Roy Keane « abandonne » avec les joueurs de Manchester United à la mi-temps alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont hués contre Man City

Roy Keane a abandonné Manchester United dans une diatribe à la mi-temps après une autre première mi-temps désastreuse de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Une décision irréfléchie d’Eric Bailly l’a vu mettre le ballon dans son propre filet pour un premier match à la onzième minute, avant que Luke Shaw ne permette à Bernardo Silva de porter le score à 2-0 dans les derniers instants de la mi-temps.

United a de nouveau été embarrassé après une autre mauvaise première mi-temps

Shaw a laissé Bernardo Silva tout seul pour étendre l’avance de City

City a accumulé 67% de possession et 10 tirs dans une première mi-temps dominante, et cela aurait pu être plus s’il n’y avait pas eu David De Gea dans le but.

La légende de United, Keane, fulminait contre la performance de son ancienne équipe, s’allongeant dans les quatre derniers de Sky Sports à la pause.

« Ce sont des footballeurs internationaux dont je ne peux pas comprendre la défense », a déclaré Keane.

« J’abandonne. Je conduis ici aujourd’hui en pensant: « Je me demande, vous savez que Man United aura sa chance, ils sont à la maison ».

«Ils ont été comme ça toute la saison, abandonnant leurs chances, et City est devenu un peu arrogant et leur a donné une ou deux chances, mais c’est deux pour le moment, à moins que United ne fasse quelque chose de drastique, ce sera encore quatre ou cinq. «

Keane était plus livide que jamais après un autre spectacle d’horreur

Bailly est devenu le premier joueur à marquer contre son camp dans le derby de Manchester à l’époque de la Premier League

Cela a été deux semaines difficiles pour Solskjaer, qui a également vu son équipe s’effondrer à un déficit de 4-0 à la mi-temps pour la première fois en Premier League, tombant finalement 5-0 face à une équipe endémique de Liverpool.

Une victoire 3-0 contre Tottenham a suivi, avant que d’autres exploits de Cristiano Ronaldo ne soient nécessaires pour marquer un point contre l’Atalanta en Ligue des champions.

Mais la crise semble loin d’être terminée pour United, qui est désormais sans cage inviolée à Old Trafford en 14 matchs.