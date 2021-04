Roy Jones Jr.s’inscrit à l’Oscar de La Hoya

Sortant de sa cravate avec Mike Tyson, l’ancien champion du monde Roy Jones Jr. (66-9, 47 KOs) a fait savoir qu’il était prêt à combattre Oscar De La Hoya (39-6, 30 KOs) à son retour à la ligue, combat de ring cet été à Triller.

« J’ai parlé à Roy aujourd’hui et il se sent bien et est prêt à combattre Oscar De La Hoya », a déclaré Alfy Smith, l’entraîneur de Roy Jones Jr. « Je sais qu’ils n’ont jamais été en mesure de se battre en fonction des catégories de poids auparavant, mais maintenant ce serait le moment idéal pour donner aux fans un grand combat qu’ils avaient pensé pouvoir regarder. De La Hoya a l’un des meilleurs crochets gauches de l’histoire de la boxe, Roy a aussi un crochet dévastateur, nous verrons qui sera le vrai « Captain Hook ».

«Les fans du monde entier adorent Roy Jones Jr et Oscar De La Hoya. C’est un grand combat, une confrontation passionnante où vous n’en rêveriez que dans un jeu vidéo, maintenant nous avons l’opportunité de le réaliser. Roy est toujours actif et s’entraîne tous les jours, il est en excellente forme et sa vitesse est toujours vive. «