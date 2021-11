Roy Keane a souri et Eric Cantona a été touché par la police anti-émeute alors que Manchester United était «accueilli en enfer» par les fans fous de Galatasaray, puis a rapidement quitté la Ligue des champions

Ils avaient déjà été accueillis par des foules hostiles – Anfield et Maine Road étant deux – mais c’était autre chose pour les joueurs de Manchester United.

C’était l’Ali Sami Yen à son meilleur intimidant.

Les fans de Gala ont assuré que les joueurs de United ne se précipitaient pas vers la Turquie

Cantona a semblé apprécier l' »accueil » des supporters en colère à l’aéroport

Keane avait un sourire narquois sur son visage alors qu’il quittait le bus – il était bien préparé pour cette bataille !

Dès que l’équipe a atterri à Istanbul pour leur rencontre en Ligue des champions en novembre 1993, les fans se sont rassemblés à l’aéroport, leur ont crié dessus, brandi des banderoles indiquant «Bienvenue en enfer», puis ont bombardé l’entraîneur de l’équipe.

Pour les jeunes David Beckham, Gary Neville et Ryan Giggs, cela a ouvert les yeux, même si les pros seniors ne pouvaient pas non plus croire ce qu’ils voyaient.

Eric Cantona, cependant, a semblé le faire en se promenant dans l’aéroport et Roy Keane avait un sourire narquois sur son visage en quittant le bus de l’équipe.

Cela s’est poursuivi à l’hôtel, les supporters locaux désireux de s’assurer qu’aucun joueur visiteur ne passe une bonne nuit de sommeil en chantant toute la nuit et en faisant sonner les chambres.

Fergie a trouvé l’atmosphère amusante – puis il a encore joué dans des matchs Celtic vs Rangers

Neville a tout compris une fois qu’il a atteint l’entraîneur

Le jour du match, pendant ce temps, les fans s’étaient rassemblés pendant des heures avant le coup d’envoi et « le bruit le plus incroyable » a salué les joueurs alors qu’ils se dirigeaient vers le terrain – flanqués de la police anti-émeute – se souvient Gary Neville.

« Vous ne pouviez pas entendre le gars à côté de vous », a déclaré Keane.

Le match aller avait été fait 3-3 à Old Trafford et un nul 0-0 a vu l’équipe de Sir Alex Ferguson éliminée sur des buts à l’extérieur.

Mais ce ne sont pas les performances sur le terrain dont on se souviendra, car il y avait plus de points d’éclair à venir comme lorsque Cantona a été expulsé.

« La police a essayé de se battre avec nous », a déclaré Paul Ince, ajoutant que l’un d’eux avait frappé son coéquipier volatile à la tête alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires.

Steve Bruce n’était cependant pas inquiet. « Nous en avions quelques-uns qui pouvaient s’occuper d’eux-mêmes et nous avons donné autant que possible. C’était certainement différent lorsque de gros rottweilers vous mordent dans un match de football et que des policiers vous frappent à coups de matraque ! »

Donc une sortie européenne pour les champions d’Angleterre, mais une courbe d’apprentissage pour la ‘Class of 92’.

« Ce fut une très mauvaise nuit pour nous, mais quelle expérience pour moi à l’époque », a déclaré Neville. « J’avais 18 ou 19 ans et j’ai appris plus en 10 minutes que ce que j’ai probablement appris au cours des deux années précédentes en jouant pour la réserve et l’équipe de jeunes. »

Fergie a dit à ses joueurs d’aller s’imprégner de l’atmosphère sur le terrain avant le match, avec des fans enthousiastes à domicile se réunissant pendant des heures à l’intérieur

Cantona a été expulsé et s’est affronté avec des joueurs de Galatasaray et a ensuite été escorté du terrain par la police, alors qu’il ne s’est pas non plus fait aimer des fans.

Il y avait le chaos à la fin alors que les joueurs de United semblaient se heurter à la police alors qu’ils tentaient de retourner dans les vestiaires