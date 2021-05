Roy Hodgson a été “ renversé ” par le soutien après la sortie de Crystal Palace et révèle qu’il n’aura “ aucune influence ” sur le prochain manager au milieu des liens avec Frank Lampard

Roy Hodgson dit qu’il a été “ renversé ” par le soutien et les messages aimables qui lui ont été envoyés depuis l’annonce de son départ de Crystal Palace.

Le mandat de quatre ans du manager des Eagles prendra fin lorsque son contrat expirera le mois prochain.

.

Hodgson a préservé le statut de Premier League de Crystal Palace au cours de chacune de ses quatre saisons à la tête

Hodgson a reçu une garde d’honneur lors de son dernier match à domicile à Selhurst Park la semaine dernière, avant d’avoir un départ mémorable à Anfield dimanche, malgré une défaite 2-0 contre son ancien club.

L’ancien patron de l’Angleterre a rejoint White et Jordan sur talkSPORT lundi matin pour réfléchir à une dernière journée mouvementée et à l’envoi du Palace.

Il a dit: «Ce n’est pas facile à mettre en mots. Cela a été quatre à cinq jours très émouvants depuis que j’ai fait cette annonce.

«J’ai été bouleversé par la réponse et par ce qui a été dit et par tous les messages fantastiques que j’ai reçus et surtout par le traitement.

«Il y avait la garde d’honneur mercredi avec la réception des supporters, la réception des joueurs vendredi, ce qui était assez incroyable. Le dernier match a eu lieu à Anfield et c’était une occasion de se souvenir.

.

Hodgson a reçu une garde d’honneur lorsque Crystal Palace a accueilli Arsenal la semaine dernière

«Toutes ces choses doivent être traitées dans mon esprit à un moment donné, car il faut un peu plus que quelques heures pour comprendre ces choses.»

Hodgson est revenu à la direction avec Crystal Palace en septembre, un peu plus d’un an après que son équipe d’Angleterre ait été éliminée de l’Euro 2016 par l’Islande.

En arrivant avec les Eagles dans la zone de relégation et sans victoire lors de leurs cinq premiers matchs de championnat de la saison, il y avait des doutes quant à savoir si Hodgson était le bon rendez-vous.

Et Danny Murphy, qui a joué sous le joueur de 73 ans à Fulham, s’est assuré que Crystal Palace savait qu’il avait pris la bonne décision lors d’une conversation avec l’ambassadeur des Eagles, Mark Bright.

Hodgson a rappelé: «Danny a été fantastique en tant que joueur pour moi à Fulham. Il a joué un rôle majeur en aidant Fulham à survivre puis à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

.

Hodgson dit que les quatre à cinq derniers jours ont été “ émouvants ”

«Mark Bright l’a rencontré assez tôt [in my tenure at Crystal Palace] et il a dit à Mark, “tu vas bien maintenant, aussi sombre que cela puisse paraître, parce que tu as embarqué Roy”.

«C’était quelque chose de très, très bon à l’époque, car cela a certainement apaisé toutes les craintes que le club aurait pu avoir quant à savoir s’il avait fait la bonne chose.

«Il a eu raison parce que nous avons survécu confortablement à la fin. Il a sa place dans les annales de l’histoire de Crystal Palace grâce à sa déclaration.

L’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, est le favori des bookmakers pour succéder à Hodgson au Crystal Palace.

.

Lampard pourrait remplacer Hodgson à Selhurst Park cet été

Mais Hodgson aura-t-il son mot à dire dans le prochain rendez-vous de direction des Eagles?

Il a révélé à talkSPORT: «Non, rien du tout. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire ça dans un club de football.

«Ce que je pense des clubs de football, c’est que lorsque vous êtes avec le club, vous vous attendez à être traité comme vous devriez y être traité et à leur donner l’autorité dans laquelle ils ont investi et vous êtes autorisé à exercer cette autorité.

«Mais une fois que vous quittez le club, c’est à ce moment-là que vous vous éloignez complètement et que vous laissez le soin à d’autres personnes à moins qu’il y ait un moment dans le temps où elles vous cherchent pour essayer d’obtenir vos conseils.

“Mais sinon, il est plus important que jamais que vous quittiez le club pour passer à autre chose et faire ce que le club pense devoir faire sans aucune contribution de votre part.”