à cette époque que Harper s’est fait une réputation de peintre autodidacte de scènes de chemin de fer.

Tout au long de sa carrière musicale de plusieurs décennies, Harper a produit 23 albums, note le profil de son Governor’s Arts Award. Il s’est également produit régulièrement dans des festivals de musique traditionnelle, dont le Jimmie Rodgers Memorial Festival et le Smithsonian Festival of American Folklife. Harper a également été intronisé au Temple de la renommée de la musique country traditionnelle.

La nouvelle du décès de Harper a suscité une vague d’hommages. Réagissant à la déclaration de Spring Fed Record confirmant la mort de Harper, une personne a déclaré que le musicien « était. un véritable artiste country. et. un. bon. ami ». Quelqu’un d’autre a ajouté: « Donc, Désolé, prières pour la famille et les amis. J’adore sa musique. »