Roy Keane a qualifié Liverpool de “ mauvais champions ” et a prédit encore 30 ans d’attente, maintenant les Reds peuvent donner le titre à Manchester City … en battant Man United

Liverpool se retrouve entre un rocher et un endroit difficile dimanche alors que la victoire sur Manchester United signifiera céder son titre à Manchester City.

Mais, en vérité, les espoirs de Liverpool de s’accrocher à la couronne de Premier League ont disparu il y a longtemps.

La défense du titre de Liverpool a été un désastre

En fait, les quatre premiers pourraient même être hors de leur portée s’ils ne parviennent pas à obtenir un résultat contre United.

Sceller l’accord pour City, tout en concourant dans un code postal entièrement différent de la ligue, soulignerait l’argument de Roy Keane: ils ont été de mauvais champions.

Bien que la légende des Red Devils préfère probablement que Liverpool ne batte pas son bien-aimé United pour lui donner raison.

En février, lorsque Liverpool a perdu 4-1 contre City, ouvrant un écart de dix points devenu 23 depuis, Keane a lancé une diatribe extraordinaire au sujet de sa défense de titre.

Keane n’a jamais peur de dire ce qu’il pense

Les Reds ont été frappés de nombreuses blessures, dont le défenseur talismanique Virgil van Dijk entre autres, mais l’Irlandais n’avait aucune de leurs excuses.

Il a même prédit une autre attente de 30 ans pour leur prochain titre.

«Nous nous sommes prononcés avant le match – ils font beaucoup d’excuses. Pour moi, ils ont été de mauvais champions », a-t-il fulminé.

«Vous pouvez perdre un match de football mais… je ne peux pas comprendre ce groupe. En les regardant, même pendant la semaine où Brighton était à l’aise, vous pouvez être battu dans un jeu – il y a un moyen d’être battu. Mais je ne vois pas ça.

«Je pense qu’ils croient peut-être au battage médiatique au cours des deux dernières années. Nous avons dit qu’il y aurait une sorte de chute, mais ils jouent pour une grande équipe à Liverpool. Presque s’ils ont remporté la ligue l’année dernière et se sont un peu emportés, croyez que leur propre battage médiatique va battre des équipes.

Alisson a fait un cauchemar ce jour-là contre City avec deux de ses erreurs menant à des buts

«Dans mon état d’esprit, lorsque vous avez remporté un titre de champion, votre prochain défi est de« pouvons-nous le faire à nouveau ». Je n’ai jamais eu l’impression de cette équipe / groupe, de leurs interviews, même de la part du manager l’année dernière quand ils l’ont remporté, disaient-ils “ quelle est la prochaine étape pour Liverpool? ”. Non, profitons presque de ça.

«Évidemment, c’était une longue attente, 30 ans, mais je n’ai jamais entendu aucun des joueurs sortir et dire” Je veux le refaire “. Voilà la clé.

«Maintenant, ils parlent d’essayer de se classer parmi les quatre premiers… après avoir remporté la ligue l’année dernière. Le top quatre est maintenant où sont nos objectifs?

Henderson a remporté un premier titre de champion en 30 ans pour Liverpool la saison dernière

«C’est un énorme club. Ils doivent faire face à des revers. Cela ne fait pas partie du jeu. Si les joueurs étaient en forme tout le temps, ce serait fantastique.

«Vous pourriez regarder Man City et dire qu’il leur manque leurs deux meilleurs joueurs. Ils sont venus à Liverpool – qui ont une équipe solide, je sais que les deux moitiés centrales manquent, mais ils avaient toujours leurs meilleurs joueurs offensifs sur le terrain, avaient toujours leur meilleur gardien de but disponible, ils ont encore des joueurs internationaux disponibles. Et après le match, je pense que Klopp a dit que les pieds du gardien étaient froids.

«C’est un nouveau. Je sais que c’est un peu ironique mais ce sont des excuses après des excuses. Klopp a déclaré plus tôt que City avait fait une pause à cause du virus, avait manqué deux jours d’entraînement. Cela continue encore et encore.

City remportera le titre s’il bat Crystal Palace et Liverpool bat United ce week-end

«Vous voulez une réaction de la performance de Liverpool contre Brighton. Vous allez à United en FA Cup, ils en ont expédié sept plus tôt dans la saison à Villa. Avec Van Dijk.

«On pourrait dire que c’est une saison unique, une saison anormale, c’est Corona. Continuez avec ça. Faites comme des champions.

«Vous êtes le Liverpool Football Club. Continuez à jouer comme ça et il faudra encore 30 ans avant qu’ils ne remportent la ligue. »