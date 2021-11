Roy Keane affirme que même les joueurs de Tottenham ont été stupéfaits par l’appel de 75 minutes de Nuno

Photo de Catherine Ivill/.

Roy Keane a expliqué comment il a été déconcerté par Nuno Espirito Santo décidant de garder trois hommes en arrière lorsque Tottenham avait un corner alors qu’il s’inclinait 2-0 contre Manchester United samedi.

L’expert de la télévision au franc parler l’a qualifié d’appel » abyssal » du patron des Spurs et a déclaré que » même les joueurs » voulaient aller attaquer, comme il l’a dit Saturday Night Football sur Sky Sports (30/10/21 à 19h35) .

Même si Manchester United est entré dans le match d’hier avec cette défaite 5-0 contre Liverpool planant toujours au-dessus de leurs têtes.

Beaucoup s’attendaient à une possible performance nerveuse des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, mais c’était loin d’être le cas.

Les Spurs y ont joué un rôle car il n’y avait pas d’agression, d’intention offensive ou de prise de risque dans leur jeu.

Alors qu’ils ont perdu 3-0, à un moment donné, alors que c’était 2-0, Keane n’a pas retenu ce que Nuno a décidé à la 75 minute.

« La plus grande critique que je puisse faire à cette équipe des Spurs est qu’elle est menée 2-0 », a déclaré Keane. «Ils ont un corner après 75 minutes.

« Man United, tout le monde est de retour. Les Spurs ont retenu trois joueurs. Ils sont menés 2-0 à domicile. Épouvantable.

« Votre instinct doit être que nous devons marquer un but. Ils ont un corner et ils gardent trois joueurs derrière.

« Même les joueurs sur le terrain doivent dire ‘Je sais que c’est généralement notre forme. Mais je veux aller de l’avant. On en laisse un à l’arrière. Nous devons revenir dans le match ». C’est comme si vous jetiez l’éponge. Et il reste encore 15 minutes.

Peu de managers des Spurs ont été à l’origine d’une atmosphère aussi hostile que Nuno l’était ce week-end.

Il ne s’agissait pas d’un petit échantillon de huées ou d’un moment où les fans à domicile se sont retournés.

Mais huées constantes des fidèles des Spurs dans cette seconde moitié à cause de la performance, envers Harry Kane et cet appel à faire sortir Lucas Moura.

Et le plus gros problème de tous était qu’il n’y avait pas eu de réaction de Nuno sur la touche, à la fois en termes de langage corporel ou de sa capacité à impacter le jeu via ses changements.

Il est assez évident que l’écriture est sur le mur et il ne faudra pas longtemps avant que Daniel Levy l’appelle dans son bureau.

