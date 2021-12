Roy Keane a arrêté Andy Cole contre Teddy Sheringham pour que le capitaine de Manchester United puisse l’affronter à la place, mais Alex Ferguson n’était pas content

Ah Noël. Apparemment, c’est le moment de pardonner et de répandre la joie, mais il est peu probable qu’Andy Cole envoie Teddy Sheringham dans sa direction.

Les attaquants de Manchester United n’ont jamais été d’accord et apparemment, Roy Keane n’aimait pas trop Sheringham non plus et l’ancien capitaine a même interrompu une bagarre entre les coéquipiers parce qu’il voulait plutôt lui parler.

Malgré tous les succès sur le terrain, Sheringham et Cole ne se sont jamais entendus

Malgré leur affrontement de personnalités, cependant, Cole, Sheringham et Keane ont montré qu’il n’était pas nécessaire d’aimer ses coéquipiers pour bien jouer ensemble.

Dans l’esprit de Cole, l’animosité entre lui et son partenaire attaquant a commencé en 1995 alors qu’il faisait ses débuts en Angleterre et remplaçait Sheringham contre l’Uruguay.

« Pour tout le respect que j’avais pour lui, il était loin d’être content de voir son numéro apparaître et au lieu de me saluer sur la touche pour me souhaiter bonne chance ou me féliciter, il s’est éloigné avec découragement, à 25 mètres de la ligne de touche, sans regarder à moi, ou en reconnaissant mon moment », a-t-il écrit dans son livre Fast Forward: The Autobiography: The Hard Road to Football Success.

Son moment privilégié a été gâché et il n’a jamais pardonné à Sheringham.

Cole était un joueur établi de Man United lorsque Sheringham est arrivé de Tottenham en 1997, renouant avec Keane, avec qui il avait partagé un vestiaire à Nottingham Forest au début des années 90.

Et dans son livre, Cole a rappelé un match nul 1-1 avec Bolton à Old Trafford en 1998 où son collègue attaquant s’est tourné vers lui alors qu’ils remontaient le tunnel et lui a dit que le but de Bolton était de sa faute.

« Quoi? J’ai marqué l’égalisation, et maintenant il le dit », a-t-il écrit.

«Je cours dans le tunnel et juste au moment où il arrive aux vestiaires, je suis prêt à entrer. Je crie toutes sortes de choses et j’essaie de donner des coups de poing, mais tout le monde est sur moi, nous écartant.

«La prochaine chose que je sais, Roy Keane me met contre le mur et il me crie au visage. « Qu’est-ce que tu fous, Coley ? Trier vous-même. Nous sommes une équipe.

Man United a remporté le triplé lors de la saison 1998/99 avec Cole et Sheringham jouant un rôle essentiel

Sheringham et Keane ont joué ensemble à Forest et à nouveau à United, mais leurs personnalités les ont rendus opposés

«Je ne l’entends pas, mais je me calme, et tout à coup Roy va chercher Teddy, le déchirant, et c’est à notre tour d’essayer de les séparer. — De quoi s’agit-il, Skip ? Je demande un Keane clairement exaspéré. « Tu veux le combattre m’a rappelé à quel point il était un ***** pour moi à Nottingham Forest ! »

Ils ont été réprimandés par le manager Sir Alex Ferguson, bien que Cole et Sheringham n’aient jamais surmonté leur aversion personnelle.

Keane, quant à lui, a déclaré qu’il ne s’était jamais complètement entendu avec Sheringham lors de leurs deux passages au niveau du club ensemble et a écrit dans son propre livre sur son premier jour en tant que joueur de United.

« Teddy est arrivé pour s’entraîner lors de son premier jour au club dans sa Ferrari rouge, à chaque centimètre le Londonien confiant.

« Teddy et moi nous connaissions depuis l’époque de la forêt, mais la chimie entre nous n’a jamais été tout à fait correcte. »

Cela n’a clairement jamais eu d’impact sur le terrain, car tous les trois faisaient partie de la saison 1999 des triples, au cours d’une période extrêmement fructueuse pour le club.